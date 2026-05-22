EEUU frena millonaria venta de armas a Taiwán para priorizar munición en conflicto con Irán

EEUU frena venta de armas

Munición priorizada en Irán

Senado cuestiona decisión

La Casa Blanca confirmó la suspensión temporal de una venta de armas a Taiwán valorada en 14.000 millones de dólares, en medio de la campaña militar de Estados Unidos contra Irán.

El secretario interino de la Marina, Hung Cao, explicó ante el Subcomité de Defensa del Senado que la decisión responde a la necesidad de garantizar suficientes reservas de misiles e interceptores.

Según el funcionario, Washington busca asegurar el suministro estratégico mientras mantiene operaciones activas en Oriente Medio.

No obstante, sostuvo que el país aún cuenta con existencias “abundantes”, pese al ajuste en la distribución de recursos militares.

Prioridad estratégica en Oriente Medio

Cao detalló que la pausa tiene carácter temporal y que las ventas militares al extranjero podrán reanudarse cuando la Administración lo considere oportuno.