Sheinbaum confirma visita de funcionario clave de EE.UU. en medio de tensión bilateral
Publicado el18/05/2026 a las 15:35
- Sheinbaum recibirá funcionarios estadounidenses
- México exige respeto soberano
- Seguridad domina diálogo bilateral
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes la visita de altos funcionarios de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en medio de las tensiones bilaterales en temas de seguridad y narcotráfico.
Las reuniones ocurren después de la reciente conversación telefónica entre Sheinbaum y el presidente Donald Trump, donde ambos gobiernos revisaron asuntos de seguridad y comercio, además de acordar mantener el diálogo bilateral.
Funcionarios de EE.UU. viajarán a México
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Segun la agencia EFE, durante su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que este jueves llegará a México el titular del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
La mandataria también informó que el lunes 25 de mayo arribará Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos.
Carter es conocida como la “zar antidrogas” del gobierno estadounidense.
Sheinbaum explicó que estos encuentros forman parte del seguimiento a la llamada sostenida con Trump el viernes pasado.
La presidenta aseguró que el objetivo será mantener la coordinación bilateral en materia de seguridad.
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No obstante, reiteró que toda colaboración debe darse bajo respeto absoluto a la soberanía mexicana.
“Cada quien opera en su territorio”, subrayó la mandataria.
La gobernante explicó que el gobierno mexicano tiene interés especial en dialogar con Sarah Carter.
Indicó que Carter participó en la elaboración de un documento estadounidense sobre prevención de adicciones.
Ese enfoque, dijo Sheinbaum, es considerado clave por su administración para reducir la violencia relacionada con el narcotráfico.
Sheinbaum pide acciones de EE.UU. contra consumo y tráfico de armas
La presidenta sostuvo que Estados Unidos puede apoyar a México reduciendo el consumo de drogas dentro de su territorio.
También pidió mayores acciones para impedir el ingreso ilegal de armas hacia México.
“¿Cuál es la mejor manera en que Estados Unidos tiene para apoyar a México? Disminuyendo el consumo, evitando que entren armas a México”, expresó Sheinbaum.
La mandataria además pidió a Washington actuar contra los carteles que distribuyen drogas en territorio estadounidense.
También solicitó combatir las operaciones de lavado de dinero derivadas del narcotráfico.
Las declaraciones ocurren en medio de un contexto de alta presión bilateral en temas de seguridad.
México ha insistido en mantener la cooperación con Estados Unidos, pero marcando límites sobre la presencia de agencias extranjeras en el país.
México insiste en el respeto a la soberanía
Sheinbaum reiteró que México acepta el intercambio de información con Estados Unidos.
Sin embargo, dejó claro que no permitirá operaciones directas de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano.
“Nos quieren ayudar con información, bienvenidos. Pero en México tiene que operar necesariamente las instituciones mexicanas. No puede operar Estados Unidos, se llama soberanía”, afirmó.
La presidenta también negó que exista algún riesgo político para su gobierno o para Morena por la entrega en Estados Unidos de dos exfuncionarios del estado de Sinaloa.
Se trata del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, y del exfuncionario de Finanzas Enrique Díaz Vega.
Ambos son acusados por autoridades estadounidenses de narcotráfico.
“Ningún riesgo. Ninguno”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre posibles implicaciones derivadas de sus declaraciones ante la justicia estadounidense.
La mandataria sostuvo que cualquier señalamiento relacionado con presuntos vínculos con el crimen organizado debe sustentarse con pruebas.
También afirmó que estos casos deben atenderse por las vías institucionales correspondientes.
Finalmente, Sheinbaum atribuyó los señalamientos a una campaña impulsada por opositores, medios y “plumas del viejo régimen”.
La presidenta defendió que su administración no protege ni encubre a ningún funcionario.