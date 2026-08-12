¿Qué pasará con tu entrevista de asilo? USCIS cambia una etapa clave del proceso
Publicado el12/08/2026 a las 08:22
- USCIS cambia entrevistas de asilo
- Algunos casos irán a corte
- La entrevista ya no es obligatoria
Solicitar asilo afirmativo en Estados Unidos ya no garantiza que tendrás una entrevista con un oficial de inmigración antes de que tu caso pueda llegar ante un juez, tras un cambio anunciado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La nueva regla convierte las entrevistas de asilo en discrecionales, lo que significa que USCIS podrá decidir que determinados casos sean enviados directamente a un juez de inmigración sin realizar primero la entrevista que durante años fue una etapa central del proceso.
Por qué es importante: Para los solicitantes, el cambio puede significar que la documentación y las pruebas entregadas desde el comienzo tengan todavía mayor relevancia, debido a que algunos podrían tener que explicar su situación por primera vez directamente ante un juez.
¿Qué pasará con tu entrevista de asilo después del cambio de USCIS?
Hasta ahora, las personas que solicitaban asilo afirmativo —aquellas que no estaban en procedimientos de deportación— generalmente eran citadas para conversar con un oficial de asilo de USCIS y explicar las razones por las cuales buscaban protección en Estados Unidos.
Si el oficial no concedía el asilo, el expediente podía posteriormente ser remitido a un juez de inmigración, quien volvía a analizar la solicitud como parte de un proceso de defensa ante la corte.
Con la nueva regla, esa entrevista deja de estar garantizada y USCIS podrá remitir directamente determinados casos ante un juez de inmigración cuando la agencia considere apropiado hacerlo.
Esto no quiere decir que las entrevistas desaparezcan completamente ni que todos los solicitantes serán enviados automáticamente a una corte migratoria, sino que USCIS tendrá ahora discreción para decidir cuándo realizar esa entrevista.
USCIS podrá enviar algunos casos directamente ante un juez migratorio
El cambio afecta principalmente al llamado asilo afirmativo, es decir, las solicitudes presentadas voluntariamente ante USCIS por personas que no se encuentran en procedimientos de remoción.
Según estimaciones oficiales citadas en la información sobre la medida, aproximadamente 132,000 solicitantes de asilo afirmativo al año podrían verse afectados por el cambio.
La regla comenzó a aplicarse inmediatamente, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuará recibiendo comentarios del público antes de emitir una versión definitiva de la regulación.
El cambio tampoco elimina el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos, no modifica el formulario utilizado para presentar la petición y no crea nuevos costos para los solicitantes.
Un expediente completo puede cobrar más importancia desde el primer día
Si USCIS decide no realizar una entrevista, el solicitante podría tener que presentar y explicar detalladamente su caso por primera vez ante un juez de inmigración.
Por esta razón, preparar desde el comienzo una solicitud completa, coherente y acompañada por los documentos y pruebas disponibles puede resultar especialmente importante bajo el nuevo procedimiento.
Cada caso de asilo tiene circunstancias particulares, por lo que la asesoría legal puede ayudar a determinar qué documentos y argumentos corresponden a una situación específica.
El abogado Jesús Reyes recomienda no esperar hasta el último momento: la preparación temprana marca la diferencia, tanto en casos de asilo afirmativo como en casos de asilo defensivo ante la corte de inmigración.
También será importante mantener actualizada la dirección ante USCIS para poder recibir las notificaciones relacionadas con el expediente y una eventual remisión del caso a la corte de inmigración.
USCIS recuerda además que los notarios en Estados Unidos no están autorizados para proporcionar asesoría legal migratoria.
USCIS dice que el cambio busca reducir los retrasos en los casos de asilo
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USCIS explicó que uno de los objetivos de la medida es disminuir la acumulación de solicitudes pendientes y evitar procesos duplicados entre los oficiales de asilo y los jueces de inmigración.
El director de USCIS, Joseph Edlow, afirmó que durante años el sistema de asilo ha sido utilizado «con fines de demoras y autorización de empleo, no por solicitudes legítimas de protección».
La agencia sostiene que el cambio permitirá utilizar más recursos en las solicitudes de personas que necesitan protección por temor a persecución y acelerar la resolución de los expedientes.
Para quienes ya tienen una solicitud pendiente o están considerando presentar una, el punto central será prestar especial atención a la preparación inicial del caso: tener una solicitud de asilo ya no significa necesariamente que habrá una entrevista con USCIS antes de que el expediente pueda terminar frente a un juez de inmigración.
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FUENTE: USCIS / Telemundo / MundoNow