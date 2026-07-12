Atropello masivo en feria de Viña del Mar deja seis muertos
Publicado el12/07/2026 a las 09:19
- Seis muertos en feria
- Conductor quedó detenido
- Investigan causas del atropello
Seis personas murieron y siete más resultaron heridas este domingo luego de que un vehículo ingresara a una feria en Viña del Mar, en Chile.
Las autoridades chilenas investigan las causas del accidente mientras el conductor permanece detenido y es sometido a distintos exámenes, según Infobae.
Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo en la zona para atender a las víctimas y realizar las primeras diligencias.
Al menos seis personas fallecieron y otras siete resultaron lesionadas este domingo tras un atropello masivo ocurrido en la feria Caupolicán de Viña del Mar.
Atropello en Viña del Mar deja seis muertos
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Grave accidente de tránsito deja 6 fallecidos y 6 lesionados en la Feria Caupolican sector subida Alessandri en Viña del Mar, vehículo menor embistio los puestos de esta feria, vecinos intentaron linchar al conductor @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 pic.twitter.com/NOG851aEXj
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El hecho se registró en la avenida Alessandri, en el sector Gómez Carreño, alrededor de las 8:40 de la mañana.
Según informó Carabineros, un vehículo terminó fuera de control antes de ingresar al predio donde se encontraba instalada la feria.
El coronel Jorge Guaita, de la Prefectura de Viña del Mar, señaló que el conductor «habría perdido el control» del automóvil por causas que continúan bajo investigación.
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«Son seis personas fallecidas en estos momentos. Y tenemos siete personas lesionadas, ninguna en riesgo vital, afortunadamente», indicó Guaita en declaraciones enviadas a la agencia AFP.
De acuerdo con información recabada por medios chilenos, el automóvil involucrado era un SUV que circulaba a exceso de velocidad.
Testigos relataron que el vehículo subió a la vereda, volcó y posteriormente ingresó al área donde se encontraban feriantes y visitantes.
La trayectoria del automóvil terminó únicamente cuando impactó contra un paradero de locomoción colectiva.
Las víctimas y el despliegue de emergencia
Video muestra la detención del conductor del automóvil que atropelló a más de una decana de personas en la Feria Caupolicán de Viña del Mar. pic.twitter.com/QzJx05R0RE
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Las autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales hay tres hombres y tres mujeres, todos adultos.
Entre los siete lesionados figuran dos lactantes, identificados por algunos medios como mellizos de ocho meses.
Los menores presentan lesiones de carácter menor, al igual que el resto de las personas heridas.
Todos los afectados fueron trasladados al hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.
Las autoridades precisaron que ninguno de los lesionados permanece en riesgo vital.
El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, informó que al momento del accidente había entre 100 y 120 personas en la feria.
Millones explicó que el lugar es un espacio de gran concurrencia que reúne alrededor de mil locatarios.
El funcionario advirtió que, de haber ocurrido el atropello entre las 10:00 y las 12:00 horas, cuando aumenta considerablemente la afluencia de público, las consecuencias pudieron haber sido mayores.
El conductor permanece detenido mientras avanzan las investigaciones
Tras el accidente, el conductor fue detenido por Carabineros.
Según la información entregada por las autoridades, algunos feriantes lograron reducir al hombre antes de entregarlo a la policía.
El detenido será sometido a un examen de alcoholemia y a análisis de sangre.
Las pruebas buscan establecer si conducía bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias.
El coronel Guaita informó que el primer examen respiratorio, conocido como «intoxilyzer», arrojó resultado negativo.
Sin embargo, las autoridades señalaron que aún esperan los resultados de los análisis de sangre antes de descartar la presencia de estupefacientes.
El delegado Manuel Millones agregó que el conductor no registra antecedentes policiales.
Mientras tanto, efectivos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) realizan las pericias para reconstruir la dinámica del atropello, en tanto el Servicio Médico Legal quedó a cargo del levantamiento de los cuerpos.