ICE detiene a futbolista argentino de Miami cuando viajaba con su equipo
Publicado el09/08/2026 a las 07:59
- ICE detiene futbolista argentino
- Pourrain tenía permiso laboral
- Familia busca una fianza
Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino del Miami United FC, permanece detenido bajo custodia de ICE tras ser interceptado cuando viajaba con su equipo.
El jugador, de 34 años, vive en Estados Unidos desde 2019, cuando ingresó al país con una visa de turista.
Pourrain tiene una solicitud migratoria pendiente y cuenta con un permiso de trabajo vigente, según explicó su abogada, Regina de Moraes, a Telemundo 51.
Por qué importa: El caso ocurre mientras se reporta un aumento de detenciones de migrantes en aeropuertos, incluso cuando no están cruzando una frontera internacional.
El caso comenzó el jueves pasado, cuando Pourrain y el Miami United FC se preparaban para viajar a Los Ángeles.
ICE detiene a futbolista argentino en aeropuerto de Miami
🟠 EL ICE DETUVO A UN FUTBOLISTA ARGENTINO: HABLÓ SU HERMANO
Juan Pourrain, hermano de Matías Pourrain, contó cómo fue detenido por agentes del ICE cuando viajaba con su equipo a Los Ángeles. Aseguró que el futbolista tiene visa, permiso de trabajo y un pedido de asilo… pic.twitter.com/A4UHtSueOb
— Infobae En Vivo (@infobaenvivo) August 7, 2026
El equipo tenía previsto disputar la final de la UPSL y sus integrantes ya habían pasado el control de seguridad de la TSA.
Mientras esperaban para abordar el vuelo, tres hombres sin uniforme se acercaron al futbolista argentino y le preguntaron su nombre.
“Le preguntaron por su nombre, él confirmó su nombre y dijeron que necesitaban hacerle un par de preguntas”, explicó De Moraes.
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La abogada aseguró que el procedimiento ocurrió sin incidentes entre Pourrain y los hombres que se acercaron a él.
“No hubo ninguna conmoción ni una pelea, nada”, añadió la representante legal del jugador.
Pourrain fue separado de sus compañeros y una persona del equipo, que conocía a De Moraes, decidió comunicarse inmediatamente con ella.
La abogada posteriormente contactó a oficiales de ICE para obtener información sobre lo que estaba ocurriendo con su cliente.
Según su relato, le informaron que Pourrain sería detenido y que podía buscar una fianza ante un juez de inmigración.
La otra posibilidad que le mencionaron fue firmar su autodeportación.
Ese mismo día, Pourrain fue trasladado al centro de detención de ICE ubicado en Miramar.
Permaneció allí hasta este sábado, cuando comenzó su traslado al Centro de Procesamiento de Servicios Krome Norte, en Miami, según confirmó De Moraes.
Abogada afirma que el futbolista no tiene antecedentes penales
Futbolista argentino es detenido por ICE en aeropuerto de USA. Fue interceptado cuando viajaba para disputar un partido. Un familiar indicó que Matías Pourrain permanece en el ICE en Miramar, al norte de Miami y que logró realizar una llamada de apenas 10 segundos a su familia… pic.twitter.com/UoCWpd0QhS
— Chikistrakiz (@chikistrakiz) August 7, 2026
El registro de detenidos de ICE confirma que Pourrain continúa bajo custodia, aunque todavía no especifica la instalación donde permanece.
Telemundo 51 contactó a ICE, pero la agencia no había confirmado los detalles de la detención ni qué autoridad realizó el procedimiento.
De Moraes aseguró que su cliente no cuenta con antecedentes penales.
“Matías no tiene ningún delito. Nunca fue arrestado por DUI, violencia doméstica, robo, nada”, afirmó la abogada.
Telemundo 51 comprobó que no existen registros policiales con su nombre, al menos en los condados de Miami-Dade y Broward.
De Moraes también aseguró que durante su permanencia en Miramar los agentes intentaron convencerlo de firmar su autodeportación.
La abogada incluso mencionó ofrecimientos de dinero para quienes aceptan firmar. Pourrain, según explicó, no firmó ningún documento.
Sobre las razones de la detención, señaló que el argentino mantiene una petición migratoria pendiente, que todavía no ha sido aprobada ni rechazada.
“Es un área gris en inmigración… no existe nada que diga que ellos no pueden hacer eso”, sostuvo De Moraes.
También afirmó que, bajo otras administraciones, una persona en la situación de Pourrain sería procesada y posteriormente puesta en libertad.
Familia de Pourrain espera solicitar una fianza
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La detención ocurre mientras se reporta un incremento de procedimientos migratorios en terminales aéreas, incluso sin un cruce de frontera internacional.
Kathia Quirós, analista de inmigración de Telemundo, advirtió sobre los riesgos que pueden enfrentar algunas personas en los aeropuertos.
“TSA está compartiendo información de estas personas con ICE y la Patrulla Fronteriza”, afirmó Quirós.
Mientras Pourrain continúa bajo custodia, su familia espera que pueda presentarse una solicitud de fianza.
El Miami United FC también expresó públicamente su respaldo al futbolista, quien además de jugar para el club entrena a niños.
“Matías no solo es un futbolista excepcional, sino, sobre todo, una persona aún mejor y una parte importante de la familia de Miami United”.
“Sus compañeros, entrenadores, staff y todo el Club están firmemente a su lado y junto a su familia”, agregó el comunicado del equipo.
Por ahora, Pourrain permanece bajo custodia mientras su familia y su representación legal esperan avanzar con el proceso migratorio.