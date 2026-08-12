Gobierno de Trump planea comprar guantes eléctricos para agentes de ICE por $20 millones
Publicado el12/08/2026 a las 16:51
- ICE podría usar guantes eléctricos
- Compra alcanzaría $20 millones
- Organizaciones cuestionan nuevo equipo
El Gobierno de Estados Unidos prepara una inversión millonaria para equipar a agentes migratorios con guantes capaces de producir descargas eléctricas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el contrato para adquirir los guantes CTG-5 podría alcanzar los 20 millones de dólares.
La posible incorporación del equipo ha provocado el rechazo de organizaciones civiles, que cuestionan el uso de nuevas herramientas de fuerza durante las operaciones migratorias.
Por qué importa: Los guantes serían entregados a agentes de ICE, una agencia que enfrenta críticas y protestas por sus métodos durante operativos migratorios.
Los guantes eléctricos pueden provocar dolor
[Texto en español abajo]
ICE is planning to spend up to $20 million to purchase thousands of gloves that can deliver painful electric shocks. The Department of Homeland Security announced ICE agents and officers could begin carrying the gloves by March. The devices have been… pic.twitter.com/j08bGx9df3
— Democracy Now! en español (@DemocracyNowEs) August 12, 2026
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el lunes que la compra de los guantes podría completarse a finales de marzo de 2027.
Los dispositivos tienen electrodos conductores ubicados en la palma y funcionan cuando entran directamente en contacto con la piel de una persona.
Los guantes no producen el mismo efecto a través de la ropa.
Cuando son activados, los electrodos emiten pulsos eléctricos diseñados para causar dolor a la persona que entra en contacto con ellos.
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La intención del Departamento de Seguridad Nacional es distribuir estos dispositivos entre los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El DHS describió los guantes como un “dispositivo de desescalada”.
Sin embargo, su posible incorporación ha generado preocupación ante la posibilidad de aumentar el uso de la fuerza durante los arrestos migratorios.
“ICE evalúa constantemente las necesidades de nuestros agentes en el terreno”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional.
Según el comunicado, el objetivo es garantizar que los agentes tengan herramientas para realizar arrestos y deportaciones de manera segura.
Organización acusa al Gobierno de permitir nuevas formas de violencia
#Video 🔴 El gobierno de #EUA alista una partida presupuestaria de millones de dólares para equipar a los agentes del #ICE con unos guantes capaces de dar descargas eléctricas; la compra podría completarse a finales de marzo de 2027.https://t.co/0mzXlpi8eP#CódigoQro #Global… pic.twitter.com/fYV6V9N4A8
— CódigoQro (@CodigoQro) August 12, 2026
La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) rechazó la posible compra y cuestionó directamente a la Administración de Donald Trump.
La organización acusó este miércoles al Gobierno de tener “la capacidad de torturar a la gente discretamente”.
Jorge Torres, director de NDLON, pidió retirar a ICE de las comunidades y defendió abiertamente la desaparición de la agencia.
“Hay que acabar con la violencia. El ICE debe salir de nuestras calles, de nuestras comunidades y de nuestro país”, declaró Torres.
“Hay que abolir el ICE. Esto no tiene arreglo; la única solución es la abolición”, agregó.
Las críticas aparecen mientras los agentes de inmigración ya enfrentan cuestionamientos por operaciones consideradas agresivas dentro de las campañas de detención ordenadas por la Administración Trump.
ICE enfrenta protestas y críticas tras varios episodios mortales
La controversia también ocurre después de varios episodios mortales relacionados con agentes federales y operaciones migratorias en Estados Unidos.
Entre ellos están los tiroteos contra el mexicano Lorenzo Salgado Araujo y el colombiano Johan Durán.
Ambos hechos ocurrieron después de controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente.
Estos casos se suman a una ola de protestas contra ICE registrada a comienzos de 2026.
Las movilizaciones surgieron después de las muertes de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minneapolis.
Renee Nicole Good, de 37 años, murió el 7 de enero después de recibir disparos de un agente federal.
Alex Pretti, enfermero de 37 años, falleció el 24 de enero durante un enfrentamiento con agentes de inmigración.
Ambos casos provocaron protestas y demandas para aumentar los controles sobre las actuaciones de los agentes migratorios.
Ahora, la posible compra de los guantes CTG-5 vuelve a colocar el uso de la fuerza en el centro de la controversia.
El contrato podría alcanzar los 20 millones de dólares y completarse en marzo de 2027, según lo anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional.