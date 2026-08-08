Casa Blanca usa imágenes de Spider-Man para promocionar al ICE y desata críticas en redes

Casa Blanca usa Spider-Man

ICE protagoniza polémica publicación

Fans cuestionan el mensaje

Una publicación de la Casa Blanca que utiliza imágenes de Spider-Man para promocionar a agentes del ICE provocó críticas entre seguidores de Marvel.

El mensaje apareció apenas una semana después del estreno de la esperada película “Spider-Man: Brand New Day”.

La publicación mezcla al superhéroe con imágenes de hombres esposados y una referencia directa al trabajo de los agentes migratorios.

Por qué importa: La publicación generó miles de comentarios y abrió una discusión sobre el uso de personajes de ficción en mensajes oficiales de la Casa Blanca.

Casa Blanca convierte a Spider-Man en referencia para agentes del ICE

🚨🇺🇸 La Casa Blanca usó a Spider-Man en una campaña de ICE contra migrantes. La publicación apareció tras el anuncio de Trump de contratar una empresa para localizar en México, Guatemala y Honduras a personas con multas migratorias pendientes.#ICE #Migración #Trump pic.twitter.com/kfmppKtfAG — Rotativo de México (@rotativodemex) August 8, 2026

El 6 de agosto, la cuenta oficial de Instagram de la Casa Blanca publicó un carrusel compuesto por cuatro imágenes.

La primera muestra a Spider-Man lanzando su característica telaraña.

La secuencia termina con varios hombres esposados y cubiertos de telarañas mientras un agente del ICE aparece observándolos.

“Sus agentes de ICE, los más amigables del vecindario”, dice el mensaje incluido en la publicación.

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La frase hace referencia a la conocida descripción de Spider-Man como el superhéroe “amigable del vecindario”.

El contenido rápidamente llamó la atención de usuarios de Instagram.

Hasta el 7 de agosto, más de 32,000 personas habían dejado comentarios en la publicación.

Parte de las reacciones cuestionaron directamente que la Casa Blanca utilizara al personaje para promocionar las acciones del ICE.

“Spider-Man no apoyaría esto”, escribió uno de los usuarios.

Otro comentario anticipó posibles consecuencias por utilizar al personaje: “Tengo la sensación de que se avecina una demanda”.