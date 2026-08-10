Huelgas de hambre en ICE: al menos 18 inmigrantes enfrentaron órdenes de alimentación forzada

Una investigación documentó el uso de órdenes judiciales para autorizar tratamientos médicos involuntarios contra detenidos que dejaron de comer como forma de protesta.

Al menos 18 inmigrantes en huelga de hambre enfrentaron órdenes judiciales para recibir tratamiento médico involuntario bajo custodia de ICE entre enero de 2025 y agosto de 2026, según información del DHS obtenida por The Guardian.

Por qué importa: Los casos muestran que la alimentación forzada no se limitó a una denuncia aislada y plantean dudas sobre el proceso judicial y la representación legal de los detenidos.

Gabar Choli denunció meses de alimentación forzada

Gabar Choli, cineasta y solicitante de asilo kurdo, inició una huelga de hambre en marzo de 2025 para protestar por su detención y exigir mejores condiciones.

Según The Guardian, fue sometido intermitentemente a alimentación forzada durante casi ocho meses, hasta que salió de la custodia de ICE en enero.

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Choli relató que guardias lo inmovilizaban mientras personal médico introducía una sonda por su nariz y garganta para suministrarle nutrientes.

“Me metieron el tubo con tanta fuerza que me desgarró la nariz”, denunció.

También afirmó que sufrió inflamación, daños en el esófago, problemas estomacales y afectaciones psicológicas. The Guardian advirtió que algunos detalles de su relato no pudieron corroborarse independientemente.