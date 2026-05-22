EEUU frena millonaria venta de armas a Taiwán para priorizar munición en conflicto con Irán
Publicado el22/05/2026 a las 10:34
- EEUU frena venta de armas
- Munición priorizada en Irán
- Senado cuestiona decisión
La Casa Blanca confirmó la suspensión temporal de una venta de armas a Taiwán valorada en 14.000 millones de dólares, en medio de la campaña militar de Estados Unidos contra Irán.
El secretario interino de la Marina, Hung Cao, explicó ante el Subcomité de Defensa del Senado que la decisión responde a la necesidad de garantizar suficientes reservas de misiles e interceptores.
Según el funcionario, Washington busca asegurar el suministro estratégico mientras mantiene operaciones activas en Oriente Medio.
No obstante, sostuvo que el país aún cuenta con existencias “abundantes”, pese al ajuste en la distribución de recursos militares.
Prioridad estratégica en Oriente Medio
Cao detalló que la pausa tiene carácter temporal y que las ventas militares al extranjero podrán reanudarse cuando la Administración lo considere oportuno.
Indicó que la decisión final sobre la reactivación del acuerdo con Taipéi dependerá del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y del secretario de Estado, Marco Rubio.
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La suspensión fue adelantada por el Gobierno del presidente Donald Trump el mismo día que regresó de una visita oficial a Pekín.
Horas antes, Trump había señalado en una entrevista que Taiwán fue un tema central en sus conversaciones con el presidente chino Xi Jinping.
Tratado histórico y tensiones con China
Desde 1979, Estados Unidos mantiene un marco de relaciones bilaterales con Taiwán que incluye la venta de armamento con fines defensivos.
Durante décadas se han concretado múltiples acuerdos, siendo el más reciente en noviembre pasado por un monto de 19.000 millones de dólares.
La actual pausa ha generado cuestionamientos en el Senado, donde el republicano Mitch McConnell expresó preocupación por el impacto estratégico.
El legislador puso en duda la conveniencia de frenar suministros clave a Taiwán en un contexto de crecientes tensiones regionales.
Contexto político y precedentes
El Gobierno de Trump justificó la medida en función del conflicto en Oriente Medio, aunque también ha sostenido que la guerra podría estar cerca de concluir.
Actualmente se mantiene un cese al fuego vigente desde hace más de seis semanas mientras se espera un posible acuerdo con Teherán.
Aunque el marco legal permite la venta de armas a Taiwán, administraciones anteriores han aplicado pausas estratégicas en momentos de fricción con Pekín.
La decisión actual vuelve a situar a Taiwán en el centro del tablero geopolítico, en un delicado equilibrio entre intereses militares, diplomáticos y comerciales, según ‘EFE’ e ‘Infobae‘.