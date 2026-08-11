Terremoto en Colombia pone a prueba la nueva relación con EE.UU.: Trump envía $15,5 millones

La asistencia estadounidense supera los aportes internacionales anunciados hasta ahora y llega días después de la investidura de Abelardo de la Espriella.

Estados Unidos anunció una ayuda de $15,5 millones para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó varias regiones y dejó al menos 111 fallecidos, según informó EFE.

Por qué importa: Washington encabeza las ayudas internacionales reportadas mientras comienza una nueva etapa entre Donald Trump y el recién posesionado gobierno de Abelardo de la Espriella.

EE.UU. destina $15,5 millones para atender la emergencia

El Departamento de Estado informó que los recursos estadounidenses serán destinados a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños provocados por el terremoto.

Washington expresó su solidaridad con los colombianos y aseguró que está preparado para apoyar al Gobierno de De la Espriella mientras se identifican las necesidades sobre el terreno.

En números: Los $15,5 millones anunciados por EE.UU. superan ampliamente los $500.000 ofrecidos por CAF y los $700.000 del BID y Banco Mundial.

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Antes del anuncio, el secretario de Estado, Marco Rubio, había asegurado que Washington estaba monitoreando la situación y listo para brindar apoyo.

Rubio también pidió a los estadounidenses en Colombia inscribirse en la página del Departamento de Estado y seguir las comunicaciones de la Embajada en Bogotá.