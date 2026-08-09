ICE equipará a sus agentes con cámaras corporales, pero podrá decidir qué videos hacer públicos

ICE usará cámaras corporales

Agencia podrá retener videos

Política genera cuestionamientos públicos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se prepara para equipar a sus agentes de campo con cámaras corporales en todo Estados Unidos.

La agencia prevé completar el despliegue para finales de septiembre, tras años de demoras y una creciente presión sobre sus operaciones migratorias.

Sin embargo, la política establece que ICE podrá evaluar si divulgar determinadas grabaciones responde al “mejor interés” del organismo.

Por qué importa: Las cámaras podrían aportar registros de arrestos, tiroteos y otros operativos, pero ICE conservará un amplio margen para bloquear o retrasar ciertos videos.

Cámaras corporales de ICE llegarán en septiembre

🚔🇺🇸📹 ICE equipará a sus agentes con cámaras corporales, pero podría guardar los videos indefinidamente 👮‍♂️ El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) prevé dotar a todos sus agentes de campo con cámaras corporales, esto… pic.twitter.com/sCfr0836Ma — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 8, 2026

ICE señaló que sus agentes de campo en todo el país contarán con cámaras corporales durante los próximos dos meses.

La medida llega después de recientes tiroteos mortales protagonizados por agentes involucrados en la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Estos episodios han intensificado la presión para que exista una mayor rendición de cuentas sobre las actuaciones de los agentes durante los operativos.

Las cámaras corporales podrían convertirse en una herramienta para documentar directamente lo ocurrido durante arrestos, registros, emergencias y otros procedimientos.

La política exige que los agentes activen estos dispositivos durante actividades rutinarias relacionadas con la aplicación de la ley.

Entre ellas se encuentran los arrestos, la ejecución de órdenes de registro y las respuestas a situaciones de emergencia.

Los contribuyentes están aportando decenas de millones de dólares para financiar los dispositivos que utilizarán los agentes.

Pese a esa inversión, la política podría impedir que algunas grabaciones relacionadas con casos de alto perfil sean conocidas inmediatamente por el público.