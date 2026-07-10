EE.UU. registra casi 2,000 casos del parásito que causa «Diarrea explosiva»

Casi 2,000 casos registrados.

Provoca diarrea explosiva.

Recomiendan extremar higiene.

Estados Unidos enfrenta un aumento inusual de infecciones por Cyclospora, un parásito que provoca una enfermedad intestinal conocida como ciclosporiasis y cuyo síntoma más característico es la llamada diarrea «explosiva».

De acuerdo con información de EFE, cerca de 2,000 personas se han infectado en el país, mientras las autoridades sanitarias continúan investigando el origen del brote, que ya ha afectado a casi 30 estados.

Lo que se sabe sobre el brote en Estados Unidos

Michigan concentra la mayor cantidad de casos del brote

El estado más afectado es Michigan, donde se han documentado 1,251 casos, una cifra muy superior al promedio anual de alrededor de 50 infecciones.

Ohio también reporta un incremento importante con 177 casos confirmados, aunque algunos condados investigan hasta 500 posibles contagios, según el Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minnesota.

Nueva York ha confirmado 394 casos en todo el estado.

Illinois suma 141 contagios.

Carolina del Norte registra 110 casos.

Florida reporta cerca de 50 personas infectadas.

En total, al menos 29 estados mantienen investigaciones relacionadas con este brote, de acuerdo con medios nacionales.