Agentes de ICE llegan a una obra y hostigan a ciudadano estadounidense en Idaho

ICE interroga a ciudadano estadounidense

Operativo ocurre en Idaho

Agentes buscaban otra persona

Un ciudadano estadounidense denunció haber sido acosado por agentes de ICE mientras trabajaba en una obra de construcción en Eagle, Idaho.

El encuentro quedó registrado en un video que circula en redes sociales. Los agentes habían llegado al lugar buscando a otra persona.

Por qué importa: El trabajador aseguró repetidamente que nació en Estados Unidos y cuestionó por qué debía identificarse si no era la persona buscada.

Agentes de ICE llegan e interrogan a un ciudadano en una obra de construcción

El incidente comenzó cuando agentes de ICE llegaron a una obra de construcción ubicada en Eagle, Idaho, para localizar a otra persona.

En las imágenes que circulan en redes sociales aparecen agentes con el rostro cubierto acercándose al lugar donde se encontraba trabajando el ciudadano estadounidense.

Uno de los agentes comienza entonces a realizar preguntas al trabajador y le pide información sobre su lugar de nacimiento.

Además, el agente le exige que presente una identificación.

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El trabajador responde que es ciudadano estadounidense y señala que nació en Estados Unidos.

También explica que se encuentra trabajando y sostiene que no está obligado a seguir respondiendo preguntas.

Sin embargo, el intercambio no termina después de esa respuesta.

El agente continúa cuestionándolo sobre su identidad y su lugar de nacimiento, pese a que el hombre insiste en que es ciudadano estadounidense.