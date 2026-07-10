EE.UU. registra casi 2,000 casos del parásito que causa «Diarrea explosiva»
Publicado el10/07/2026 a las 07:32
- Casi 2,000 casos registrados.
- Provoca diarrea explosiva.
- Recomiendan extremar higiene.
Estados Unidos enfrenta un aumento inusual de infecciones por Cyclospora, un parásito que provoca una enfermedad intestinal conocida como ciclosporiasis y cuyo síntoma más característico es la llamada diarrea «explosiva».
De acuerdo con información de EFE, cerca de 2,000 personas se han infectado en el país, mientras las autoridades sanitarias continúan investigando el origen del brote, que ya ha afectado a casi 30 estados.
Lo que se sabe sobre el brote en Estados Unidos
Michigan concentra la mayor cantidad de casos del brote
El estado más afectado es Michigan, donde se han documentado 1,251 casos, una cifra muy superior al promedio anual de alrededor de 50 infecciones.
Ohio también reporta un incremento importante con 177 casos confirmados, aunque algunos condados investigan hasta 500 posibles contagios, según el Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minnesota.
Nueva York ha confirmado 394 casos en todo el estado.
Illinois suma 141 contagios.
Carolina del Norte registra 110 casos.
Florida reporta cerca de 50 personas infectadas.
En total, al menos 29 estados mantienen investigaciones relacionadas con este brote, de acuerdo con medios nacionales.
Aún no se conoce qué provocó el aumento de infecciones
Las autoridades sanitarias todavía no han identificado el alimento o la fuente específica responsable del brote.
El parásito suele encontrarse en productos agrícolas frescos, aunque hasta el momento no existe evidencia que permita señalar un cultivo o alimento determinado como origen de los contagios actuales.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) pidió a restaurantes, cocinas comerciales y consumidores extremar las medidas de higiene durante la manipulación de alimentos crudos mientras continúa la investigación.
El CIDRAP también advirtió que el número real de personas infectadas podría ser mayor.
Esto se debe a que, desde julio de 2025, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) hicieron opcional el seguimiento nacional de los casos de Cyclospora.
Como consecuencia, el último informe publicado por los CDC, con fecha del 1 de julio, muestra únicamente 145 casos y 20 hospitalizaciones, una cifra considerablemente menor que la reportada por los estados afectados.
¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite?
La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis.
Generalmente se adquiere al consumir agua o alimentos contaminados, especialmente frutas y verduras frescas que pudieron haber estado en contacto con agua contaminada durante su cultivo o lavado.
Los especialistas señalan que la enfermedad no suele transmitirse directamente de persona a persona.
Aunque en la mayoría de los casos no representa un riesgo para la vida, puede provocar una pérdida importante de líquidos debido a la diarrea intensa.
El MDHHS recordó que la deshidratación puede convertirse en una complicación grave, especialmente en:
- Niños pequeños.
- Adultos mayores.
- Personas con el sistema inmunológico debilitado.
¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?
Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después de ingerir el parásito y pueden durar varios días o incluso semanas si no se recibe tratamiento.
Los más frecuentes son:
- Diarrea acuosa o «explosiva».
- Calambres y dolor abdominal.
- Náuseas y vómitos.
- Pérdida del apetito.
- Fatiga intensa.
- Fiebre baja.
- Gases e inflamación abdominal.
- Pérdida de peso en algunos pacientes.
Los expertos recomiendan acudir a un profesional de la salud si la diarrea es persistente o aparecen signos de deshidratación, como mareos, confusión, disminución de la orina o sed intensa.
¿Cómo prevenir una infección por Cyclospora?
Mientras continúa la investigación del brote, especialistas y autoridades sanitarias recomiendan reforzar las medidas básicas de higiene para disminuir el riesgo de contagio.
Entre las principales recomendaciones destacan:
- Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar alimentos y después de ir al baño.
- Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de consumirlas.
- Eliminar las partes dañadas o magulladas de frutas y vegetales.
- Refrigerar los alimentos frescos dentro de las dos horas posteriores a su preparación.
- Evitar consumir agua sin tratar, especialmente durante viajes o en lugares donde su calidad sea incierta.
Las autoridades continúan investigando el origen del brote para identificar la fuente de contaminación y evitar que el número de casos siga aumentando en las próximas semanas.
Aunque las autoridades aún no han identificado el origen del brote, los especialistas recomiendan no bajar la guardia al manipular alimentos frescos y mantener buenas prácticas de higiene.
Si presentas diarrea intensa que dura varios días o signos de deshidratación, es importante buscar atención médica para recibir un diagnóstico y tratamiento oportunos.
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FUENTE: EFE