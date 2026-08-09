ICE detiene a futbolista argentino de Miami cuando viajaba con su equipo

ICE detiene futbolista argentino

Pourrain tenía permiso laboral

Familia busca una fianza

Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino del Miami United FC, permanece detenido bajo custodia de ICE tras ser interceptado cuando viajaba con su equipo.

El jugador, de 34 años, vive en Estados Unidos desde 2019, cuando ingresó al país con una visa de turista.

Pourrain tiene una solicitud migratoria pendiente y cuenta con un permiso de trabajo vigente, según explicó su abogada, Regina de Moraes, a Telemundo 51.

Por qué importa: El caso ocurre mientras se reporta un aumento de detenciones de migrantes en aeropuertos, incluso cuando no están cruzando una frontera internacional.

El caso comenzó el jueves pasado, cuando Pourrain y el Miami United FC se preparaban para viajar a Los Ángeles.

ICE detiene a futbolista argentino en aeropuerto de Miami

🟠 EL ICE DETUVO A UN FUTBOLISTA ARGENTINO: HABLÓ SU HERMANO Juan Pourrain, hermano de Matías Pourrain, contó cómo fue detenido por agentes del ICE cuando viajaba con su equipo a Los Ángeles. Aseguró que el futbolista tiene visa, permiso de trabajo y un pedido de asilo… pic.twitter.com/A4UHtSueOb — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) August 7, 2026

El equipo tenía previsto disputar la final de la UPSL y sus integrantes ya habían pasado el control de seguridad de la TSA.

Mientras esperaban para abordar el vuelo, tres hombres sin uniforme se acercaron al futbolista argentino y le preguntaron su nombre.

“Le preguntaron por su nombre, él confirmó su nombre y dijeron que necesitaban hacerle un par de preguntas”, explicó De Moraes.

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La abogada aseguró que el procedimiento ocurrió sin incidentes entre Pourrain y los hombres que se acercaron a él.

“No hubo ninguna conmoción ni una pelea, nada”, añadió la representante legal del jugador.

Pourrain fue separado de sus compañeros y una persona del equipo, que conocía a De Moraes, decidió comunicarse inmediatamente con ella.

La abogada posteriormente contactó a oficiales de ICE para obtener información sobre lo que estaba ocurriendo con su cliente.

Según su relato, le informaron que Pourrain sería detenido y que podía buscar una fianza ante un juez de inmigración.

La otra posibilidad que le mencionaron fue firmar su autodeportación.

Ese mismo día, Pourrain fue trasladado al centro de detención de ICE ubicado en Miramar.

Permaneció allí hasta este sábado, cuando comenzó su traslado al Centro de Procesamiento de Servicios Krome Norte, en Miami, según confirmó De Moraes.