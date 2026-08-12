¿Qué pasará con tu entrevista de asilo? USCIS cambia una etapa clave del proceso

USCIS cambia entrevistas de asilo

Algunos casos irán a corte

La entrevista ya no es obligatoria

Solicitar asilo afirmativo en Estados Unidos ya no garantiza que tendrás una entrevista con un oficial de inmigración antes de que tu caso pueda llegar ante un juez, tras un cambio anunciado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La nueva regla convierte las entrevistas de asilo en discrecionales, lo que significa que USCIS podrá decidir que determinados casos sean enviados directamente a un juez de inmigración sin realizar primero la entrevista que durante años fue una etapa central del proceso.

Por qué es importante: Para los solicitantes, el cambio puede significar que la documentación y las pruebas entregadas desde el comienzo tengan todavía mayor relevancia, debido a que algunos podrían tener que explicar su situación por primera vez directamente ante un juez.

¿Qué pasará con tu entrevista de asilo después del cambio de USCIS?

Hasta ahora, las personas que solicitaban asilo afirmativo —aquellas que no estaban en procedimientos de deportación— generalmente eran citadas para conversar con un oficial de asilo de USCIS y explicar las razones por las cuales buscaban protección en Estados Unidos.

Si el oficial no concedía el asilo, el expediente podía posteriormente ser remitido a un juez de inmigración, quien volvía a analizar la solicitud como parte de un proceso de defensa ante la corte.

Con la nueva regla, esa entrevista deja de estar garantizada y USCIS podrá remitir directamente determinados casos ante un juez de inmigración cuando la agencia considere apropiado hacerlo.

Esto no quiere decir que las entrevistas desaparezcan completamente ni que todos los solicitantes serán enviados automáticamente a una corte migratoria, sino que USCIS tendrá ahora discreción para decidir cuándo realizar esa entrevista.