ICE equipará a sus agentes con cámaras corporales, pero podrá decidir qué videos hacer públicos
Publicado el09/08/2026 a las 08:39
- ICE usará cámaras corporales
- Agencia podrá retener videos
- Política genera cuestionamientos públicos
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se prepara para equipar a sus agentes de campo con cámaras corporales en todo Estados Unidos.
La agencia prevé completar el despliegue para finales de septiembre, tras años de demoras y una creciente presión sobre sus operaciones migratorias.
Sin embargo, la política establece que ICE podrá evaluar si divulgar determinadas grabaciones responde al “mejor interés” del organismo.
Por qué importa: Las cámaras podrían aportar registros de arrestos, tiroteos y otros operativos, pero ICE conservará un amplio margen para bloquear o retrasar ciertos videos.
Cámaras corporales de ICE llegarán en septiembre
🚔🇺🇸📹 ICE equipará a sus agentes con cámaras corporales, pero podría guardar los videos indefinidamente
👮♂️ El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) prevé dotar a todos sus agentes de campo con cámaras corporales, esto… pic.twitter.com/sCfr0836Ma
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 8, 2026
ICE señaló que sus agentes de campo en todo el país contarán con cámaras corporales durante los próximos dos meses.
La medida llega después de recientes tiroteos mortales protagonizados por agentes involucrados en la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.
Estos episodios han intensificado la presión para que exista una mayor rendición de cuentas sobre las actuaciones de los agentes durante los operativos.
Las cámaras corporales podrían convertirse en una herramienta para documentar directamente lo ocurrido durante arrestos, registros, emergencias y otros procedimientos.
La política exige que los agentes activen estos dispositivos durante actividades rutinarias relacionadas con la aplicación de la ley.
Entre ellas se encuentran los arrestos, la ejecución de órdenes de registro y las respuestas a situaciones de emergencia.
Los contribuyentes están aportando decenas de millones de dólares para financiar los dispositivos que utilizarán los agentes.
Pese a esa inversión, la política podría impedir que algunas grabaciones relacionadas con casos de alto perfil sean conocidas inmediatamente por el público.
Política de ICE permite bloquear o retrasar algunos videos
ICE equipará a sus agentes con cámaras corporales, pero solo publicará los videos cuando sea en su “mejor interés” https://t.co/l1RLjhyvdi
— CNN en Español (@CNNEE) August 7, 2026
Las reglas establecen un proceso específico para decidir qué sucede con las imágenes después de tiroteos u otros incidentes graves.
Un comité integrado por altos funcionarios de ICE y abogados deberá revisar las grabaciones y recomendar si corresponde hacerlas públicas rápidamente.
El procedimiento está contemplado en la política de cámaras corporales de febrero de 2025, según El Universal.
Cuando el comité considere apropiada la divulgación, una grabación podría publicarse dentro de un plazo de 72 horas.
Sin embargo, la decisión no depende únicamente de esa revisión.
La política señala que ICE divulgará rápidamente videos de encuentros donde sus agentes causen muertes o lesiones graves bajo una condición.
La agencia deberá determinar primero que publicar esas imágenes “redunda en los mejores intereses del organismo”.
Además, el director de ICE puede determinar que existen “circunstancias específicas y convincentes” que justifican mantener una grabación fuera del alcance público.
En esos casos, el director cuenta con autoridad para bloquear o retrasar indefinidamente la divulgación del material.
Esta facultad abre la posibilidad de que algunos videos permanezcan retenidos incluso después de incidentes graves protagonizados por agentes.
Expertos cuestionan el amplio control de ICE sobre las grabaciones
ICE informó que espera que, para finales de agosto, todos los oficiales y agentes en el terreno estén equipados con una cámara corporal, una rápida expansión que podría aportar un registro visual sin precedentes de las operaciones de control migratorio del gobierno federal. Pero… pic.twitter.com/y7YmeF8TxG
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 9, 2026
Christopher Schneider, profesor de la Universidad de Brandon en Canadá, señaló que las divulgaciones selectivas existen en algunas agencias policiales.
Sin embargo, indicó que normalmente ese criterio no aparece establecido de una manera tan explícita dentro de las propias directrices.
“En cierto modo, el ICE está diciendo en voz alta lo que normalmente se dice en privado”, manifestó Schneider.
El profesor también cuestionó el papel que pueden desempeñar estos dispositivos en la presentación pública de las instituciones policiales.
“Las cámaras corporales se están utilizando como herramientas contemporáneas de construcción de imagen”, señaló.
Según Schneider, pueden utilizarse “para presentar a la policía de la manera más favorable posible ante la población”.
El despliegue nacional de cámaras representa así un cambio importante para los agentes de campo de ICE.
Al mismo tiempo, la política deja en manos de la propia agencia decisiones fundamentales sobre cuándo el público podrá observar las imágenes de sus operaciones.