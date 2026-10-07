¿Qué son las elecciones de mitad de mandato en EE.UU.? La guía para entender qué está en juego
Publicado el 06/10/2026 a las 21:02
El 3 de noviembre se renovará toda la Cámara de Representantes y parte del Senado, una votación que puede cambiar el equilibrio de poder durante los últimos dos años del mandato de Donald Trump.
Estados Unidos celebrará el 3 de noviembre las elecciones de mitad de mandato, conocidas como midterms, que ocurren a medio camino entre dos elecciones presidenciales.
Por qué importa: Los estadounidenses no elegirán presidente, pero decidirán qué partido controlará el Congreso y tendrá mayor capacidad para impulsar o frenar leyes.
¿Qué se elige en las elecciones de mitad de mandato?[caption id="attachment_1695770" align="alignnone" width="1225"] ¿Qué se elige en las elecciones de mitad de mandato? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
El Congreso tiene dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado. Ambas participan en la elaboración y aprobación de las leyes federales.
Los 435 escaños de la Cámara estarán en juego porque sus integrantes cumplen mandatos de dos años.
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En el Senado, cuyos 100 miembros cumplen mandatos de seis años escalonados, aproximadamente un tercio de los escaños se renueva cada dos años.
El dato: Además del Congreso, numerosos estados celebrarán elecciones para gobernador y otros cargos estatales y locales.
¿Por qué el control del Congreso importa para Trump?[caption id="attachment_1695771" align="alignnone" width="1225"] Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Los republicanos controlan actualmente ambas cámaras, pero su margen en la Cámara de Representantes es estrecho.
Al 5 de octubre, la Cámara tenía 218 republicanos, 214 demócratas, un independiente y dos vacantes, según la oficina del secretario de esa institución.
El Senado tiene 53 republicanos, 45 demócratas y dos independientes que se alinean organizativamente con los demócratas.
Lo que cambia: Si un partido controla una cámara, puede influir en qué proyectos avanzan, además de dirigir comités y ejercer funciones de supervisión.
Economía, inmigración e inteligencia artificial entran al debate[caption id="attachment_1695772" align="alignnone" width="1225"] Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
La economía figura entre los asuntos que atraviesan la campaña, especialmente por el costo de alimentos, combustible, vivienda y atención médica.
La inmigración también ocupa un lugar central tras las medidas adoptadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Otro debate creciente gira alrededor de la inteligencia artificial y hasta dónde debe intervenir el Gobierno federal en su regulación.
La clave: Las midterms incluyen cientos de contiendas diferentes; las preferencias de los votantes y los temas decisivos pueden variar considerablemente entre estados y distritos.
¿Qué puede pasar después del 3 de noviembre?
Si los republicanos conservan ambas cámaras, Trump mantendría un Congreso controlado por su partido durante los dos últimos años de su presidencia.
Si los demócratas obtienen una cámara, podrían bloquear parte de la agenda legislativa republicana y controlar comités capaces de investigar acciones del Ejecutivo.
El resultado también será analizado como una señal política antes de 2028, aunque Trump no aparecerá en la boleta presidencial este noviembre.
Qué sigue: El nuevo Congreso comenzará en enero de 2027 y el próximo presidente de Estados Unidos será elegido en noviembre de 2028.