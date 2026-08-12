Hallan 73 cadáveres de migrantes en el desierto de Arizona en lo que va de 2026

73 cuerpos recuperados

Muertes aumentaron 24%

Cruces son más riesgosos

El desierto de Arizona vuelve a mostrar el lado más mortal de los cruces irregulares hacia Estados Unidos: durante los primeros siete meses de 2026.

Las autoridades recuperaron 73 cuerpos de migrantes en la zona fronteriza con México, mientras las altas temperaturas del verano aumentan los peligros para quienes intentan atravesar las áreas más apartadas.

La organización humanitaria Fronteras Compasivas detalló que la cifra representa 14 cuerpos más que los 59 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que equivale a un incremento del 24%.

Las muertes de migrantes aumentan mientras buscan rutas más apartadas para cruzar

Grupos migratorios que trabajan en la frontera denuncian que parte del aumento estaría relacionado con migrantes que llevaban años viviendo en Estados Unidos, fueron deportados y posteriormente intentaron regresar debido a que dejaron familias y una vida establecida en el país.

La búsqueda de rutas alejadas de la vigilancia fronteriza también estaría llevando a estas personas hacia zonas donde las condiciones naturales hacen que el recorrido sea todavía más peligroso.

«Las personas que están muriendo no son personas que están tratando de cruzar la frontera por primera vez, son migrantes que han sido deportados previamente y que están tratando de cruzar nuevamente a toda costa y reunirse nuevamente con sus familias», dijo a EFE Dora Rodríguez, activista y defensora de los migrantes, quien dirige un albergue en la frontera de Arizona.

Rodríguez indicó que la administración del presidente Donald Trump está arrestando y deportando a migrantes que llevan muchos años viviendo de forma irregular en Estados Unidos, entre ellos personas que tienen casas o negocios propios y que posteriormente buscan la ayuda de traficantes para intentar regresar.