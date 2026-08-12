Hallan 73 cadáveres de migrantes en el desierto de Arizona en lo que va de 2026
Publicado el12/08/2026 a las 07:57
- 73 cuerpos recuperados
- Muertes aumentaron 24%
- Cruces son más riesgosos
El desierto de Arizona vuelve a mostrar el lado más mortal de los cruces irregulares hacia Estados Unidos: durante los primeros siete meses de 2026.
Las autoridades recuperaron 73 cuerpos de migrantes en la zona fronteriza con México, mientras las altas temperaturas del verano aumentan los peligros para quienes intentan atravesar las áreas más apartadas.
La organización humanitaria Fronteras Compasivas detalló que la cifra representa 14 cuerpos más que los 59 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que equivale a un incremento del 24%.
Las muertes de migrantes aumentan mientras buscan rutas más apartadas para cruzar
Grupos migratorios que trabajan en la frontera denuncian que parte del aumento estaría relacionado con migrantes que llevaban años viviendo en Estados Unidos, fueron deportados y posteriormente intentaron regresar debido a que dejaron familias y una vida establecida en el país.
La búsqueda de rutas alejadas de la vigilancia fronteriza también estaría llevando a estas personas hacia zonas donde las condiciones naturales hacen que el recorrido sea todavía más peligroso.
«Las personas que están muriendo no son personas que están tratando de cruzar la frontera por primera vez, son migrantes que han sido deportados previamente y que están tratando de cruzar nuevamente a toda costa y reunirse nuevamente con sus familias», dijo a EFE Dora Rodríguez, activista y defensora de los migrantes, quien dirige un albergue en la frontera de Arizona.
Rodríguez indicó que la administración del presidente Donald Trump está arrestando y deportando a migrantes que llevan muchos años viviendo de forma irregular en Estados Unidos, entre ellos personas que tienen casas o negocios propios y que posteriormente buscan la ayuda de traficantes para intentar regresar.
Los migrantes evitan entregarse y se internan en lugares considerados más peligrosos
De acuerdo con la activista, también se ha producido un cambio en la manera en que algunos migrantes intentan ingresar nuevamente a Estados Unidos, debido a que buscan evitar ser detectados por las autoridades.
«A diferencia de antes, los migrantes ya no buscan a la Patrulla Fronteriza para entregarse y ser procesados; volvimos a lo de antes, buscan cruzar por los lados más apartados y no ser detectados, lugares más peligrosos, donde corren un mayor peligro», explicó.
Esta búsqueda de zonas más alejadas puede exponer a los migrantes durante más tiempo a las condiciones extremas del desierto de Arizona, especialmente durante los meses de verano.
Solamente durante julio, las autoridades recuperaron 19 cuerpos de migrantes en el desierto, en momentos en que las temperaturas pueden superar fácilmente los 110 grados Fahrenheit, equivalentes a unos 43 grados centígrados, en varias regiones.
Las temperaturas extremas agravan el peligro de intentar regresar a Estados Unidos
El riesgo no estaría impidiendo que personas de distintas edades intenten cruzar nuevamente la frontera después de haber sido deportadas.
«Inclusive hemos visto abuelos que están dispuestos a intentar cruzar de regreso a pesar del gran riesgo», dijo la activista.
Rodríguez explicó que México continúa aceptando migrantes procedentes de otros países que son deportados desde Estados Unidos y que algunos posteriormente buscan regresar para reunirse con sus familiares.
Esos intentos pueden producirse mediante cruces irregulares por el desierto y, en algunos casos, terminan con la muerte de quienes emprenden el recorrido.
Los reportes forenses permiten dimensionar las muertes registradas en Arizona
Las cifras difundidas por Fronteras Compasivas están basadas en los reportes de la Oficina del Médico Forense del Condado Pima.
Esta oficina recibe los cuerpos de migrantes encontrados en la frontera de Arizona, por lo que sus registros permiten seguir el número de fallecimientos documentados en esta región.
El balance de los primeros siete meses de 2026 muestra así un aumento frente al mismo periodo del año pasado, con 73 cadáveres recuperados frente a los 59 registrados para entonces en 2025.
La situación ocurre en pleno verano, cuando las temperaturas extremas convierten los recorridos por las zonas desérticas y apartadas de Arizona en un peligro adicional para los migrantes que buscan ingresar nuevamente a Estados Unidos.
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FUENTE: EFE