Trump despide a Lindsey Graham tras su inesperada muerte y sacude al Partido Republicano

Trump despide a Lindsey Graham

Murió senador republicano

Reacciones internacionales inmediatas

Donald Trump expresó públicamente su pesar por la muerte del senador Lindsey Graham, una de las figuras republicanas más influyentes del Congreso y uno de sus aliados políticos más cercanos, cuyo fallecimiento fue confirmado este domingo por su oficina.

Dicha noticia provocó reacciones inmediatas dentro y fuera de Estados Unidos debido al peso político que Graham mantuvo durante décadas en Washington y por el papel que desempeñó en asuntos de política exterior y seguridad nacional.

La oficina del senador informó que el legislador murió después de sufrir «una breve y repentina enfermedad», sin ofrecer detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Además, la familia también solicitó respeto durante este momento de duelo y agradeció las muestras de apoyo recibidas desde que se dio a conocer la noticia.

Trump despide a Lindsey Graham con un emotivo mensaje

Trump recurrió a su red social Truth Social para rendir homenaje al senador republicano, con quien mantuvo una estrecha relación durante buena parte de su trayectoria política.

El presidente escribió: «¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero Patriota estadounidense. ¡¡¡Se echará mucho de menos a Lindsey!!!».

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El mensaje rápidamente fue compartido por dirigentes republicanos y simpatizantes, quienes destacaron la cercanía que ambos mantuvieron especialmente en los últimos años.

Semanas antes del fallecimiento, Trump había respaldado públicamente la campaña de Graham para buscar un nuevo mandato en las elecciones legislativas de noviembre, una contienda considerada clave para definir el equilibrio de fuerzas en el Congreso.