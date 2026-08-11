Organizaciones piden frenar nuevo intento de Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento

Varios grupos de derechos civiles pidieron este martes a un tribunal en New Hampshire que bloquee la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, firmada el 6 de agosto.

Por qué importa: Los demandantes buscan que el tribunal deje claro que Trump no puede usar nuevas órdenes ejecutivas para negar la ciudadanía por nacimiento a los miembros del grupo protegido.

Trump enfrenta una nueva batalla por la ciudadanía por nacimiento

Organizaciones demandan en un tribunal el nuevo intento de Trump de restringir ciudadanía #NoticiasSIN Más detalles en nuestro portal https://t.co/Ovpz0o2vQahttps://t.co/90pdZ9D7Zt pic.twitter.com/K7rZnBeUJZ — Noticias SIN (@SIN24Horas) August 11, 2026

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Fondo de Defensa Legal, el Caucus de Derecho Asiático y el Fondo de Defensores de la Democracia presentaron la solicitud judicial.

Los grupos sostienen que la nueva medida intenta evitar los límites impuestos al esfuerzo anterior de Trump contra la ciudadanía por nacimiento.

La disputa: Los demandantes consideran que la ciudadanía contemplada en la Decimocuarta Enmienda no puede retirarse mediante una orden ejecutiva.

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Lo que piden: Quieren que el tribunal impida aplicar cualquier nuevo decreto que restrinja ese derecho a los miembros del grupo demandante.

“Para evitar cualquier duda a este respecto, el Tribunal debe subrayar que el gobierno no puede despojar de la ciudadanía a los miembros de la clase a través de ninguna orden ejecutiva”, señala el documento legal.