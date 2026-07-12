¿Quién reemplazará a Lindsey Graham en el Senado?
Publicado el12/07/2026 a las 07:39
- Muere Lindsey Graham
- Senado busca sucesor
- Comité clave cambia
La muerte del senador Lindsey Graham durante el fin de semana tomó por sorpresa al Capitolio.
Legisladores de ambos partidos quedaron impactados por el fallecimiento del republicano de Carolina del Sur.
Su ausencia dejó vacante la presidencia del Comité de Presupuesto del Senado, según USA Today.
Ese órgano se ha convertido en una pieza central para impulsar las prioridades legislativas del Partido Republicano.
La muerte de Lindsey Graham sacude al Senado de EE.UU.
The sudden death of US Senator Lindsey Graham of South Carolina sets up a succession drama in the deeply conservative state that risks throwing the race into chaos less than four months before the midterm elections. Tap the link in bio for more.
📷️: Michaela Stache/AFP via… pic.twitter.com/YBPdF1mLUJ
— Bloomberg (@business) July 12, 2026
Por qué importa: La próxima designación al frente del comité influirá en el avance de algunos de los principales proyectos impulsados por la mayoría republicana.
Aunque suele considerarse un comité técnico, su papel ha adquirido un peso político determinante.
La presidencia de Graham coincidió con una etapa en la que el proceso presupuestario ganó protagonismo.
Ese mecanismo permitió acelerar iniciativas que no requerían el respaldo tradicional de 60 votos en el Senado.
El Comité de Presupuesto concentra las prioridades de Trump
Lindsey Graham’s death opens up an increasingly powerful job in the Senate https://t.co/6Xt5RaUYCG
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) July 12, 2026
Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, el comité fue utilizado para impulsar proyectos mediante el procedimiento de reconciliación.
Ese mecanismo permite aprobar determinadas medidas con mayoría simple.
Los republicanos recurrieron a esa herramienta para sacar adelante propuestas alineadas con su agenda legislativa.
Entre ellas estuvieron recortes de cientos de miles de millones de dólares en gasto federal.
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También permitió asignar 70 mil millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza.
Hace apenas unos días, Trump pidió nuevamente utilizar los comités presupuestarios del Congreso.
El objetivo era buscar una inyección de 350 mil millones de dólares para el Pentágono.
Además, pretendía impulsar un proyecto relacionado con restricciones al voto que enfrenta pocas probabilidades de prosperar.
La sucesión marcará el rumbo del Senado republicano
Quien asuma la presidencia del Comité de Presupuesto tendrá un papel determinante en la ejecución de esas prioridades.
Entre los republicanos con mayor experiencia dentro del comité aparecen varios nombres.
Mike Crapo, de Idaho, y Chuck Grassley, de Iowa, ya encabezan otros importantes comités del Senado.
También figura el senador Roger Marshall, de Kansas.
El resto de los integrantes republicanos incluye a Ron Johnson, John Cornyn, Mike Lee, John Kennedy, Pete Ricketts, Bernie Moreno y Rick Scott.
Antes de su fallecimiento el 11 de julio, Graham participó en el avance de dos iniciativas consideradas relevantes por la mayoría republicana.
Una fue la llamada «Ley de una Gran Ley», rebautizada por los republicanos como Ley de Recortes Fiscales para las Familias Trabajadoras.
La legislación incluyó cambios que abarcaron desde Medicaid y los cupones de alimentos hasta una reforma de los préstamos estudiantiles federales.
Los demócratas suelen referirse a esa legislación como el «Gran Proyecto de Ley Feo».
Graham defendió el uso de la reconciliación hasta el final
El segundo proyecto impulsado por Graham fue la Ley de Seguridad en Estados Unidos.
La medida destinó 70 mil millones de dólares adicionales a las agencias federales encargadas del control migratorio.
La legislación fue aprobada por ambas cámaras del Congreso.
Su aprobación ocurrió pese al boicot de los legisladores demócratas.
La oposición sostuvo que exigía reformas significativas al ICE antes de respaldar nuevos recursos.
Durante la sesión en la que el Senado aprobó la iniciativa, Graham criticó duramente la postura demócrata.
El senador sostuvo que la oposición había bloqueado el procedimiento bipartidista tradicional para aprobar fondos federales.
Según Graham, esa situación obligó al Partido Republicano a actuar por su cuenta para sacar adelante sus prioridades legislativas.