Trump escapó de una amenaza iraní con un avión señuelo: ¿Quién sabía dónde estaba realmente?

El presidente fue trasladado discretamente a otra aeronave mientras el Air Force One continuó su ruta con periodistas y personal que desconocían el cambio, según reportes citados por EFE.

El presidente Donald Trump abandonó Turquía bajo un operativo secreto que incluyó un avión señuelo, luego de que la inteligencia estadounidense detectara una amenaza creíble vinculada a Irán contra la aeronave presidencial.

Por qué es importante: El dispositivo ocultó la ubicación de Trump incluso a periodistas y parte del personal que viajaban en el Air Force One, mostrando el nivel de secreto utilizado para proteger al mandatario.

El Air Force One siguió volando sin Trump a bordo

Ver este video en su propia página →

Altos funcionarios de la Casa Blanca dijeron a The New York Times y The Washington Post que la amenaza estaba dirigida específicamente contra el avión presidencial, según EFE.

Por esa razón, las autoridades prepararon una operación para impedir que potenciales atacantes pudieran identificar cuál aeronave transportaba realmente al presidente.

Trump había abordado públicamente el antiguo Air Force One. Sin embargo, minutos después fue trasladado discretamente en un vehículo de servicio hasta un C-32A de la Fuerza Aérea.

La maniobra: El Boeing 747 continuó su ruta con periodistas y parte del personal de la Casa Blanca, aunque Trump ya viajaba en otra aeronave.

El dato: De acuerdo con el reporte, quienes permanecieron en el avión desconocían que este estaba siendo utilizado como señuelo.

Las fuentes no sostienen que los periodistas fueran utilizados como “escudos humanos”. Lo confirmado es que permanecieron en la aeronave que sirvió para desviar la atención sobre la ubicación del mandatario.