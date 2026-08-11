Green Card para familias: ¿Quiénes pueden beneficiarse del nuevo avance de F2A?

La fecha de acción final de la categoría F2A avanzó más de 18 meses para la mayoría de los países.

Pero presentar documentos y estar listo para recibir la residencia son dos momentos diferentes del proceso.

La categoría F2A dio uno de sus mayores saltos recientes en el Boletín de Visas de agosto de 2026.

Para la mayoría de los países, la fecha de acción final pasó del 1 de enero de 2025 al 22 de julio de 2026, abriendo la posibilidad de avanzar a muchas familias que seguían esperando.

Por qué es importante: El cambio puede acercar a más familias a la Green Card, pero primero deben revisar su fecha de prioridad y distinguir qué calendario aplica a cada etapa.

Cónyuges e hijos de residentes son los beneficiados

La categoría F2A corresponde a los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes legales en Estados Unidos.

El Departamento de Estado establece que F2A recibe el 77% de las visas disponibles dentro de la segunda preferencia familiar.

De ese grupo, el 75% está exento del límite establecido por país.

Quiénes califican: Cónyuges e hijos menores de 21 años de residentes permanentes.

Cónyuges e hijos menores de 21 años de residentes permanentes. La clave: Cada solicitante debe comparar su fecha de prioridad con el calendario correspondiente.

La fecha de prioridad es, en términos sencillos, el lugar que ocupa una petición dentro de la fila migratoria. En una petición familiar, corresponde a la fecha en que fue presentada ante USCIS.