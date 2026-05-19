Sheinbaum confirma visita de funcionario clave de EE.UU. en medio de tensión bilateral

Sheinbaum recibirá funcionarios estadounidenses

México exige respeto soberano

Seguridad domina diálogo bilateral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes la visita de altos funcionarios de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en medio de las tensiones bilaterales en temas de seguridad y narcotráfico.

Las reuniones ocurren después de la reciente conversación telefónica entre Sheinbaum y el presidente Donald Trump, donde ambos gobiernos revisaron asuntos de seguridad y comercio, además de acordar mantener el diálogo bilateral.

Funcionarios de EE.UU. viajarán a México

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Segun la agencia EFE, durante su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que este jueves llegará a México el titular del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

La mandataria también informó que el lunes 25 de mayo arribará Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos.

Carter es conocida como la “zar antidrogas” del gobierno estadounidense.

Sheinbaum explicó que estos encuentros forman parte del seguimiento a la llamada sostenida con Trump el viernes pasado.

La presidenta aseguró que el objetivo será mantener la coordinación bilateral en materia de seguridad.