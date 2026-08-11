Senadores republicanos cierran filas con John Thune tras los ataques de Trump
Publicado el11/08/2026 a las 15:07
Los republicanos del Senado están cerrando filas alrededor de John Thune después de que el presidente Donald Trump se negara a respaldarlo para continuar como líder tras las elecciones de mitad de mandato.
Por qué importa: La disputa muestra un límite al poder de Trump dentro del Partido Republicano: varios senadores consideran que elegir a su líder es una decisión que corresponde exclusivamente a ellos.
Republicanos respaldan a John Thune frente a Trump
GOP senators rally behind Thune in response to Trump jabs at leaderhttps://t.co/2j4JkYJnW8
— The Hill (@thehill) August 11, 2026
Según reportó The Hill, varios senadores republicanos expresaron su apoyo a Thune pese a las críticas de Trump por el avance de su agenda legislativa.
El senador Jerry Moran, de Kansas, aseguró que existe “mucho respeto” por Thune y por la manera en que ha manejado un trabajo complicado.
Moran también dejó claro que los republicanos pueden acompañar al presidente en numerosos asuntos, pero no necesariamente permitirle decidir quién encabeza su bancada.
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La posición: “Existe la sensación real de que eso nos pertenece”, dijo Moran sobre la elección del líder republicano del Senado.
Incluso Rick Scott, senador por Florida y defensor de la Ley SAVE America, reconoció las dificultades que enfrenta Thune.
Scott explicó que cualquier presidente puede sentirse frustrado cuando sus prioridades chocan con el requisito habitual de 60 votos para aprobar legislación en el Senado.
El filibusterismo enfrenta a Trump y Thune
🚨 TREASON ALERT 🚨
John Thune just exposed himself.
In this interview he admits recess appointments are “an option”… then immediately starts listing every excuse why they probably won’t happen.
“Needs all Republicans.”
“Needs the House.”
“Same senators who hate the nominees… pic.twitter.com/5IH4OEVLUJ
— CONSTITUTION X 🇺🇸 (@ConstitustionX) August 11, 2026
Uno de los principales puntos de conflicto es la negativa de Thune a eliminar el filibusterismo, mecanismo que permite a la minoría bloquear muchos proyectos si la mayoría no consigue 60 votos.
Trump quiere superar ese obstáculo para impulsar prioridades como la Ley SAVE America, pero Thune sostiene que no existen los votos necesarios.
La disputa: Thune considera “difícil, si no imposible” aprobar algunas de las exigencias del presidente bajo las actuales reglas del Senado.
El senador John Kennedy, de Luisiana, dijo que no conoce ningún movimiento organizado para reemplazar a Thune y señaló que ambos dirigentes simplemente discrepan en asuntos importantes.
Thune, por su parte, afirmó que casi “esperaba” que Trump evitara respaldarlo para otro mandato.
La tensión crece antes de las elecciones de noviembre
La pelea ocurre mientras algunos republicanos muestran preocupación por el escenario electoral y buscan marcar diferencias con la Casa Blanca en determinados asuntos.
The Hill reportó que senadores republicanos también han rechazado o cuestionado propuestas impulsadas por Trump, desde gastos promovidos por su administración hasta decisiones relacionadas con la financiación gubernamental.
El contexto: Algunos legisladores consideran que el costo de vida podría pesar más entre los votantes que las disputas internas sobre el liderazgo del Senado.
Kennedy afirmó que los votantes están molestos y sostuvo que su principal preocupación es precisamente el costo de vida.
Trump, en cambio, aseguró recientemente que los republicanos están molestos con sus representantes en el Congreso y no con él.
Trump aumenta la presión, pero Thune mantiene apoyos
La negativa de Trump a decir si Thune continúa siendo “el hombre adecuado para el puesto” elevó las dudas sobre la relación entre ambos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también afirmó que la “paciencia” del presidente con Thune se está agotando.
Qué sigue: Un aliado de Thune citado por The Hill considera que los ataques buscan presionarlo para aprobar más prioridades presidenciales y que la situación podría cambiar después de noviembre.
Por ahora, los senadores que han hablado públicamente no muestran señales de querer desplazar a Thune.
La verdadera prueba llegará después de las elecciones, cuando los republicanos definan nuevamente su liderazgo y conozcan el equilibrio de poder en el Congreso.