Terremoto en Colombia pone a prueba la nueva relación con EE.UU.: Trump envía $15,5 millones
Publicado el11/08/2026 a las 05:45
La asistencia estadounidense supera los aportes internacionales anunciados hasta ahora y llega días después de la investidura de Abelardo de la Espriella.
Estados Unidos anunció una ayuda de $15,5 millones para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó varias regiones y dejó al menos 111 fallecidos, según informó EFE.
Por qué importa: Washington encabeza las ayudas internacionales reportadas mientras comienza una nueva etapa entre Donald Trump y el recién posesionado gobierno de Abelardo de la Espriella.
EE.UU. destina $15,5 millones para atender la emergencia
El Departamento de Estado informó que los recursos estadounidenses serán destinados a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños provocados por el terremoto.
Washington expresó su solidaridad con los colombianos y aseguró que está preparado para apoyar al Gobierno de De la Espriella mientras se identifican las necesidades sobre el terreno.
En números: Los $15,5 millones anunciados por EE.UU. superan ampliamente los $500.000 ofrecidos por CAF y los $700.000 del BID y Banco Mundial.
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Antes del anuncio, el secretario de Estado, Marco Rubio, había asegurado que Washington estaba monitoreando la situación y listo para brindar apoyo.
Rubio también pidió a los estadounidenses en Colombia inscribirse en la página del Departamento de Estado y seguir las comunicaciones de la Embajada en Bogotá.
Fuerte terremoto golpeó el oeste y centro de Colombia
El terremoto alcanzó una magnitud de 7,4, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.
La zona cafetera del centro colombiano estuvo entre las más afectadas. Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas también registraron impactos por el movimiento.
El balance: CAF informó una cifra parcial de 111 fallecidos mientras las autoridades continuaban evaluando los daños y necesidades generadas por la emergencia.
CAF anunció una donación de $500.000 para atención humanitaria. El Banco Mundial aportará $200.000 para evaluar daños y el BID otros $500.000.
De los recursos del BID, $350.000 estarán disponibles inmediatamente para la Cruz Roja y otros $150.000 serán destinados a apoyo técnico, según informó el vicepresidente José Manuel Restrepo.
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La ayuda llega en el arranque del gobierno de De la Espriella
El terremoto también ocurre en un momento político particular para la relación bilateral.
De la Espriella asumió la Presidencia el viernes y, según EFE, llegó al poder después de contar con el respaldo electoral de Trump.
El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, también expresó solidaridad y aseguró que Estados Unidos está preparado para apoyar a su “gran aliado”.
El contexto: Washington celebró la investidura de De la Espriella y anunció su intención de destinar $1.000 millones para un paquete de seguridad.
Ese anuncio es independiente de los $15,5 millones destinados específicamente a atender las consecuencias del terremoto.
La evaluación de daños marcará los próximos pasos
Las autoridades colombianas y los organismos internacionales deberán determinar ahora la magnitud completa de las pérdidas y las necesidades más urgentes.
Qué sigue: Parte de la asistencia anunciada permitirá precisamente evaluar daños, mientras los demás recursos se dirigirán a ayuda humanitaria y apoyo técnico.
La respuesta al terremoto se convierte así en una de las primeras pruebas concretas de cooperación entre Washington y el nuevo gobierno colombiano.