Agentes de ICE llegan a una obra y hostigan a ciudadano estadounidense en Idaho
Publicado el09/08/2026 a las 09:42
- ICE interroga a ciudadano estadounidense
- Operativo ocurre en Idaho
- Agentes buscaban otra persona
Un ciudadano estadounidense denunció haber sido acosado por agentes de ICE mientras trabajaba en una obra de construcción en Eagle, Idaho.
El encuentro quedó registrado en un video que circula en redes sociales. Los agentes habían llegado al lugar buscando a otra persona.
Por qué importa: El trabajador aseguró repetidamente que nació en Estados Unidos y cuestionó por qué debía identificarse si no era la persona buscada.
Agentes de ICE llegan e interrogan a un ciudadano en una obra de construcción
El incidente comenzó cuando agentes de ICE llegaron a una obra de construcción ubicada en Eagle, Idaho, para localizar a otra persona.
En las imágenes que circulan en redes sociales aparecen agentes con el rostro cubierto acercándose al lugar donde se encontraba trabajando el ciudadano estadounidense.
Uno de los agentes comienza entonces a realizar preguntas al trabajador y le pide información sobre su lugar de nacimiento.
Además, el agente le exige que presente una identificación.
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El trabajador responde que es ciudadano estadounidense y señala que nació en Estados Unidos.
También explica que se encuentra trabajando y sostiene que no está obligado a seguir respondiendo preguntas.
Sin embargo, el intercambio no termina después de esa respuesta.
El agente continúa cuestionándolo sobre su identidad y su lugar de nacimiento, pese a que el hombre insiste en que es ciudadano estadounidense.
Trabajador asegura que no está obligado a responder más preguntas
Idaho Senator Mike Crapo is weighing in on the ICE encounter caught on camera in Eagle. He shared his thoughts during an interview on The Nate Shelman Show podcast. pic.twitter.com/I1CiiWRIX3
— CBS2 News (@CBS2Boise) August 6, 2026
Durante el encuentro, el ciudadano estadounidense intenta continuar con sus actividades dentro de la obra.
El agente, sin embargo, continúa siguiéndolo mientras insiste en obtener información adicional.
En diferentes momentos del video, el agente bloquea el paso del trabajador mientras mantiene las preguntas sobre quién es y dónde nació.
El hombre vuelve a dejar claro que está trabajando y que no considera necesario responder más preguntas.
La interacción continúa pese a que los agentes habían llegado originalmente al sitio buscando a otra persona.
El trabajador tampoco era la persona que los agentes intentaban localizar, algo que finalmente queda reconocido durante el propio encuentro.
El video muestra cómo la conversación se prolonga mientras el ciudadano estadounidense mantiene su postura frente a las preguntas.
Agente reconoce que ciudadano no era la persona que buscaban
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La situación finalmente comienza a terminar después de que interviene otro de los agentes presentes en la obra.
“Vámonos”, se escucha decir a uno de ellos, indicando que debían abandonar el lugar.
El primer agente termina entonces reconociendo que el trabajador no era la persona que estaban buscando.
“Está bien, de todos modos él no es la persona que buscamos”, afirma antes de concluir el encuentro.
El momento quedó registrado en el video que posteriormente comenzó a circular a través de redes sociales.
Las imágenes muestran desde la llegada de los agentes hasta las preguntas dirigidas al trabajador y el reconocimiento final de que buscaban a alguien diferente.
El ciudadano estadounidense denunció el encuentro como un episodio de acoso mientras realizaba su trabajo en la construcción.
El caso ha comenzado a llamar la atención en redes debido precisamente a las imágenes del intercambio entre el trabajador y los agentes de ICE.