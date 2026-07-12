Atropello masivo en feria de Viña del Mar deja seis muertos

Seis muertos en feria

Conductor quedó detenido

Investigan causas del atropello

Seis personas murieron y siete más resultaron heridas este domingo luego de que un vehículo ingresara a una feria en Viña del Mar, en Chile.

Las autoridades chilenas investigan las causas del accidente mientras el conductor permanece detenido y es sometido a distintos exámenes, según Infobae.

Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo en la zona para atender a las víctimas y realizar las primeras diligencias.

Al menos seis personas fallecieron y otras siete resultaron lesionadas este domingo tras un atropello masivo ocurrido en la feria Caupolicán de Viña del Mar.

Atropello en Viña del Mar deja seis muertos

🔴 Último Minuto

Grave accidente de tránsito deja 6 fallecidos y 6 lesionados en la Feria Caupolican sector subida Alessandri en Viña del Mar, vehículo menor embistio los puestos de esta feria, vecinos intentaron linchar al conductor @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 pic.twitter.com/NOG851aEXj — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) July 12, 2026

El hecho se registró en la avenida Alessandri, en el sector Gómez Carreño, alrededor de las 8:40 de la mañana.

Según informó Carabineros, un vehículo terminó fuera de control antes de ingresar al predio donde se encontraba instalada la feria.

El coronel Jorge Guaita, de la Prefectura de Viña del Mar, señaló que el conductor «habría perdido el control» del automóvil por causas que continúan bajo investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump refuerza las deportaciones con dos megacentros en California

«Son seis personas fallecidas en estos momentos. Y tenemos siete personas lesionadas, ninguna en riesgo vital, afortunadamente», indicó Guaita en declaraciones enviadas a la agencia AFP.

De acuerdo con información recabada por medios chilenos, el automóvil involucrado era un SUV que circulaba a exceso de velocidad.

Testigos relataron que el vehículo subió a la vereda, volcó y posteriormente ingresó al área donde se encontraban feriantes y visitantes.

La trayectoria del automóvil terminó únicamente cuando impactó contra un paradero de locomoción colectiva.