Senadores republicanos cierran filas con John Thune tras los ataques de Trump

Los republicanos del Senado están cerrando filas alrededor de John Thune después de que el presidente Donald Trump se negara a respaldarlo para continuar como líder tras las elecciones de mitad de mandato.

Por qué importa: La disputa muestra un límite al poder de Trump dentro del Partido Republicano: varios senadores consideran que elegir a su líder es una decisión que corresponde exclusivamente a ellos.

Republicanos respaldan a John Thune frente a Trump

GOP senators rally behind Thune in response to Trump jabs at leaderhttps://t.co/2j4JkYJnW8 — The Hill (@thehill) August 11, 2026

Según reportó The Hill, varios senadores republicanos expresaron su apoyo a Thune pese a las críticas de Trump por el avance de su agenda legislativa.

El senador Jerry Moran, de Kansas, aseguró que existe “mucho respeto” por Thune y por la manera en que ha manejado un trabajo complicado.

Moran también dejó claro que los republicanos pueden acompañar al presidente en numerosos asuntos, pero no necesariamente permitirle decidir quién encabeza su bancada.

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La posición: “Existe la sensación real de que eso nos pertenece”, dijo Moran sobre la elección del líder republicano del Senado.

Incluso Rick Scott, senador por Florida y defensor de la Ley SAVE America, reconoció las dificultades que enfrenta Thune.

Scott explicó que cualquier presidente puede sentirse frustrado cuando sus prioridades chocan con el requisito habitual de 60 votos para aprobar legislación en el Senado.