Sheinbaum acusa a EE.UU. de usar el narco como presión política

Sheinbaum critica acusación estadounidense

EE.UU. enfrenta críticas diplomáticas

Raúl Castro enfrenta cargos

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este viernes 22 de mayo su desacuerdo con la acusación penal presentada por Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro.

Por qué importa: La mandataria vinculó el caso con una histórica política de presión estadounidense hacia América Latina y defendió la soberanía de los países.

Claudia Sheinbaum critica acusación contra Raúl Castro

🔴 “¿Qué sentido tiene que acusen en este momento a una persona por algo que hizo hace 30 años?”, cuestionó Claudia Sheinbaum sobre la imputación de EU contra Raúl Castro por un ataque ocurrido en 1996. “No se nos puede olvidar que hay otra intención también en lo que hacen”. pic.twitter.com/D40rCCiQ0i — El Universal (@El_Universal_Mx) May 22, 2026

Sheinbaum fue cuestionada sobre los cargos presentados contra Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas civiles en 1996.

El exmandatario cubano enfrenta acusaciones por conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.

Los cargos fueron presentados ante un tribunal federal del sur de Florida.