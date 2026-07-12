Polémica rodea a ‘El Servidor’ por sus dibujos tras sismos en Venezuela y desata acusaciones de blasfemia
Publicado el12/07/2026 a las 08:27
- Dibujos de El Servidor
- Influencer denuncia supuesta herejía
- Sismos en Venezuela
Jesús López, conocido en redes sociales como «El Servidor», volvió a generar controversia tras mostrar una serie de dibujos que, según afirmó, le fueron revelados por Dios como advertencias sobre acontecimientos futuros.
El creador de contenido aseguró que las ilustraciones surgieron en momentos difíciles y que reflejan mensajes recibidos del Espíritu Santo.
La difusión del video provocó una nueva ola de comentarios entre seguidores y críticos de sus publicaciones.
Las reacciones aumentaron porque López ya había llamado la atención anteriormente por sus predicciones sobre los terremotos en Venezuela.
Los dibujos desatan nuevas críticas en redes sociales
Durante el video, Jesús López explicó el origen de las ilustraciones y el significado que tienen para él.
El joven afirmó: “Yo le quiero mostrar algunos dibujos que mi papá me vino suministrando cuando en los momentos donde yo estaba triste y se los quiero mostrar porque él quiere hacer ver que yo soy el heredero al trono”.
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Las declaraciones generaron debate entre usuarios, quienes cuestionaron el contenido religioso de los dibujos.
En redes también aparecieron comentarios como: “No puede decir que es el León de Judá, él está diciendo que es el mesías”.
Influencer cristiana acusa blasfemia y herejía
La creadora de contenido Belgis007, quien cuenta con más de 1.1 millones de seguidores en TikTok, publicó un video respondiendo a las declaraciones de López.
En su análisis aseguró: “Sé que este video a mucha gente le va a caer no muy bien (…) me tomó menos de un minuto y un solo video para darme cuenta de la blasfemia y de la herejía que yo vi”.
También afirmó que el joven habría realizado declaraciones que, desde su interpretación, corresponden exclusivamente a Jesucristo.
Entre sus palabras destacó: “A lo mejor yo escuché mal, pero dijo clarito que él era el cordero inmolado que absorbe el pecado del mundo. Pero Juan 1:29 me dice que Jesús es el cordero de Dios”.
Citan pasajes bíblicos para cuestionar sus afirmaciones
Belgis007 respaldó sus críticas citando distintos pasajes de la Biblia relacionados con la identidad de Jesús.
La influencer sostuvo: “El que quita el pecado del mundo, es solo uno y su nombre es Jesús y aunque el nene se llama Jesús, no es él”.
También recordó el pasaje que advierte sobre la aparición de falsos cristos y falsos profetas como argumento para rechazar las afirmaciones atribuidas al creador de contenido.
Finalmente concluyó: “Es solo un león, se llama Jesús”, al referirse al título de «León de la tribu de Judá», insistiendo en que, según la Biblia, esa denominación corresponde únicamente a Jesucristo, mientras el debate continúa creciendo entre usuarios de redes sociales.
@belgis007Si una profecía se cumple, ¿Se elimina que sea un falso profeta?