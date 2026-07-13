Dengue en México: Expertos piden incorporar vacuna ante riesgo de nuevas epidemias

Expertos piden incluir la vacuna

México enfrenta nuevas epidemias

Niños serían prioridad inicial

La Asociación Mexicana de Vacunología (AMV) pidió al Gobierno de México incorporar la vacuna contra el dengue al Programa de Vacunación Universal al advertir que el país enfrenta un escenario con mayor riesgo de nuevas epidemias debido al aumento de casos, el cambio climático y la expansión del mosquito transmisor.

La organización presentó una propuesta formal a la presidenta Claudia Sheinbaum para que la inmunización complemente las acciones de prevención que actualmente aplican las autoridades sanitarias.

Según los especialistas, la vacunación no sustituiría las campañas de eliminación de criaderos ni el control del mosquito, sino que reforzaría la estrategia nacional para disminuir contagios, hospitalizaciones y muertes relacionadas con esta enfermedad.

La vacuna contra el dengue podría reforzar las medidas actuales de prevención

El coordinador de la AMV, Rodrigo Romero, explicó que la propuesta busca sumar una herramienta adicional frente a un problema que sigue creciendo en el país.

«Lo que recomendamos no es que se eliminen las otras medidas, sino que esta se sume al programa que hoy ya tenemos para el control del dengue», dijo a EFE el coordinador de la AMV, Rodrigo Romero.

El especialista sostuvo que México atraviesa una etapa de «hiperendemicidad», una condición en la que diversos factores favorecen la circulación constante del virus.

Entre ellos mencionó:

El cambio climático.

La expansión urbana.

La presencia permanente del mosquito en nuevas regiones.

La exposición cada vez mayor de la población.

Romero señaló que el aumento de las temperaturas ha permitido que el mosquito transmisor sobreviva en zonas donde anteriormente no podía hacerlo, ampliando el riesgo para millones de personas.