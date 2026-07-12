Netanyahu, Herzog y líderes israelíes lamentaron la muerte de Lindsey Graham y destacaron su apoyo constante a la alianza con Estados Unidos.

Israel despide a Graham

Netanyahu destaca su legado

Alianza bilateral fortalecida El Gobierno de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu, lamentó la muerte del senador republicano Lindsey Graham y destacó su papel como uno de los principales impulsores de la relación entre Israel y Estados Unidos. Israel reaccionó con mensajes de pesar tras confirmarse el fallecimiento del senador republicano Lindsey Graham a los 71 años. Las principales autoridades del país coincidieron en describirlo como un aliado clave de Israel durante décadas. Israel rinde homenaje al senador Lindsey Graham Israel lamenta la muerte del senador Lindsey Graham, un “gran amigo” y ejemplo de “claridad moral” https://t.co/bTDxlxSYbW — La Opinión (@LaOpinionLA) July 12, 2026 El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que Israel perdió a «uno de sus mejores amigos». También afirmó que Estados Unidos perdió a «un gran patriota» y que él, en lo personal, perdió a «un querido amigo». Según Netanyahu, Graham dedicó su vida a fortalecer la relación entre ambos países. Añadió que el senador trabajó para defender lo que calificó como el mundo libre.

Netanyahu destaca el legado de Lindsey Graham en Israel Israel lamenta la muerte del senador Lindsey Graham, un «gran amigo» y ejemplo de «claridad moral» https://t.co/xqjmjSr1ZY — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 12, 2026 En su mensaje, Netanyahu expresó el deseo de que los valores defendidos por Graham continúen guiando a Israel. El mandatario señaló que esos principios deben conducir al país «hacia la victoria y la paz». La muerte del senador fue confirmada este domingo por su oficina. TE PUEDE INTERESAR: DHS ordena despidos de inmigrantes protegidos por TPS El comunicado indicó que Graham falleció la tarde del sábado tras sufrir una «breve y repentina enfermedad». El legislador republicano era considerado un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump. Durante años fue identificado como una de las figuras más cercanas a Israel dentro del Senado estadounidense. Su respaldo a la alianza bilateral fue reconocido por dirigentes israelíes de distintas corrientes políticas.

Presidente Herzog y ministros resaltan su apoyo permanente El presidente Isaac Herzog también rindió homenaje al senador republicano. Lo describió como un «gran amigo de Israel». Además, afirmó que Graham representó un ejemplo de «claridad moral». Herzog lo calificó igualmente como un «verdadero líder» de la alianza entre Israel y Estados Unidos. El mandatario sostuvo que los israelíes nunca olvidarán el respaldo brindado por Graham en los momentos más difíciles del país. «Le estaremos eternamente agradecidos por su sentido de la justicia, la verdad y la lealtad», expresó. El ministro de Defensa, Israel Katz, también lamentó el fallecimiento del senador. Lo definió como «un verdadero amigo del Estado de Israel». Katz aseguró que Graham fue uno de los defensores más firmes y constantes del país. Según el ministro, el senador respaldó a Israel después de los ataques de Hamás ocurridos en octubre de 2023. También afirmó que trabajó «incansablemente» para fortalecer la alianza con Estados Unidos. «Fue una voz inquebrantable en defensa de la seguridad de Israel y su derecho a defenderse», señaló Katz.