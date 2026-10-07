¿Qué son las elecciones de mitad de mandato en EE.UU.? La guía para entender qué está en juego

El 3 de noviembre se renovará toda la Cámara de Representantes y parte del Senado, una votación que puede cambiar el equilibrio de poder durante los últimos dos años del mandato de Donald Trump.

Estados Unidos celebrará el 3 de noviembre las elecciones de mitad de mandato, conocidas como midterms, que ocurren a medio camino entre dos elecciones presidenciales.

Por qué importa: Los estadounidenses no elegirán presidente, pero decidirán qué partido controlará el Congreso y tendrá mayor capacidad para impulsar o frenar leyes.

¿Qué se elige en las elecciones de mitad de mandato?

[caption id="attachment_1695770" align="alignnone" width="1225"]¿Qué se elige en las elecciones de mitad de mandato? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]

El Congreso tiene dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado. Ambas participan en la elaboración y aprobación de las leyes federales.

Los 435 escaños de la Cámara estarán en juego porque sus integrantes cumplen mandatos de dos años.

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En el Senado, cuyos 100 miembros cumplen mandatos de seis años escalonados, aproximadamente un tercio de los escaños se renueva cada dos años.

El dato: Además del Congreso, numerosos estados celebrarán elecciones para gobernador y otros cargos estatales y locales.