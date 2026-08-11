Green Card para familias: ¿Quiénes pueden beneficiarse del nuevo avance de F2A?
Publicado el11/08/2026 a las 07:26
La fecha de acción final de la categoría F2A avanzó más de 18 meses para la mayoría de los países.
Pero presentar documentos y estar listo para recibir la residencia son dos momentos diferentes del proceso.
La categoría F2A dio uno de sus mayores saltos recientes en el Boletín de Visas de agosto de 2026.
Para la mayoría de los países, la fecha de acción final pasó del 1 de enero de 2025 al 22 de julio de 2026, abriendo la posibilidad de avanzar a muchas familias que seguían esperando.
Por qué es importante: El cambio puede acercar a más familias a la Green Card, pero primero deben revisar su fecha de prioridad y distinguir qué calendario aplica a cada etapa.
Cónyuges e hijos de residentes son los beneficiados
La categoría F2A corresponde a los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes legales en Estados Unidos.
El Departamento de Estado establece que F2A recibe el 77% de las visas disponibles dentro de la segunda preferencia familiar.
De ese grupo, el 75% está exento del límite establecido por país.
- Quiénes califican: Cónyuges e hijos menores de 21 años de residentes permanentes.
- La clave: Cada solicitante debe comparar su fecha de prioridad con el calendario correspondiente.
La fecha de prioridad es, en términos sencillos, el lugar que ocupa una petición dentro de la fila migratoria. En una petición familiar, corresponde a la fecha en que fue presentada ante USCIS.
Presentar documentos no significa recibir la Green Card
El Boletín de Visas contiene dos calendarios que pueden generar confusión: Final Action Dates y Dates for Filing.
Las Final Action Dates determinan cuándo existe disponibilidad para que un caso elegible pueda llegar a una decisión final sobre la visa de inmigrante o residencia.
Las Dates for Filing indican cuándo ciertos solicitantes pueden comenzar a reunir y presentar documentación al Centro Nacional de Visas, siguiendo sus instrucciones.
Para ajustes de estatus dentro de Estados Unidos, USCIS determina qué tabla puede utilizarse cada mes.
- Dato importante: En agosto, F2A aparece como “Current” en Dates for Filing para todas las áreas, incluido México.
- Qué significa: “Current” indica que, en esa tabla, no existe una fecha de prioridad que limite quién puede presentar la solicitud correspondiente.
Esto no significa que todas esas personas puedan recibir inmediatamente una Green Card.
México mantiene una fecha diferente para la acción final
La principal excepción está en las Final Action Dates.
Para la mayoría de los países, incluidos China, India y Filipinas, la fecha F2A quedó en el 22 de julio de 2026. Para México permanece en el 22 de julio de 2025.
- Mayoría de países: 22 de julio de 2026.
- México: 22 de julio de 2025.
Por eso, una familia mexicana puede estar habilitada bajo Dates for Filing, pero todavía tener que esperar para llegar a la acción final.
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Septiembre será la próxima fecha que deberán vigilar las familias
Tener una fecha de prioridad dentro del nuevo calendario tampoco garantiza una aprobación automática.
El solicitante todavía debe cumplir los requisitos correspondientes y completar las etapas de su proceso.
Además, el Departamento de Estado advierte que el fuerte avance de las fechas está relacionado con la disponibilidad de números de visa durante el año fiscal 2026.
Si aparece nueva demanda, las fechas podrían retroceder en los próximos meses para mantener la emisión dentro de los límites anuales.
Las categorías también pueden quedar sin disponibilidad si se alcanzan esos límites.
- Qué sigue: Las familias deberán revisar el próximo Boletín de Visas para comprobar si F2A mantiene el avance, se detiene o retrocede.