Trump podría enfrentar una ola de investigaciones si los demócratas ganan la Cámara

Los demócratas preparan una estrategia de citaciones, audiencias y pedidos de documentos que pondría las investigaciones por delante de un tercer impeachment.

Los demócratas de la Cámara ya discuten cómo investigar al gobierno de Donald Trump, sus negocios y entidades de su entorno si recuperan la mayoría en noviembre, según Reuters y Axios.

Por qué es importante: Controlar la Cámara les permitiría dirigir comités con poder para emitir citaciones, exigir documentos y llamar a declarar a funcionarios y actores privados.

Los demócratas quieren investigar primero, no iniciar otro impeachment

La estrategia en discusión busca evitar que un tercer juicio político contra Trump se convierta en el primer movimiento de una nueva mayoría demócrata.

Reuters reportó que dirigentes y asesores consideran más efectivo construir primero un expediente mediante investigaciones del Congreso.

La experiencia de los dos impeachments del primer mandato de Trump también pesa en ese cálculo.

En ambos casos, la Cámara lo acusó y el Senado lo absolvió.

La prioridad: Audiencias, documentos y testimonios podrían preceder cualquier intento de juicio político.

Audiencias, documentos y testimonios podrían preceder cualquier intento de juicio político. El límite: Los planes todavía son preliminares y dependen de que los demócratas recuperen la Cámara.

El líder demócrata Hakeem Jeffries dijo en junio a NBC News que su partido no ha descartado ninguna opción.

Empresas y finanzas vinculadas a Trump estarían bajo la lupa

Según Reuters, las conversaciones han mencionado contratos del Departamento de Seguridad Nacional, donantes y negocios relacionados con la administración.

También aparecen posibles revisiones sobre vehículos financieros vinculados al entorno de Trump y el financiamiento de su proyecto de salón de baile en la Casa Blanca.

Axios informó además que legisladores analizan el papel de grandes empresas, universidades y firmas legales que cooperaron con el gobierno.

Entre los nombres: Reuters señaló que Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock y empresas de Elon Musk surgieron en las conversaciones.

Reuters señaló que Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock y empresas de Elon Musk surgieron en las conversaciones. Importante: No existe una lista definitiva de objetivos y Reuters no determinó que esas compañías enfrenten acusaciones de irregularidades.

Los demócratas también han enviado solicitudes de información a organizaciones y contratistas. Mientras permanezcan en minoría, esas peticiones pueden ser ignoradas.