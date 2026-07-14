EE.UU. completa tercera noche de ataques contra Irán y Trump eleva la presión militar
Publicado el13/07/2026 a las 19:30
- Tercera noche de ataques.
- Trump endurece ofensiva.
- Crece tensión con Irán.
Estados Unidos intensificó su ofensiva militar contra Irán al completar una tercera noche consecutiva de ataques contra objetivos estratégicos, mientras el presidente Donald Trump advirtió que Teherán sería golpeado «muy duro» y reforzó su estrategia para controlar el estrecho de Ormuz.
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó este lunes que concluyó una nueva operación militar de cinco horas contra infraestructura iraní, una ofensiva que forma parte de una campaña destinada a reducir la capacidad militar de la República Islámica y limitar sus acciones contra el transporte marítimo comercial.
La nueva escalada representa uno de los mayores incrementos de la presión militar estadounidense sobre Irán desde el inicio de esta crisis.
Centcom confirma ataques de cinco horas contra múltiples objetivos militares iraníes
💥 ¡IMPACTANTE! Nuevas imágenes de los ataques de EE.UU. contra Irán esta misma noche.¡Trump va por todo el régimen terrorista iraní! pic.twitter.com/4PpTVSmXya
— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) July 14, 2026
Según informó el Centcom en su cuenta de X, las fuerzas estadounidenses completaron la operación a las 22:15 hora del este (02:15 GMT del martes), tras atacar diversos objetivos militares distribuidos en varias zonas estratégicas de Irán.
Entre los lugares alcanzados se encuentran:
- Bushehr.
- Chah Bahar.
- Jask.
- Konarak.
- Abu Musa.
- Bandar Abbas.
El mando militar explicó que durante la ofensiva se utilizaron municiones de precisión dirigidas contra sistemas de defensa costera, instalaciones de misiles, bases de drones y capacidades marítimas iraníes.
El objetivo, indicó el Centcom, es continuar degradando la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial que cruza por el estrecho de Ormuz.
Además, el organismo militar aseguró que más de 50.000 soldados estadounidenses permanecen desplegados en Oriente Medio.
También afirmó que las fuerzas estadounidenses continúan «vigilantes, letales y preparadas» para responder a cualquier amenaza en la región.
Trump anticipó que Irán sería golpeado «muy duro»
Horas antes del inicio de la operación, Donald Trump había adelantado públicamente que Estados Unidos lanzaría nuevos ataques.
Durante una entrevista en el programa del comentarista conservador Hugh Hewitt, el mandatario aseguró que esa misma noche y también al día siguiente Irán sería golpeado «muy duro».
Inicialmente el republicano evitó revelar cuáles serían los objetivos militares.
Sin embargo, al responder preguntas del entrevistador dejó abierta la posibilidad de atacar una zona del centro de Irán donde, según dijo, podría existir una presunta cuarta instalación nuclear.
Pocos minutos después de esas declaraciones comenzaron los bombardeos confirmados posteriormente por el Comando Central.
La ofensiva militar ocurre tras reactivar el bloqueo naval sobre Irán
La nueva campaña militar llega inmediatamente después de que Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra la República Islámica.
El presidente también afirmó que Washington asumirá el papel de «guardián del estrecho de Ormuz», considerado uno de los corredores marítimos más importantes del planeta para el comercio internacional de petróleo y gas.
Según Trump, esa vía necesita protección permanente debido al cierre decretado por Irán «hasta nuevo aviso» tras los recientes ataques estadounidenses.
El mandatario sostuvo además que Estados Unidos dejará de asumir en solitario el costo de garantizar la seguridad en esa ruta marítima.
Por ello anunció que otros países deberán compensar a Washington con un 20 % de la carga transportada para cubrir los gastos derivados de esas operaciones de seguridad.
Trump afirmó que el mecanismo para implementar ese cobro comenzará de inmediato.
Asimismo, aseguró que Estados Unidos no continuará protegiendo gratuitamente a las naciones que se benefician del tránsito por el estrecho de Ormuz.
Crece la tensión mientras Irán responde contra aliados de Washington
La tercera jornada consecutiva de ataques evidencia que la confrontación entre Washington y Teherán continúa escalando.
De acuerdo con la información oficial estadounidense, los bombardeos buscan imponer «un alto costo» a Irán y reducir su capacidad para lanzar ataques contra civiles y embarcaciones comerciales que navegan por el estrecho de Ormuz.
Mientras tanto, Trump sostiene que la presión militar y económica continuará aumentando hasta garantizar la seguridad de esa ruta estratégica.
Por su parte, Irán ha respondido a los ataques estadounidenses con acciones dirigidas contra países aliados de Washington en Oriente Medio, elevando aún más el riesgo de una expansión del conflicto regional.
Con más de 50.000 militares estadounidenses desplegados en la zona y nuevas operaciones ya ejecutadas durante tres noches consecutivas, la situación permanece altamente volátil y mantiene en alerta a la comunidad internacional ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos en los próximos días.
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FUENTE: EFE