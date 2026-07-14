EE.UU. completa tercera noche de ataques contra Irán y Trump eleva la presión militar

Tercera noche de ataques.

Trump endurece ofensiva.

Crece tensión con Irán.

Estados Unidos intensificó su ofensiva militar contra Irán al completar una tercera noche consecutiva de ataques contra objetivos estratégicos, mientras el presidente Donald Trump advirtió que Teherán sería golpeado «muy duro» y reforzó su estrategia para controlar el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó este lunes que concluyó una nueva operación militar de cinco horas contra infraestructura iraní, una ofensiva que forma parte de una campaña destinada a reducir la capacidad militar de la República Islámica y limitar sus acciones contra el transporte marítimo comercial.

La nueva escalada representa uno de los mayores incrementos de la presión militar estadounidense sobre Irán desde el inicio de esta crisis.

Centcom confirma ataques de cinco horas contra múltiples objetivos militares iraníes

💥 ¡IMPACTANTE! Nuevas imágenes de los ataques de EE.UU. contra Irán esta misma noche.¡Trump va por todo el régimen terrorista iraní! pic.twitter.com/4PpTVSmXya — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) July 14, 2026

Según informó el Centcom en su cuenta de X, las fuerzas estadounidenses completaron la operación a las 22:15 hora del este (02:15 GMT del martes), tras atacar diversos objetivos militares distribuidos en varias zonas estratégicas de Irán.

Entre los lugares alcanzados se encuentran:

Bushehr.

Chah Bahar.

Jask.

Konarak.

Abu Musa.

Bandar Abbas.

El mando militar explicó que durante la ofensiva se utilizaron municiones de precisión dirigidas contra sistemas de defensa costera, instalaciones de misiles, bases de drones y capacidades marítimas iraníes.

El objetivo, indicó el Centcom, es continuar degradando la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial que cruza por el estrecho de Ormuz.

Además, el organismo militar aseguró que más de 50.000 soldados estadounidenses permanecen desplegados en Oriente Medio.

También afirmó que las fuerzas estadounidenses continúan «vigilantes, letales y preparadas» para responder a cualquier amenaza en la región.