Trump despide a Lindsey Graham tras su inesperada muerte y sacude al Partido Republicano
Publicado el12/07/2026 a las 06:48
- Trump despide a Lindsey Graham
- Murió senador republicano
- Reacciones internacionales inmediatas
Donald Trump expresó públicamente su pesar por la muerte del senador Lindsey Graham, una de las figuras republicanas más influyentes del Congreso y uno de sus aliados políticos más cercanos, cuyo fallecimiento fue confirmado este domingo por su oficina.
Dicha noticia provocó reacciones inmediatas dentro y fuera de Estados Unidos debido al peso político que Graham mantuvo durante décadas en Washington y por el papel que desempeñó en asuntos de política exterior y seguridad nacional.
La oficina del senador informó que el legislador murió después de sufrir «una breve y repentina enfermedad», sin ofrecer detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento.
Además, la familia también solicitó respeto durante este momento de duelo y agradeció las muestras de apoyo recibidas desde que se dio a conocer la noticia.
Trump despide a Lindsey Graham con un emotivo mensaje
Trump recurrió a su red social Truth Social para rendir homenaje al senador republicano, con quien mantuvo una estrecha relación durante buena parte de su trayectoria política.
El presidente escribió: «¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero Patriota estadounidense. ¡¡¡Se echará mucho de menos a Lindsey!!!».
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El mensaje rápidamente fue compartido por dirigentes republicanos y simpatizantes, quienes destacaron la cercanía que ambos mantuvieron especialmente en los últimos años.
Semanas antes del fallecimiento, Trump había respaldado públicamente la campaña de Graham para buscar un nuevo mandato en las elecciones legislativas de noviembre, una contienda considerada clave para definir el equilibrio de fuerzas en el Congreso.
Una figura clave del Senado deja un vacío político
Lindsey Graham representó durante años al estado de Carolina del Sur y cumplía su cuarto mandato consecutivo como senador de Estados Unidos.
A lo largo de su carrera fue reconocido por ocupar posiciones firmes en temas de defensa, seguridad nacional y política internacional, convirtiéndose en una de las voces más influyentes del Partido Republicano.
Entre sus posturas más conocidas figuraba su respaldo constante a Israel y sus críticas hacia Irán, posiciones que marcaron buena parte de su actividad legislativa en asuntos internacionales.
Su experiencia y permanencia en el Senado también lo colocaron entre los republicanos con mayor peso en debates sobre política exterior, especialmente en momentos de tensión internacional.
Reacciones internacionales tras la muerte de Lindsey Graham
La noticia trascendió rápidamente las fronteras estadounidenses y motivó mensajes de condolencias de diversos líderes extranjeros que habían mantenido contacto con el senador.
Entre ellos se pronunciaron el presidente de Israel, Isaac Herzog, y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quienes lamentaron la pérdida de uno de los aliados más visibles de su país dentro del Senado estadounidense.
El fallecimiento sorprendió además porque apenas unos días antes Graham había participado en actividades oficiales en Ucrania, donde sostuvo un encuentro con el presidente Volodímir Zelenski.
Su presencia en Kiev reflejaba que continuaba activo en asuntos diplomáticos y de seguridad internacional hasta poco antes de conocerse la noticia de su muerte.
La política estadounidense enfrenta una nueva etapa
La desaparición de Graham ocurre en un momento especialmente sensible para la política estadounidense, cuando los partidos se preparan para unas elecciones legislativas que podrían redefinir el control del Congreso.
La renovación de toda la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado convierte cualquier cambio dentro del Partido Republicano en un elemento de atención para el panorama político nacional.
Aunque todavía no se conocen los pasos que seguirán las autoridades para cubrir su escaño, la ausencia de Graham representa la pérdida de uno de los senadores con mayor experiencia dentro de la bancada republicana.
Mientras continúan llegando mensajes de condolencia desde distintos sectores políticos, el legado del legislador permanece ligado a décadas de participación en algunos de los debates más importantes de la política estadounidense y de las relaciones internacionales, señaló ‘EFE’ y ‘BBC‘.