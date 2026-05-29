Incendio en Penn Station deja cinco heridos y paraliza el transporte en Nueva York
Publicado el29/05/2026 a las 10:30
- Incendio en Penn Station
- Cinco heridos en estación
- Retrasos en hora punta
Un incendio registrado en la estación Penn Station de Nueva York dejó al menos cinco trabajadores ferroviarios heridos, dos de ellos en estado grave, tras desatarse las llamas en un tren de mantenimiento durante la madrugada de este viernes.
El siniestro ocurrió dentro de uno de los vagones utilizados para labores técnicas, generando una rápida movilización de los servicios de emergencia en uno de los puntos neurálgicos del transporte en la ciudad.
Además, el Departamento de Bomberos de Nueva York recibió la alerta alrededor de la 01:30 hora local, cuando se reportó fuego activo en un vagón estacionado dentro del complejo ferroviario.
La magnitud del incidente obligó a activar protocolos de respuesta ampliados debido al riesgo que representa un incendio en una infraestructura subterránea con alta circulación diaria.
Amplio despliegue de bomberos para contener las llamas
Ante la intensidad del fuego, las autoridades declararon una segunda alarma aproximadamente a las 02:45 horas, lo que implicó el envío de un mayor número de unidades y personal especializado.
En total, 46 camiones de bomberos y 141 efectivos participaron en las labores para controlar el incendio, trabajando en condiciones complejas propias de una estación cerrada.
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Tras varias horas de operación, el fuego fue finalmente controlado cerca de las 04:00 horas, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas de la terminal.
Los cinco trabajadores lesionados fueron atendidos por equipos médicos; dos de ellos presentaban heridas de gravedad, aunque no se detallaron públicamente las causas específicas de sus lesiones.
Servicio ferroviario afectado en hora punta
El incidente tuvo consecuencias inmediatas para miles de pasajeros, ya que el servicio ferroviario fue suspendido y posteriormente operó con retrasos significativos durante la hora punta de la mañana.
Penn Station es uno de los centros de transporte más transitados del país, por lo que cualquier interrupción impacta directamente en el flujo diario de viajeros.
Usuarios reportaron demoras prolongadas mientras las autoridades realizaban inspecciones de seguridad para garantizar que no existiera riesgo adicional en las vías o instalaciones.
Las afectaciones se extendieron a diversas rutas que conectan con otras áreas del estado y la región metropolitana.
Investigación en curso para determinar causas
Las causas del incendio permanecen bajo investigación, y hasta el momento no se ha informado oficialmente qué pudo haber provocado el inicio del fuego en el tren de mantenimiento.
Las autoridades trabajan para esclarecer si se trató de una falla técnica, un desperfecto eléctrico u otro tipo de incidente relacionado con las labores de mantenimiento.
Mientras avanzan las pesquisas, el episodio reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en infraestructuras críticas y la importancia de protocolos preventivos en espacios de alto tránsito.
El incidente en Penn Station deja un saldo de trabajadores heridos y un sistema de transporte temporalmente alterado, a la espera de respuestas claras sobre lo ocurrido, detalló ‘EFE’ y ‘Washington Times‘.