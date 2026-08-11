Trump deja abierta una emergencia nacional para intervenir en las elecciones de noviembre

El presidente Donald Trump dejó abierta este martes la posibilidad de declarar una emergencia de seguridad nacional y buscar mayor control federal sobre las elecciones de mitad de mandato de noviembre, según informó The Hill.

Por qué importa: La propuesta abriría una disputa sobre hasta dónde puede llegar el poder presidencial en elecciones administradas principalmente por los estados.

Trump contempla emergencia nacional para las elecciones

Root: You have the right to declare a national security emergency for elections. If you do this in the next month, we will get photo ID, proof of citizenship, and a limit to mail-in ballots… Trump: Let me just say stranger things have happened. I’ll leave it at that. pic.twitter.com/89h4OnJkHz — Acyn (@Acyn) August 11, 2026

La posibilidad surgió durante una entrevista con el comentarista conservador Wayne Root, quien planteó una alternativa si el Senado no aprueba la Ley SAVE America.

Root sugirió que Trump podría declarar una emergencia nacional para impulsar requisitos electorales sin esperar la aprobación del Senado.

TE PUEDE INTERESAR: Senadores republicanos cierran filas con John Thune tras los ataques de Trump

Trump respondió: “Permítanme decir que cosas más extrañas han sucedido, ¿de acuerdo? Lo dejaré ahí”.

La clave: Trump no anunció una emergencia ni confirmó que vaya a declararla. Su respuesta dejó abierta esa posibilidad ante una propuesta planteada por Root.

La propuesta: Root mencionó identificación con fotografía, prueba de ciudadanía y límites al voto por correo.

The Hill informó que contactó a la Casa Blanca para solicitar comentarios adicionales sobre las declaraciones del presidente.