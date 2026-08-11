Trump escapó de una amenaza iraní con un avión señuelo: ¿Quién sabía dónde estaba realmente?
Publicado el11/08/2026 a las 06:11
El presidente fue trasladado discretamente a otra aeronave mientras el Air Force One continuó su ruta con periodistas y personal que desconocían el cambio, según reportes citados por EFE.
El presidente Donald Trump abandonó Turquía bajo un operativo secreto que incluyó un avión señuelo, luego de que la inteligencia estadounidense detectara una amenaza creíble vinculada a Irán contra la aeronave presidencial.
Por qué es importante: El dispositivo ocultó la ubicación de Trump incluso a periodistas y parte del personal que viajaban en el Air Force One, mostrando el nivel de secreto utilizado para proteger al mandatario.
El Air Force One siguió volando sin Trump a bordo
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Altos funcionarios de la Casa Blanca dijeron a The New York Times y The Washington Post que la amenaza estaba dirigida específicamente contra el avión presidencial, según EFE.
Por esa razón, las autoridades prepararon una operación para impedir que potenciales atacantes pudieran identificar cuál aeronave transportaba realmente al presidente.
Trump había abordado públicamente el antiguo Air Force One. Sin embargo, minutos después fue trasladado discretamente en un vehículo de servicio hasta un C-32A de la Fuerza Aérea.
La maniobra: El Boeing 747 continuó su ruta con periodistas y parte del personal de la Casa Blanca, aunque Trump ya viajaba en otra aeronave.
El dato: De acuerdo con el reporte, quienes permanecieron en el avión desconocían que este estaba siendo utilizado como señuelo.
Las fuentes no sostienen que los periodistas fueran utilizados como “escudos humanos”. Lo confirmado es que permanecieron en la aeronave que sirvió para desviar la atención sobre la ubicación del mandatario.
Trump había negado que el cambio fuera por Irán
Cuando surgieron preguntas sobre el cambio de aeronave, Trump negó que estuviera relacionado con una amenaza iraní.
El presidente explicó entonces que el nuevo Air Force One volaría al Reino Unido para que militares estadounidenses pudieran conocerlo.
Cuando le preguntaron directamente si existía una amenaza creíble contra la aeronave, Trump respondió: “Tengo una amenaza todo el tiempo. Soy el número uno de su lista”.
La diferencia: Los reportes publicados posteriormente indican que el operativo sí fue preparado después de detectarse una amenaza creíble vinculada a Irán.
Una cuenta en X ayudó a reconstruir la operación
Breaking news: An Iranian assassination threat against President Trump prompted an operation in which he flew secretly from Turkey on an alternate military aircraft while the White House said he was aboard Air Force One, The Post has learned. https://t.co/pDhy28YEmK
— The Washington Post (@washingtonpost) August 10, 2026
Parte del secreto comenzó a aclararse gracias al seguimiento público de aeronaves militares.
Dan Lamothe, uno de los periodistas de The Washington Post que investigaron el caso, destacó información aportada por la cuenta de X “La Nueva Fuerza Aérea 51”.
La cuenta detectó movimientos inusuales de aeronaves y siguió pistas relacionadas con el desplazamiento presidencial.
La pista: El monitoreo permitió identificar movimientos de aviones militares que ayudaron al Post a reconstruir cómo Trump cambió de aeronave.
Según EFE, tres fuentes de la Administración confirmaron al periódico el uso del avión presidencial como señuelo.
El operativo abre preguntas sobre el secreto presidencial
El episodio muestra hasta dónde puede llegar la protección de los movimientos del presidente cuando las autoridades consideran creíble una amenaza contra su vida.
El dispositivo no solo buscó mantener fuera del alcance de potenciales atacantes la ubicación de Trump. También dejó sin conocer el cambio a personas que formaban parte de la comitiva presidencial.
El límite: La información disponible explica el objetivo de seguridad del operativo, pero no detalla quiénes conocían previamente el plan ni qué funcionarios decidieron mantenerlo en secreto.
La pregunta que queda abierta es hasta dónde puede extenderse ese secreto cuando proteger al mandatario exige ocultar su ubicación incluso dentro de su propia comitiva.
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FUENTE: EFE