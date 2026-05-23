Sheinbaum acusa a EE.UU. de usar el narco como presión política
Publicado el23/05/2026 a las 07:45
- Sheinbaum critica acusación estadounidense
- EE.UU. enfrenta críticas diplomáticas
- Raúl Castro enfrenta cargos
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este viernes 22 de mayo su desacuerdo con la acusación penal presentada por Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro.
Por qué importa: La mandataria vinculó el caso con una histórica política de presión estadounidense hacia América Latina y defendió la soberanía de los países.
Claudia Sheinbaum critica acusación contra Raúl Castro
🔴 “¿Qué sentido tiene que acusen en este momento a una persona por algo que hizo hace 30 años?”, cuestionó Claudia Sheinbaum sobre la imputación de EU contra Raúl Castro por un ataque ocurrido en 1996.
“No se nos puede olvidar que hay otra intención también en lo que hacen”. pic.twitter.com/D40rCCiQ0i
— El Universal (@El_Universal_Mx) May 22, 2026
Sheinbaum fue cuestionada sobre los cargos presentados contra Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas civiles en 1996.
El exmandatario cubano enfrenta acusaciones por conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.
Los cargos fueron presentados ante un tribunal federal del sur de Florida.
Sheinbaum cuestiona el momento de la acusación
«Ha habido históricamente una visión injerencista de EU» 🇨🇺✖️: Sheinbaum reacciona a acusaciones de EU contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro. y cuestiona que lo señalen de algo que ocurrió hace 30 años. pic.twitter.com/U5tyRIxs3e
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 22, 2026
Durante su declaración, Sheinbaum afirmó que México no comparte la visión de intervención que históricamente ha mantenido Washington.
“La autodeterminación de los pueblos. Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos. No es de ahora (…) nosotros no estamos de acuerdo con esa visión”, declaró.
La presidenta también cuestionó que el caso resurja tres décadas después de los hechos, según El Financiero.
“El caso de Cuba ocurrió hace 30 años, imagínate. ¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”, expresó.
Sheinbaum sostuvo que este tipo de acciones reflejan una práctica histórica de presión política de Estados Unidos sobre otros países de América Latina.
La mandataria insistió en que México mantiene una postura basada en el respeto a la soberanía y la autodeterminación.
Sheinbaum liga el combate al narco con presión política
La presidenta también habló sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
Sheinbaum recordó las memorias del expresidente Miguel de la Madrid para sostener que Washington ha utilizado históricamente el combate al narcotráfico como mecanismo de presión.
“Estados Unidos siempre ha usado el tema del narcotráfico como pretexto para injerencia”, afirmó.
La mandataria aclaró que México sí mantiene coordinación y colaboración con autoridades estadounidenses.
Sin embargo, remarcó que existen límites establecidos por la Constitución mexicana.
“Colaboramos, nos coordinamos, pero operaciones conjuntas en tierra, pues eso no nos lo permite nuestra Constitución”, sostuvo.
La presidenta señaló que México busca preservar una relación estable con Estados Unidos debido a los vínculos sociales y migratorios entre ambos países.
También afirmó que no se pueden ignorar los antecedentes históricos de la relación bilateral.
“Siempre vamos a buscar una buena relación, pero no se nos puede olvidar que hay otra intención también en lo que hacen. Es histórico”, declaró.
EU acusa a Raúl Castro por derribo de avionetas
La reacción de Sheinbaum ocurrió después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara cargos contra Raúl Castro.
La acusación está relacionada con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate.
El incidente ocurrió el 24 de febrero de 1996. En el hecho murieron cuatro personas de origen cubano.
Según las autoridades estadounidenses, Raúl Castro habría ordenado el derribo de las aeronaves civiles.
De ser hallado culpable, el expresidente cubano podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte.
El caso reactivó tensiones políticas relacionadas con Cuba y la postura histórica de Estados Unidos hacia gobiernos latinoamericanos.
Sheinbaum aprovechó el tema para reiterar la posición de México sobre soberanía y cooperación internacional.