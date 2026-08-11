Trump deja abierta una emergencia nacional para intervenir en las elecciones de noviembre
Publicado el11/08/2026 a las 15:49
El presidente Donald Trump dejó abierta este martes la posibilidad de declarar una emergencia de seguridad nacional y buscar mayor control federal sobre las elecciones de mitad de mandato de noviembre, según informó The Hill.
Por qué importa: La propuesta abriría una disputa sobre hasta dónde puede llegar el poder presidencial en elecciones administradas principalmente por los estados.
Trump contempla emergencia nacional para las elecciones
Root: You have the right to declare a national security emergency for elections. If you do this in the next month, we will get photo ID, proof of citizenship, and a limit to mail-in ballots…
Trump: Let me just say stranger things have happened. I’ll leave it at that. pic.twitter.com/89h4OnJkHz
— Acyn (@Acyn) August 11, 2026
La posibilidad surgió durante una entrevista con el comentarista conservador Wayne Root, quien planteó una alternativa si el Senado no aprueba la Ley SAVE America.
Root sugirió que Trump podría declarar una emergencia nacional para impulsar requisitos electorales sin esperar la aprobación del Senado.
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Trump respondió: “Permítanme decir que cosas más extrañas han sucedido, ¿de acuerdo? Lo dejaré ahí”.
La clave: Trump no anunció una emergencia ni confirmó que vaya a declararla. Su respuesta dejó abierta esa posibilidad ante una propuesta planteada por Root.
La propuesta: Root mencionó identificación con fotografía, prueba de ciudadanía y límites al voto por correo.
The Hill informó que contactó a la Casa Blanca para solicitar comentarios adicionales sobre las declaraciones del presidente.
La Ley SAVE America sigue pendiente en el Senado
Trump leaves the door open to declaring a national emergency to control the midterm elections if his voting bill is not passed. @JohnAvlon: “That should wake everybody wide awake.” pic.twitter.com/BbQBvdyrob
— Erin Burnett OutFront (@OutFrontCNN) August 12, 2026
La legislación respaldada por Trump propone exigir prueba de ciudadanía para registrarse para votar en elecciones federales e identificación con fotografía en los centros de votación.
Trump y republicanos conservadores de la Cámara han presionado durante meses para conseguir su aprobación en el Senado.
Sin embargo, el líder de la mayoría, John Thune, Trump y senadores conservadores acordaron aplazar hasta después del receso de agosto la votación de buena parte del proyecto.
Qué sigue: El Senado tiene previsto regresar de su receso de verano el 14 de septiembre.
El contexto: Las elecciones de mitad de mandato se celebrarán en noviembre, aumentando la presión sobre cualquier cambio electoral antes de la votación.
Los cambios electorales de Trump ya enfrentan bloqueos judiciales
Trump firmó en marzo una orden ejecutiva con medidas relacionadas con el voto por correo y los registros de votantes.
Desde entonces, diferentes tribunales han intervenido sobre partes de esas disposiciones.
Un juez federal bloqueó en junio la solicitud de datos estatales sobre votantes elegibles. Otro tribunal frenó cambios del Servicio Postal relacionados con la entrega de papeletas.
Un tribunal federal de apelaciones permitió posteriormente avanzar con algunos cambios del USPS. Sin embargo, otras partes de la orden siguen bloqueadas en casi dos docenas de estados.
Nuevo fallo: La jueza federal Indira Talwani reforzó este martes su bloqueo contra las restricciones propuestas por Trump para el voto por correo.
La disputa: Las decisiones muestran que cualquier intento de ampliar el control federal sobre las elecciones probablemente enfrentaría nuevos desafíos legales.
El Congreso tendría una vía para enfrentar una emergencia
Si Trump declarara una emergencia nacional para intentar federalizar las elecciones de noviembre, el Congreso podría buscar detenerla mediante una resolución conjunta.
Según el análisis citado por The Hill, superar un posible veto presidencial probablemente requeriría mayorías de dos tercios tanto en la Cámara como en el Senado.
Eso significa que la declaración de una emergencia no resolvería automáticamente la disputa sobre las reglas electorales.
El próximo punto clave llegará cuando los senadores regresen a Washington y retomen el debate sobre la Ley SAVE America, semanas antes de las elecciones.