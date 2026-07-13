Nuevo Brote de legionela en EE.UU : Nueva York registra 59 afectados y 15 hospitalizados

La legionela afecta a 59 personas en Nueva York y mantiene a 15 hospitalizadas. Conoce los síntomas, riesgos y cómo prevenirla.

Legionela: 59 personas afectadas

15 pacientes siguen hospitalizados

Sin fallecimientos confirmados Un brote de legionela detectado en el Upper East Side de Manhattan ha dejado 59 personas afectadas, según confirmó este lunes el Departamento de Salud de Nueva York. De los pacientes identificados, 15 permanecen hospitalizados, mientras que otras 33 personas ya recibieron el alta médica tras haber sido atendidas. Las autoridades también informaron que 11 personas dieron positivo a la bacteria, pero no necesitaron ingresar en ningún centro hospitalario. Hasta el momento, el Departamento de Salud indicó que no se ha registrado ninguna muerte relacionada con este brote en la ciudad. La investigación sanitaria se concentra en varias torres de refrigeración ubicadas en edificios del Upper East Side, donde se detectó la presencia de Legionella. Autoridades ordenan limpiar de inmediato las torres contaminadas Las pruebas realizadas por las autoridades encontraron material genético de la bacteria Legionella en las torres de refrigeración de distintos inmuebles de la zona. Los resultados positivos se obtuvieron mediante pruebas PCR, capaces de detectar material genético de bacterias vivas o muertas. Ante estos hallazgos, el Departamento de Salud exigió medidas inmediatas para evitar que más personas queden expuestas a la bacteria. «Los propietarios de todas las torres con resultados iniciales positivos deben vaciar, limpiar y desinfectar inmediatamente sus torres de refrigeración para reducir el riesgo de una mayor exposición», destacó. Las autoridades no precisaron cuántos edificios presentaron resultados positivos ni divulgaron las direcciones exactas de las torres afectadas. Además de las pruebas PCR, los equipos sanitarios están realizando pruebas de cultivo en todas las torres donde se recogieron muestras. Estos análisis permitirán determinar si las bacterias detectadas permanecen vivas y pueden tardar hasta dos semanas en ofrecer resultados definitivos. Mientras continúa la investigación, las autoridades mantienen la vigilancia sobre los nuevos casos que puedan aparecer en el vecindario.

Salud aclara que el agua del grifo sigue siendo segura El Departamento de Salud destacó que la bacteria no fue encontrada en el sistema de fontanería de los edificios del Upper East Side. Por esa razón, los residentes pueden continuar utilizando normalmente el agua de sus viviendas sin temor a contraer la infección. «Los residentes pueden seguir bebiendo agua del grifo, bañarse, ducharse, cocinar y utilizar aire acondicionado en sus viviendas», explicó. La legionela no se transmite por beber agua, preparar alimentos o utilizar los sistemas domésticos de aire acondicionado, según las autoridades. La enfermedad se contrae principalmente al respirar pequeñas gotas de agua contaminada que contienen la bacteria Legionella. Las torres de refrigeración pueden dispersar estas partículas en el aire cuando no reciben una limpieza o mantenimiento adecuados. La infección tampoco se transmite directamente de una persona a otra, por lo que no es considerada una enfermedad contagiosa.

Mayores de 50 años y fumadores enfrentan más riesgos La mayoría de las personas expuestas a la bacteria Legionella no desarrolla la enfermedad, de acuerdo con el Departamento de Salud. Los casos suelen presentarse cuando existe una exposición elevada o repetida a partículas de agua contaminadas con la bacteria. Las personas mayores de 50 años enfrentan un riesgo mayor de desarrollar complicaciones si quedan expuestas. También son considerados vulnerables los fumadores y quienes padecen enfermedades cardíacas u otras condiciones de salud previas. La legionela puede provocar una infección pulmonar conocida como enfermedad del legionario, cuyos síntomas pueden confundirse inicialmente con los de la gripe. Entre las posibles señales se encuentran fiebre, tos, dolores musculares, escalofríos, dificultad para respirar y malestar general. Las autoridades sanitarias no detallaron el estado de salud de los 15 pacientes que permanecen hospitalizados. Tampoco informaron si alguno de ellos se encuentra en condición grave o si pertenece a los grupos considerados de mayor riesgo.

Nueva York mantiene abierta la investigación del brote El Departamento de Salud continúa tomando muestras y supervisando las labores de limpieza y desinfección en las torres afectadas. Los propietarios de los edificios deben cumplir con las órdenes sanitarias para reducir la posibilidad de que la bacteria continúe propagándose. La evolución del brote dependerá de los resultados de las pruebas de cultivo y de la aparición de nuevos pacientes en los próximos días. Las autoridades recomiendan que las personas con síntomas similares a los de la gripe consulten a un médico, especialmente si pertenecen a un grupo vulnerable. El departamento reiteró que los residentes pueden seguir realizando sus actividades cotidianas y utilizando el agua y el aire acondicionado de sus viviendas. Por ahora, el brote ha dejado 59 afectados, 15 hospitalizados, 33 pacientes dados de alta y ningún fallecimiento confirmado.

¿Qué es la legionela y cómo reconocer sus síntomas? La legionela es una bacteria que puede crecer en sistemas de agua y causar la enfermedad del legionario, un tipo grave de neumonía. Las personas pueden enfermar al respirar pequeñas gotas de agua contaminada procedentes de torres de refrigeración, duchas, fuentes decorativas o jacuzzis. La infección no suele transmitirse entre personas y tampoco se contrae por beber agua, preparar alimentos o utilizar el aire acondicionado doméstico. Los síntomas pueden aparecer entre dos y 14 días después de la exposición e incluyen: Fiebre y escalofríos

Tos

Dificultad para respirar

Dolores musculares

Dolor de cabezaCansancio o malestar general Las personas mayores de 50 años, fumadores y pacientes con enfermedades pulmonares, cardíacas o sistemas inmunitarios debilitados tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones. Como medida de precaución, quienes presenten fiebre, tos o dificultad para respirar deben consultar a un profesional médico, especialmente si viven, trabajan o estuvieron recientemente en la zona afectada. También es importante seguir las indicaciones del Departamento de Salud y no tomar antibióticos por cuenta propia, ya que el diagnóstico requiere una evaluación médica.