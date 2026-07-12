Gobierno de Trump refuerza las deportaciones con dos megacentros en California

DHS adquirió dos centros migratorios en California por 1.500 millones de dólares, mientras crecen las denuncias por muertes de inmigrantes.

DHS compra megacentros migratorios.

Inversión de 1.500 millones.

Crecen cuestionamientos a ICE. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adquirió dos de los mayores centros de detención de inmigrantes en California por cerca de 1.500 millones de dólares. La operación forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para ampliar la capacidad de detención y acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Los inmuebles pertenecían a la empresa penitenciaria CoreCivic, según Infobae. DHS compra dos centros de detención en California por 1.500 millones #PORTADA / Gobierno Trump compra dos de los mayores centros de detención de inmigrantes en California https://t.co/f8hunMy0nT a través de @Departamento19 pic.twitter.com/mGWGimLTsK — Departamento19 (@Departamento19) July 12, 2026 La compra fue formalizada el pasado 2 de julio, de acuerdo con documentos legales citados por CalMatters. Las instalaciones adquiridas son el Centro de Detención de Otay Mesa y el Centro de Detención de California City. Ambos complejos se encuentran entre los mayores centros utilizados para la detención de inmigrantes bajo custodia federal.

La compra fortalece la capacidad de detención migratoria DHS purchased two privately-run detention facilities from the for-profit prison company CoreCivic. That may serve to shield the facilities from state oversight in California. https://t.co/cHavFZ6Sbn — Citizens for Ethics (@CREWcrew) July 12, 2026 El Centro de Detención de Otay Mesa está ubicado en la frontera entre California y México. La Administración de Trump pagó 739,2 millones de dólares por esa instalación. El complejo tiene capacidad para albergar a 1.994 personas. La segunda adquisición corresponde al Centro de Detención de California City, ubicado en el condado de Kern, vecino de Los Ángeles. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién reemplazará a Lindsey Graham en el Senado? Por este centro, el Gobierno desembolsó 732,6 millones de dólares. La instalación fue inaugurada recientemente. Su capacidad alcanza las 2.560 personas. Con ambas adquisiciones, el Gobierno incorpora miles de espacios adicionales para la detención migratoria. La operación ocurre mientras la Administración busca ampliar la infraestructura destinada al sistema de inmigración. Los documentos de la venta fueron citados por el medio CalMatters. CoreCivic confirmó la transacción mediante un comunicado.

CoreCivic mantendrá la operación diaria de los centros Pese al cambio de propietario, la empresa indicó que continuará participando en la operación de las instalaciones. CoreCivic señaló que “espera continuar gestionando” las operaciones diarias de ambos centros. La empresa explicó que lo hará bajo los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esto significa que el funcionamiento cotidiano permanecería bajo la administración de la compañía. La compra representa un cambio en la propiedad de los inmuebles. Sin embargo, el esquema operativo anunciado mantiene la participación de la empresa privada. El anuncio llega en un momento de expansión presupuestaria para las agencias migratorias federales. Recientemente, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto impulsado por legisladores republicanos. Ese paquete contempla 70.000 millones de dólares para financiar a ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias migratorias. Los recursos cubrirán el resto del mandato del presidente Donald Trump. La adquisición de los centros se dio después de la aprobación de ese financiamiento.