Polémica rodea a ‘El Servidor’ por sus dibujos tras sismos en Venezuela y desata acusaciones de blasfemia

Dibujos de El Servidor

Influencer denuncia supuesta herejía

Sismos en Venezuela

Jesús López, conocido en redes sociales como «El Servidor», volvió a generar controversia tras mostrar una serie de dibujos que, según afirmó, le fueron revelados por Dios como advertencias sobre acontecimientos futuros.

El creador de contenido aseguró que las ilustraciones surgieron en momentos difíciles y que reflejan mensajes recibidos del Espíritu Santo.

La difusión del video provocó una nueva ola de comentarios entre seguidores y críticos de sus publicaciones.

Las reacciones aumentaron porque López ya había llamado la atención anteriormente por sus predicciones sobre los terremotos en Venezuela.

Los dibujos desatan nuevas críticas en redes sociales

Durante el video, Jesús López explicó el origen de las ilustraciones y el significado que tienen para él.

El joven afirmó: “Yo le quiero mostrar algunos dibujos que mi papá me vino suministrando cuando en los momentos donde yo estaba triste y se los quiero mostrar porque él quiere hacer ver que yo soy el heredero al trono”.

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Las declaraciones generaron debate entre usuarios, quienes cuestionaron el contenido religioso de los dibujos.

En redes también aparecieron comentarios como: “No puede decir que es el León de Judá, él está diciendo que es el mesías”.