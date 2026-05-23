Horror en Colombia: secuestran a padre e hijo en playa turística (VIDEO)

Secuestro en playa turística

Padre hallado sin vida

Joven continúa desaparecido La violencia golpeó nuevamente al pacífico colombiano, de acuerdo con el portal El Tiempo. Hombres armados interceptaron a un padre y a su hijo mientras disfrutaban de un día de playa en La Bocana, Valle del Cauca. Horas después, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del padre. El joven de 22 años sigue desaparecido. Secuestro en Buenaventura quedó grabado Lo que hay detrás de los asesinatos y secuestros de bandas, como el fatídico plagio de dos turistas en Buenaventura: razones de una paz total fallida https://t.co/d1jXlcO1eZ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 23, 2026

Los hechos ocurrieron en una de las zonas turísticas más visitadas de Buenaventura. La víctima mortal fue identificada como Alexander Valencia Hernández, de 44 años. Su hijo desaparecido es Nicolás Valencia Ducuara, de 22 años. Las autoridades mantienen operaciones de búsqueda en el área. Video mostró el momento de la privación de la libertad 🇨🇴 🏖️ 🪦

TRAGEDIA EN PLAYA DE BUENAVENTURA

PADRE HALLADO MUERTO E HIJO SIGUE DESAPARECIDO

¡SIGUE @ULTIMAHORAENX PARA MAS ACTUALIZACIONES! Dos turistas de Cartago fueron secuestrados a plena luz del día en La Bocana, Buenaventura, mientras disfrutaban de la playa y la… pic.twitter.com/4DoVl7WtN0 — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 21, 2026 Los hechos quedaron registrados en video. En las imágenes se observa cómo hombres armados interceptan a ambos turistas mientras permanecían en la playa.

Los atacantes les exigieron entregar sus teléfonos celulares. Posteriormente, padre e hijo fueron amagados con armas de fuego. Ambos fueron retenidos y trasladados hacia un sitio desconocido. Desde el pasado 18 de mayo, familiares perdieron todo contacto con ellos. La desaparición generó preocupación inmediata entre sus allegados. Horas después, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Alexander Valencia Hernández. El cadáver fue encontrado flotando en una zona de marea. Hasta el momento, Nicolás Valencia Ducuara continúa desaparecido. Autoridades activaron protocolos de búsqueda La Policía del Valle del Cauca confirmó que el reporte de desaparición fue recibido en el corregimiento de La Bocana.

La zona pertenece al área rural de Bazán. Tras conocer el caso, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda. Además, desplegaron capacidades operativas, investigativas y de inteligencia. TE PUEDE INTERESAR: Pentágono libera más documentos secretos sobre ovnis y fenómenos extraños Las labores se realizan en coordinación con la Armada Nacional.

Los cuerpos de rescate colombianos continúan trabajando para ubicar al joven de 22 años. Familiares pidieron acelerar las labores de búsqueda. Según indicaron, Nicolás Valencia Ducuara se encontraba de vacaciones junto a su padre cuando ocurrió el ataque. El cuerpo de Alexander Valencia Hernández fue trasladado a Medicina Legal. Allí se realizará la autopsia correspondiente.

Gobierno ofrece recompensa por información El Gobierno de Colombia anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos. La medida busca obtener información que permita capturar a los responsables del crimen. También pretende ayudar a localizar a Nicolás Valencia Ducuara. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre lo ocurrido en La Bocana. El caso ha generado preocupación debido a que el ataque ocurrió en uno de los sectores turísticos con mayor afluencia de visitantes en Buenaventura.