Tasas hipotecarias hacen más caros los préstamos para comprar casa ¿Por qué siguen subiendo?

El mercado inmobiliario enfrenta nuevos desafíos. Las tasas hipotecarias hacen más caros los préstamos y reducen la capacidad de compra.

Las tasas hipotecarias en Estados Unidos volvieron a subir y continúan encareciendo la compra de vivienda para millones de familias. De acuerdo con Freddie Mac, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años alcanzó el 6,53% al 28 de mayo de 2026, marcando un nuevo incremento frente a la semana anterior y manteniéndose como uno de los principales desafíos para quienes buscan convertirse en propietarios este año. Por qué importa: Aunque la demanda de vivienda muestra señales de recuperación, el aumento de las tasas significa pagos mensuales más altos, menor capacidad de compra y mayores obstáculos para quienes intentan ingresar al mercado inmobiliario por primera vez. Suben una vez más: Tasas hipotecarias hacen más caros los préstamos Los datos más recientes de Freddie Mac muestran que la tasa promedio para una hipoteca fija a 30 años pasó de 6,51% a 6,53% en una semana.

en una semana. Las hipotecas a 15 años también registraron un incremento, al ubicarse en 5,87%, frente al 5,85% de la semana anterior. Las tasas hipotecarias en EE.UU. subieron a su nivel más alto desde agosto, enfriando la compra de viviendas y golpeando las refinanciaciones. https://t.co/NiJnpTyiTF — Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) May 27, 2026 Aun así, ambos indicadores permanecen por debajo de los niveles observados hace un año, cuando las tasas alcanzaban 6,89% para los préstamos a 30 años y 6,03% para los de 15 años. Sin embargo, para los compradores actuales la realidad sigue siendo complicada. Incluso pequeños movimientos en las tasas pueden representar cientos de dólares adicionales en pagos durante la vida del préstamo. La incertidumbre global presiona el mercado

El comportamiento de las tasas hipotecarias está estrechamente ligado al mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Según Reuters, las preocupaciones sobre la inflación, la volatilidad de los mercados energéticos y la incertidumbre derivada de conflictos internacionales han impulsado los rendimientos de los bonos, lo que termina trasladándose a los préstamos hipotecarios. Entre los factores que actualmente generan inquietud en los mercados se encuentran: Riesgos geopolíticos internacionales

Presiones inflacionarias persistentes

Variaciones en los precios de la energía

Expectativas sobre la política monetaria Los analistas suelen observar especialmente el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, ya que históricamente ha servido como referencia para la evolución de las tasas hipotecarias. Comprar una casa en EE.UU.: hoy necesitas más dinero que hace unos meses El impacto ya se refleja en los bolsillos de los compradores. La Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) informó que el pago promedio solicitado para nuevas hipotecas aumentó de $2,131 en marzo a $2,152 en abril. Aunque la diferencia parece pequeña, representa una tendencia que preocupa a quienes buscan financiar una vivienda en un entorno donde los precios de las propiedades continúan elevados.

Según la MBA, el incremento se produjo por una combinación de tasas ligeramente más altas y montos de préstamo mayores. Como resultado, muchos compradores califican para préstamos más pequeños o deben destinar una mayor parte de sus ingresos al pago mensual de la vivienda. La demanda sigue viva pese a los costos A pesar de las dificultades, el mercado inmobiliario no se ha detenido. Freddie Mac reportó que las ventas pendientes de viviendas han aumentado durante tres meses consecutivos, una señal de que existe demanda acumulada.

Muchos compradores continúan monitoreando el mercado mientras esperan una eventual reducción en las tasas.

Además, la oferta limitada de viviendas, especialmente para compradores primerizos, sigue siendo uno de los principales problemas estructurales del sector. La escasez de inventario ha impedido que una desaceleración más fuerte en los precios compense totalmente el impacto de las tasas elevadas. TE PODRÍA INTERESAR: Beneficios SSI de hasta $1,491 llegan el próximo lunes 01/06 ¿Podrían bajar las tasas durante 2026? La evolución de las tasas dependerá de múltiples variables económicas.