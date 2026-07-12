Israel rinde homenaje al senador Lindsey Graham
Publicado el12/07/2026 a las 10:55
- Israel despide a Graham
- Netanyahu destaca su legado
- Alianza bilateral fortalecida
El Gobierno de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu, lamentó la muerte del senador republicano Lindsey Graham y destacó su papel como uno de los principales impulsores de la relación entre Israel y Estados Unidos.
Israel reaccionó con mensajes de pesar tras confirmarse el fallecimiento del senador republicano Lindsey Graham a los 71 años.
Las principales autoridades del país coincidieron en describirlo como un aliado clave de Israel durante décadas.
Israel rinde homenaje al senador Lindsey Graham
Israel lamenta la muerte del senador Lindsey Graham, un “gran amigo” y ejemplo de “claridad moral” https://t.co/bTDxlxSYbW
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El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que Israel perdió a «uno de sus mejores amigos».
También afirmó que Estados Unidos perdió a «un gran patriota» y que él, en lo personal, perdió a «un querido amigo».
Según Netanyahu, Graham dedicó su vida a fortalecer la relación entre ambos países.
Añadió que el senador trabajó para defender lo que calificó como el mundo libre.
Netanyahu destaca el legado de Lindsey Graham en Israel
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En su mensaje, Netanyahu expresó el deseo de que los valores defendidos por Graham continúen guiando a Israel.
El mandatario señaló que esos principios deben conducir al país «hacia la victoria y la paz».
La muerte del senador fue confirmada este domingo por su oficina.
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El comunicado indicó que Graham falleció la tarde del sábado tras sufrir una «breve y repentina enfermedad».
El legislador republicano era considerado un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump.
Durante años fue identificado como una de las figuras más cercanas a Israel dentro del Senado estadounidense.
Su respaldo a la alianza bilateral fue reconocido por dirigentes israelíes de distintas corrientes políticas.
Presidente Herzog y ministros resaltan su apoyo permanente
El presidente Isaac Herzog también rindió homenaje al senador republicano.
Lo describió como un «gran amigo de Israel».
Además, afirmó que Graham representó un ejemplo de «claridad moral».
Herzog lo calificó igualmente como un «verdadero líder» de la alianza entre Israel y Estados Unidos.
El mandatario sostuvo que los israelíes nunca olvidarán el respaldo brindado por Graham en los momentos más difíciles del país.
«Le estaremos eternamente agradecidos por su sentido de la justicia, la verdad y la lealtad», expresó.
El ministro de Defensa, Israel Katz, también lamentó el fallecimiento del senador.
Lo definió como «un verdadero amigo del Estado de Israel».
Katz aseguró que Graham fue uno de los defensores más firmes y constantes del país.
Según el ministro, el senador respaldó a Israel después de los ataques de Hamás ocurridos en octubre de 2023.
También afirmó que trabajó «incansablemente» para fortalecer la alianza con Estados Unidos.
«Fue una voz inquebrantable en defensa de la seguridad de Israel y su derecho a defenderse», señaló Katz.
Gobierno y oposición coinciden en reconocer su legado
Otros integrantes del Gobierno israelí también expresaron mensajes de reconocimiento.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, destacó la amistad del senador con Israel.
Afirmó que el país siempre recordará «su apoyo inquebrantable y su firme compromiso con la seguridad de Israel».
Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, resaltó la influencia de Graham durante el conflicto.
Indicó que sus acciones ayudaron a fortalecer la posición internacional de Israel.
También sostuvo que contribuyó a alcanzar «muchos logros importantes durante la guerra».
Las muestras de reconocimiento no quedaron limitadas al Gobierno.
Líderes de la oposición israelí también destacaron la trayectoria del senador estadounidense.
El dirigente centrista Yair Lapid recordó su «calidez, humor y energía».
Asimismo, destacó su «profunda devoción al pueblo de Israel».
Lapid señaló que Graham mantenía una visión clara de un Oriente Medio seguro y pacífico.
Naftali Bennet, integrante de la misma alianza electoral y referente de la derecha israelí, también se pronunció.
Bennet afirmó que Graham respaldó a Israel durante sus momentos más difíciles.
Añadió que ese apoyo fue brindado con valentía.
Las reacciones reflejaron un consenso entre Gobierno y oposición sobre la relevancia que tuvo Lindsey Graham en la relación entre Israel y Estados Unidos.
Los mensajes oficiales coincidieron en presentar al senador como una figura determinante para consolidar esa alianza y como un aliado permanente del Estado israelí.