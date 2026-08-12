Gobierno de Trump planea comprar guantes eléctricos para agentes de ICE por $20 millones

ICE podría usar guantes eléctricos

Compra alcanzaría $20 millones

Organizaciones cuestionan nuevo equipo

El Gobierno de Estados Unidos prepara una inversión millonaria para equipar a agentes migratorios con guantes capaces de producir descargas eléctricas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el contrato para adquirir los guantes CTG-5 podría alcanzar los 20 millones de dólares.

La posible incorporación del equipo ha provocado el rechazo de organizaciones civiles, que cuestionan el uso de nuevas herramientas de fuerza durante las operaciones migratorias.

Por qué importa: Los guantes serían entregados a agentes de ICE, una agencia que enfrenta críticas y protestas por sus métodos durante operativos migratorios.

Los guantes eléctricos pueden provocar dolor

[Texto en español abajo] ICE is planning to spend up to $20 million to purchase thousands of gloves that can deliver painful electric shocks. The Department of Homeland Security announced ICE agents and officers could begin carrying the gloves by March. The devices have been… pic.twitter.com/j08bGx9df3 — Democracy Now! en español (@DemocracyNowEs) August 12, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el lunes que la compra de los guantes podría completarse a finales de marzo de 2027.

Los dispositivos tienen electrodos conductores ubicados en la palma y funcionan cuando entran directamente en contacto con la piel de una persona.

Los guantes no producen el mismo efecto a través de la ropa.

Cuando son activados, los electrodos emiten pulsos eléctricos diseñados para causar dolor a la persona que entra en contacto con ellos.

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La intención del Departamento de Seguridad Nacional es distribuir estos dispositivos entre los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El DHS describió los guantes como un “dispositivo de desescalada”.

Sin embargo, su posible incorporación ha generado preocupación ante la posibilidad de aumentar el uso de la fuerza durante los arrestos migratorios.

“ICE evalúa constantemente las necesidades de nuestros agentes en el terreno”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional.

Según el comunicado, el objetivo es garantizar que los agentes tengan herramientas para realizar arrestos y deportaciones de manera segura.