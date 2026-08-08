Casa Blanca usa imágenes de Spider-Man para promocionar al ICE y desata críticas en redes
Publicado el08/08/2026 a las 11:19
- Casa Blanca usa Spider-Man
- ICE protagoniza polémica publicación
- Fans cuestionan el mensaje
Una publicación de la Casa Blanca que utiliza imágenes de Spider-Man para promocionar a agentes del ICE provocó críticas entre seguidores de Marvel.
El mensaje apareció apenas una semana después del estreno de la esperada película “Spider-Man: Brand New Day”.
La publicación mezcla al superhéroe con imágenes de hombres esposados y una referencia directa al trabajo de los agentes migratorios.
Por qué importa: La publicación generó miles de comentarios y abrió una discusión sobre el uso de personajes de ficción en mensajes oficiales de la Casa Blanca.
Casa Blanca convierte a Spider-Man en referencia para agentes del ICE
🚨🇺🇸 La Casa Blanca usó a Spider-Man en una campaña de ICE contra migrantes. La publicación apareció tras el anuncio de Trump de contratar una empresa para localizar en México, Guatemala y Honduras a personas con multas migratorias pendientes.#ICE #Migración #Trump pic.twitter.com/kfmppKtfAG
— Rotativo de México (@rotativodemex) August 8, 2026
El 6 de agosto, la cuenta oficial de Instagram de la Casa Blanca publicó un carrusel compuesto por cuatro imágenes.
La primera muestra a Spider-Man lanzando su característica telaraña.
La secuencia termina con varios hombres esposados y cubiertos de telarañas mientras un agente del ICE aparece observándolos.
“Sus agentes de ICE, los más amigables del vecindario”, dice el mensaje incluido en la publicación.
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La frase hace referencia a la conocida descripción de Spider-Man como el superhéroe “amigable del vecindario”.
El contenido rápidamente llamó la atención de usuarios de Instagram.
Hasta el 7 de agosto, más de 32,000 personas habían dejado comentarios en la publicación.
Parte de las reacciones cuestionaron directamente que la Casa Blanca utilizara al personaje para promocionar las acciones del ICE.
“Spider-Man no apoyaría esto”, escribió uno de los usuarios.
Otro comentario anticipó posibles consecuencias por utilizar al personaje: “Tengo la sensación de que se avecina una demanda”.
Defiende publicación de Spider-Man tras las críticas
Ver esta publicación en Instagram
La Casa Blanca respondió a las críticas mediante un comunicado enviado por correo electrónico a USA TODAY el 7 de agosto.
Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, comparó a Spider-Man con los agentes encargados de hacer cumplir la ley.
“Al igual que Spiderman, nuestros agentes del orden que velan por la seguridad de nuestra patria son todos héroes”, declaró Bis.
La portavoz también cuestionó las críticas recibidas por utilizar al personaje ficticio para generar una conversación en redes sociales.
Según Bis, quienes se sintieron ofendidos deberían preguntarse qué posición asumiría Spider-Man frente a los delitos atribuidos a inmigrantes que busca expulsar la administración Trump.
La respuesta oficial mantuvo así la comparación entre el personaje de Marvel y los agentes migratorios.
La polémica llegó después del estreno de “Spider-Man: Brand New Day”, aumentando la atención alrededor del uso del personaje en la publicación gubernamental.
Imagen de Spider-Man muestra señales de haber sido creada con IA
La controversia también incluye dudas sobre cómo fueron creadas las imágenes utilizadas por la Casa Blanca.
La imagen relacionada con Spider-Man parece haber sido generada mediante inteligencia artificial, siguiendo una tendencia observada en otras publicaciones recientes.
La cuarta fotografía del carrusel fue analizada utilizando tres detectores de imágenes creadas mediante IA.
Las herramientas utilizadas fueron Sightengine, Zero GPT y Deep AI.
Los resultados mostraron una probabilidad de entre 96% y 99% de que la imagen hubiera sido generada mediante inteligencia artificial.
No sería la primera publicación reciente de la Casa Blanca que genera cuestionamientos similares.
A principios de esta misma semana, también recibió críticas por publicar un video que aparentemente había sido generado utilizando inteligencia artificial.
Ese contenido parodiaba el anuncio de Nicole Kidman para AMC Theatres, conocido por la frase “We Make Movies Better”.
La versión publicada por la Casa Blanca mostraba a un hombre utilizando una gorra de “Make America Great Again”.
En el video, el hombre aparecía caminando por los pasillos de la Casa Blanca.
La nueva publicación de Spider-Man vuelve a colocar el uso de contenido aparentemente generado por IA en el centro de la conversación digital.
Esta vez, además, la polémica involucra a uno de los personajes más reconocidos de Marvel y la política migratoria de la administración Trump.