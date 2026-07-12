DHS ordena despidos de inmigrantes protegidos por TPS

Más de 300 mil trabajadores con TPS perderán sus permisos laborales y podrían enfrentar despidos y procesos de deportación.

TPS enfrenta nuevos despidos

Permisos vencen en julio

Crece riesgo de deportación Más de 300 mil trabajadores extranjeros con autorización para laborar en Estados Unidos mediante el Estatus de Protección Temporal (TPS) podrían quedar expuestos a la deportación, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificara a empleadores que deberán retirar de sus plantillas a beneficiarios del programa en las próximas semanas. La medida impacta tanto a los trabajadores protegidos por el TPS como a empresas que dependen de esta mano de obra en sectores clave de la economía estadounidense. El Departamento de Seguridad Nacional comenzó a informar a empleadores sobre la próxima expiración de permisos de trabajo vinculados al TPS. DHS ordena despidos de trabajadores protegidos por TPS La medida forma parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para poner fin a este mecanismo migratorio. Según The New York Times, las empresas deberán dar de baja a trabajadores extranjeros cuando sus autorizaciones laborales expiren. Los permisos correspondientes a beneficiarios haitianos vencerán el próximo 24 de julio.

Vencimiento de permisos acelera la salida de trabajadores Más de 300,000 trabajadores extranjeros que tengan permiso de residencia en EE. UU. quedarán en peligro de deportación, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional informara a empleadores que deberán despedir a inmigrantes en las próximas semanas.https://t.co/cZMRjvtHd8 — Primer Impacto (@PrimerImpacto) July 12, 2026 Los permisos otorgados a ciudadanos de Etiopía, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen expirarán el 17 de julio, según Univision. Las fechas fueron establecidas mediante avisos emitidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Una vez que las autorizaciones concluyan, los trabajadores perderán el derecho legal para continuar laborando. Además, podrían quedar expuestos a procedimientos de deportación conforme avance la cancelación de las protecciones. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué restaurantes evalúan medidas por parásito que causa diarrea explosiva? La decisión ocurre después de un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos. El máximo tribunal respaldó la autoridad del gobierno federal para cancelar el TPS de beneficiarios provenientes de Haití y Siria. Ese respaldo judicial permitió avanzar con la eliminación de la protección temporal para esos grupos. Actualmente, más de 330 mil ciudadanos haitianos permanecen en Estados Unidos bajo el programa TPS. También viven bajo este mecanismo alrededor de 6 mil 100 ciudadanos sirios. El TPS fue creado en 1990 para proteger a personas originarias de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis.

La incertidumbre provoca despidos anticipados A los beneficiarios haitianos y sirios se suman cerca de 20 mil personas procedentes de Etiopía, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. Esa cifra corresponde a datos del Foro Nacional de Inmigración. Durante las últimas semanas, USCIS había extendido temporalmente la vigencia de algunos permisos de trabajo. Las prórrogas fueron otorgadas por periodos cortos mientras continuaban los cambios administrativos. Inicialmente, los permisos vencerían el 1 de julio. Posteriormente, la fecha fue ampliada al 10 de julio. Después se aprobaron nuevas extensiones para los países involucrados. La sucesión de cambios generó incertidumbre entre empleadores y trabajadores. Algunas empresas optaron por despedir anticipadamente a empleados protegidos por el TPS. Los empleadores buscaron evitar posibles incumplimientos de la legislación migratoria. Jacob Monty, asesor legal de la Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial, cuestionó la falta de claridad en el proceso. «El TPS seguía vigente y el USCIS pudo haber aclarado mejor la situación», afirmó.