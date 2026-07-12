¿Quién reemplazará a Lindsey Graham en el Senado?

Muere Lindsey Graham

Senado busca sucesor

Comité clave cambia

La muerte del senador Lindsey Graham durante el fin de semana tomó por sorpresa al Capitolio.

Legisladores de ambos partidos quedaron impactados por el fallecimiento del republicano de Carolina del Sur.

Su ausencia dejó vacante la presidencia del Comité de Presupuesto del Senado, según USA Today.

Ese órgano se ha convertido en una pieza central para impulsar las prioridades legislativas del Partido Republicano.

La muerte de Lindsey Graham sacude al Senado de EE.UU.

The sudden death of US Senator Lindsey Graham of South Carolina sets up a succession drama in the deeply conservative state that risks throwing the race into chaos less than four months before the midterm elections. Tap the link in bio for more. 📷️: Michaela Stache/AFP via… pic.twitter.com/YBPdF1mLUJ — Bloomberg (@business) July 12, 2026

Por qué importa: La próxima designación al frente del comité influirá en el avance de algunos de los principales proyectos impulsados por la mayoría republicana.

Aunque suele considerarse un comité técnico, su papel ha adquirido un peso político determinante.

La presidencia de Graham coincidió con una etapa en la que el proceso presupuestario ganó protagonismo.

Ese mecanismo permitió acelerar iniciativas que no requerían el respaldo tradicional de 60 votos en el Senado.