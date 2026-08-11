Organizaciones piden frenar nuevo intento de Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento
Publicado el11/08/2026 a las 16:59
Varios grupos de derechos civiles pidieron este martes a un tribunal en New Hampshire que bloquee la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, firmada el 6 de agosto.
Por qué importa: Los demandantes buscan que el tribunal deje claro que Trump no puede usar nuevas órdenes ejecutivas para negar la ciudadanía por nacimiento a los miembros del grupo protegido.
Trump enfrenta una nueva batalla por la ciudadanía por nacimiento
Organizaciones demandan en un tribunal el nuevo intento de Trump de restringir ciudadanía #NoticiasSIN
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La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Fondo de Defensa Legal, el Caucus de Derecho Asiático y el Fondo de Defensores de la Democracia presentaron la solicitud judicial.
Los grupos sostienen que la nueva medida intenta evitar los límites impuestos al esfuerzo anterior de Trump contra la ciudadanía por nacimiento.
La disputa: Los demandantes consideran que la ciudadanía contemplada en la Decimocuarta Enmienda no puede retirarse mediante una orden ejecutiva.
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Lo que piden: Quieren que el tribunal impida aplicar cualquier nuevo decreto que restrinja ese derecho a los miembros del grupo demandante.
“Para evitar cualquier duda a este respecto, el Tribunal debe subrayar que el gobierno no puede despojar de la ciudadanía a los miembros de la clase a través de ninguna orden ejecutiva”, señala el documento legal.
Trump justifica la nueva medida por el “turismo de maternidad”
La nueva ofensiva de Donald Trump para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento enfrenta un desafío judicial. Abogados sostienen que una de las órdenes firmadas el 6 de agosto viola una decisión vigente que protege la ciudadanía de bebés nacidos en EE. UU. de padres no…
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Trump firmó la nueva orden el pasado 6 de agosto. El presidente argumenta que la medida busca poner fin al llamado “turismo de maternidad”.
Ese término se refiere a mujeres que viajan a Estados Unidos para dar a luz y que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense al nacer.
El argumento de Trump: La Casa Blanca busca limitar esa práctica mediante la nueva acción ejecutiva.
El conflicto legal: Los grupos sostienen que el presidente no puede redefinir mediante decreto quién recibe la ciudadanía estadounidense.
La controversia vuelve así a los tribunales, donde los demandantes intentan impedir que el gobierno encuentre otra vía para aplicar restricciones.
Los demandantes acusan a Trump de desafiar los límites judiciales
Amia Trigg, subdirectora de litigios del Fondo de Defensa Legal, cuestionó la nueva acción presidencial y recordó la batalla judicial previa.
“La Corte Suprema no podría haber sido más clara: fue inconstitucional el intento del presidente Trump de redefinir, mediante una orden ejecutiva, quién es ciudadano estadounidense”, afirmó, según El Diario.
Trigg aseguró que Trump “intenta redoblar su ataque ilegal contra esta protección constitucional”.
Su posición: Los grupos consideran que la nueva orden busca recuperar mediante otra acción ejecutiva una política que ya enfrentó obstáculos judiciales.
A quién protege la demanda: La solicitud se concentra en impedir restricciones contra los integrantes del grupo representado en el caso.
El tribunal deberá decidir hasta dónde llega la protección
La nueva batalla no se limita al contenido de la orden firmada el 6 de agosto. Los demandantes quieren una aclaración más amplia sobre los límites del Poder Ejecutivo.
Buscan que la protección judicial vigente impida al gobierno utilizar futuros decretos u otras acciones similares para negar o afectar la ciudadanía por nacimiento.
Qué sigue: El tribunal deberá responder a la petición de los grupos y determinar si la nueva orden puede aplicarse a los miembros protegidos por el litigio.