Trump podría enfrentar una ola de investigaciones si los demócratas ganan la Cámara
Publicado el11/08/2026 a las 06:51
Los demócratas preparan una estrategia de citaciones, audiencias y pedidos de documentos que pondría las investigaciones por delante de un tercer impeachment.
Los demócratas de la Cámara ya discuten cómo investigar al gobierno de Donald Trump, sus negocios y entidades de su entorno si recuperan la mayoría en noviembre, según Reuters y Axios.
Por qué es importante: Controlar la Cámara les permitiría dirigir comités con poder para emitir citaciones, exigir documentos y llamar a declarar a funcionarios y actores privados.
Los demócratas quieren investigar primero, no iniciar otro impeachment
La estrategia en discusión busca evitar que un tercer juicio político contra Trump se convierta en el primer movimiento de una nueva mayoría demócrata.
Reuters reportó que dirigentes y asesores consideran más efectivo construir primero un expediente mediante investigaciones del Congreso.
La experiencia de los dos impeachments del primer mandato de Trump también pesa en ese cálculo.
En ambos casos, la Cámara lo acusó y el Senado lo absolvió.
- La prioridad: Audiencias, documentos y testimonios podrían preceder cualquier intento de juicio político.
- El límite: Los planes todavía son preliminares y dependen de que los demócratas recuperen la Cámara.
El líder demócrata Hakeem Jeffries dijo en junio a NBC News que su partido no ha descartado ninguna opción.
Empresas y finanzas vinculadas a Trump estarían bajo la lupa
Según Reuters, las conversaciones han mencionado contratos del Departamento de Seguridad Nacional, donantes y negocios relacionados con la administración.
También aparecen posibles revisiones sobre vehículos financieros vinculados al entorno de Trump y el financiamiento de su proyecto de salón de baile en la Casa Blanca.
Axios informó además que legisladores analizan el papel de grandes empresas, universidades y firmas legales que cooperaron con el gobierno.
- Entre los nombres: Reuters señaló que Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock y empresas de Elon Musk surgieron en las conversaciones.
- Importante: No existe una lista definitiva de objetivos y Reuters no determinó que esas compañías enfrenten acusaciones de irregularidades.
Los demócratas también han enviado solicitudes de información a organizaciones y contratistas. Mientras permanezcan en minoría, esas peticiones pueden ser ignoradas.
Buscar información fuera de la Casa Blanca sería una pieza clave
Los legisladores anticipan que el gobierno podría resistir solicitudes de información o invocar privilegio ejecutivo, según Axios.
Por eso, compañías, contratistas, universidades, firmas financieras y particulares podrían convertirse en fuentes importantes de documentos.
La Cámara tiene además amplias facultades de citación.
Una mayoría demócrata podría utilizarlas para exigir registros y testimonios.
- Qué cambiaría: Los comités podrían convertir solicitudes voluntarias actuales en citaciones formales.
- La respuesta: La Casa Blanca dijo a Reuters que está preparada para responder a labores de supervisión sin importar qué partido controle el Congreso.
El voto latino podría ayudar a decidir si este plan avanza
La estrategia depende completamente del resultado de las elecciones de noviembre. Los demócratas necesitan arrebatar suficientes distritos a los republicanos para controlar la Cámara.
Eso convierte a los distritos competitivos con fuerte presencia hispana en parte importante de la batalla electoral. La movilización de esos votantes podría influir en varias contiendas decisivas.
Lo decisivo: Sin una mayoría demócrata, los republicanos conservarían el control de los comités y esta estrategia no podría desplegarse como está planteada.
Qué sigue: Un tercer impeachment seguiría siendo posible si futuras investigaciones producen evidencia que los demócratas consideren suficiente.
Por ahora, no hay investigaciones nuevas formalmente abiertas bajo este plan.
Todo pasa primero por las urnas y por quién controle la Cámara después de noviembre.
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FUENTE: Axios / Reuters