Dengue en México: Expertos piden incorporar vacuna ante riesgo de nuevas epidemias
Publicado el13/07/2026 a las 09:49
- Expertos piden incluir la vacuna
- México enfrenta nuevas epidemias
- Niños serían prioridad inicial
La Asociación Mexicana de Vacunología (AMV) pidió al Gobierno de México incorporar la vacuna contra el dengue al Programa de Vacunación Universal al advertir que el país enfrenta un escenario con mayor riesgo de nuevas epidemias debido al aumento de casos, el cambio climático y la expansión del mosquito transmisor.
La organización presentó una propuesta formal a la presidenta Claudia Sheinbaum para que la inmunización complemente las acciones de prevención que actualmente aplican las autoridades sanitarias.
Según los especialistas, la vacunación no sustituiría las campañas de eliminación de criaderos ni el control del mosquito, sino que reforzaría la estrategia nacional para disminuir contagios, hospitalizaciones y muertes relacionadas con esta enfermedad.
La vacuna contra el dengue podría reforzar las medidas actuales de prevención
El coordinador de la AMV, Rodrigo Romero, explicó que la propuesta busca sumar una herramienta adicional frente a un problema que sigue creciendo en el país.
«Lo que recomendamos no es que se eliminen las otras medidas, sino que esta se sume al programa que hoy ya tenemos para el control del dengue», dijo a EFE el coordinador de la AMV, Rodrigo Romero.
El especialista sostuvo que México atraviesa una etapa de «hiperendemicidad», una condición en la que diversos factores favorecen la circulación constante del virus.
Entre ellos mencionó:
- El cambio climático.
- La expansión urbana.
- La presencia permanente del mosquito en nuevas regiones.
- La exposición cada vez mayor de la población.
Romero señaló que el aumento de las temperaturas ha permitido que el mosquito transmisor sobreviva en zonas donde anteriormente no podía hacerlo, ampliando el riesgo para millones de personas.
La epidemia de 2024 marcó un punto de alerta para México
Uno de los principales argumentos de la asociación es la magnitud del brote registrado durante 2024.
«Nunca se había visto una epidemia tan grande como la que sucedió en 2024», afirmó Romero al recordar que ese año se registró el mayor número de casos de dengue documentado tanto en México como a nivel mundial.
Además, explicó que actualmente circulan de forma simultánea los cuatro serotipos del virus, una situación que incrementa la posibilidad de desarrollar formas más graves de la enfermedad.
«Cada vez que enfermamos por uno u otro serotipo tenemos más riesgo de presentar las formas graves del dengue», explicó.
El especialista añadió que aproximadamente el 70 % del territorio mexicano ya se considera una zona endémica, lo que significa que una gran parte de la población ha estado expuesta al virus.
La propuesta plantea vacunar primero a niños en las regiones con más contagios
La iniciativa entregada al Gobierno federal contempla una implementación gradual.
La prioridad sería comenzar en los municipios con mayor incidencia de dengue y concentrar inicialmente la vacunación en niñas y niños de entre 6 y 11 años.
«Lo prioritario tiene que ser primero por regiones (…) donde se detectan más casos y sobre todo más casos graves», indicó Romero.
El especialista aclaró que las campañas para eliminar criaderos, aplicar insecticidas y controlar la población del mosquito deben mantenerse activas.
Sin embargo, considera que una vacuna permitiría atacar directamente al virus y disminuir significativamente las complicaciones médicas derivadas de la enfermedad.
La vacunación también podría reducir costos para el sistema de salud
Rodrigo Romero informó que una vacuna contra el dengue obtuvo su registro sanitario en México a finales de 2025 y podría comenzar a estar disponible durante los próximos meses.
También señaló que existen otros desarrollos en marcha que podrían ampliar las opciones de inmunización en el futuro.
Además del beneficio sanitario, la AMV considera que la vacunación tendría un impacto económico positivo.
Según la asociación, disminuirían las hospitalizaciones, las incapacidades laborales y el ausentismo escolar provocado por los contagios.
Romero recordó que Brasil comenzó a utilizar esta estrategia durante la epidemia de 2024 y aseguró que actualmente ya se han aplicado más de 20 millones de dosis en distintos países.
Finalmente, lanzó una advertencia sobre el futuro del dengue en México si no se incorporan nuevas herramientas de prevención.
«En los próximos años seguramente tendremos otra epidemia de importancia de dengue», sostuvo.
De acuerdo con datos oficiales, México acumula 24.998 casos probables de dengue en 2026, de los cuales 2.421 han sido confirmados hasta la semana epidemiológica 22.
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FUENTE: EFE