Huelgas de hambre en ICE: al menos 18 inmigrantes enfrentaron órdenes de alimentación forzada
Publicado el10/08/2026 a las 07:52
Una investigación documentó el uso de órdenes judiciales para autorizar tratamientos médicos involuntarios contra detenidos que dejaron de comer como forma de protesta.
Al menos 18 inmigrantes en huelga de hambre enfrentaron órdenes judiciales para recibir tratamiento médico involuntario bajo custodia de ICE entre enero de 2025 y agosto de 2026, según información del DHS obtenida por The Guardian.
- Por qué importa: Los casos muestran que la alimentación forzada no se limitó a una denuncia aislada y plantean dudas sobre el proceso judicial y la representación legal de los detenidos.
Gabar Choli denunció meses de alimentación forzada
Gabar Choli, cineasta y solicitante de asilo kurdo, inició una huelga de hambre en marzo de 2025 para protestar por su detención y exigir mejores condiciones.
Según The Guardian, fue sometido intermitentemente a alimentación forzada durante casi ocho meses, hasta que salió de la custodia de ICE en enero.
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Choli relató que guardias lo inmovilizaban mientras personal médico introducía una sonda por su nariz y garganta para suministrarle nutrientes.
“Me metieron el tubo con tanta fuerza que me desgarró la nariz”, denunció.
También afirmó que sufrió inflamación, daños en el esófago, problemas estomacales y afectaciones psicológicas. The Guardian advirtió que algunos detalles de su relato no pudieron corroborarse independientemente.
- El dato: Choli dijo que inició la protesta como “la única opción disponible” frente a lo que consideraba abuso y maltrato.
ICE necesita autorización judicial para intervenir
Cuando considera que una huelga de hambre amenaza gravemente la salud del detenido, ICE puede acudir a un tribunal federal para solicitar una orden que permita intervenir sin consentimiento.
El DHS dijo a The Guardian que ICE respeta el derecho a rechazar tratamiento cuando corresponde, pero puede solicitar autorización judicial ante riesgo grave de muerte o daño permanente.
- El proceso: Una vez autorizada, la intervención puede incluir una sonda nasogástrica introducida por la nariz hasta el estómago mientras la persona está inmovilizada.
La investigación encontró además que seis de los casos revisados inicialmente por The Guardian avanzaron sin representación legal para los inmigrantes.
Otros detenidos estuvieron cerca del mismo procedimiento
Los documentos revisados por The Guardian muestran situaciones similares en Texas, Florida y Luisiana.
Un afgano detenido en Texas fue alimentado a la fuerza diariamente durante casi seis meses. Un juez autorizó inicialmente el procedimiento ocho días después de comenzar su huelga.
En Florida, ICE solicitó alimentar forzadamente al ucraniano Andriy Shepitsen después de 44 días sin comer. Su abogada intervino y el procedimiento finalmente no se realizó.
Una mujer saudí detenida también enfrentó una solicitud judicial después de sufrir desnutrición y deshidratación. Terminó su protesta antes de una audiencia.
- La diferencia: Algunos detenidos recibieron alimentación forzada, mientras otros abandonaron sus protestas antes de que comenzara el procedimiento.
La representación legal puede ser determinante
Médicos y organizaciones de derechos humanos citados por ‘The Guardian‘ han condenado la alimentación forzada y algunos la caracterizan como tortura. Esa descripción corresponde a sus evaluaciones y no debe presentarse como una determinación judicial.
Para los detenidos, contar con un abogado puede permitir cuestionar una solicitud, pedir una evaluación médica independiente o presentar información sobre su condición de salud.
- Qué pueden hacer: Buscar representación legal y cuestionar la intervención ante el tribunal que estudia la solicitud de ICE.
- El límite: Si un juez autoriza el tratamiento involuntario, ICE sostiene que puede aplicarlo bajo supervisión médica y conforme a la ley.
Los casos revelados muestran que una huelga de hambre puede convertirse rápidamente en una disputa médica y judicial, mientras el detenido continúa bajo custodia migratoria, señaló ‘Univisión‘.