Incendio en Penn Station deja cinco heridos y paraliza el transporte en Nueva York

Incendio en Penn Station

Cinco heridos en estación

Retrasos en hora punta

Un incendio registrado en la estación Penn Station de Nueva York dejó al menos cinco trabajadores ferroviarios heridos, dos de ellos en estado grave, tras desatarse las llamas en un tren de mantenimiento durante la madrugada de este viernes.

El siniestro ocurrió dentro de uno de los vagones utilizados para labores técnicas, generando una rápida movilización de los servicios de emergencia en uno de los puntos neurálgicos del transporte en la ciudad.

Además, el Departamento de Bomberos de Nueva York recibió la alerta alrededor de la 01:30 hora local, cuando se reportó fuego activo en un vagón estacionado dentro del complejo ferroviario.

La magnitud del incidente obligó a activar protocolos de respuesta ampliados debido al riesgo que representa un incendio en una infraestructura subterránea con alta circulación diaria.

Amplio despliegue de bomberos para contener las llamas

Ante la intensidad del fuego, las autoridades declararon una segunda alarma aproximadamente a las 02:45 horas, lo que implicó el envío de un mayor número de unidades y personal especializado.

En total, 46 camiones de bomberos y 141 efectivos participaron en las labores para controlar el incendio, trabajando en condiciones complejas propias de una estación cerrada.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella

Tras varias horas de operación, el fuego fue finalmente controlado cerca de las 04:00 horas, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas de la terminal.

Los cinco trabajadores lesionados fueron atendidos por equipos médicos; dos de ellos presentaban heridas de gravedad, aunque no se detallaron públicamente las causas específicas de sus lesiones.