Estados Unidos cancela más de 175,000 visas

El gobierno del presidente Donald Trump informó que el Departamento de Estado ha revocado más de 175,000 visas de ciudadanos extranjeros como parte de una política de revisión y control iniciada en 2025.

De acuerdo con la dependencia, entre las razones que pueden llevar a una revocación se encuentran violaciones a los términos de la visa, determinados delitos, fraude, abuso del sistema migratorio y situaciones que las autoridades consideran una amenaza para la seguridad nacional.

¿Por qué están cancelando las visas?

El Departamento de Estado aseguró que gran parte de las revocaciones estuvo relacionada con encuentros de los titulares con las fuerzas del orden.

Entre las principales causas mencionó agresiones, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, robos y delitos relacionados con drogas.

También señaló casos relacionados con conducción temeraria, agresión sexual, abuso infantil, fraude y malversación de fondos.

Marco Rubio y los casos por política exterior

La administración también indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha determinado que algunos extranjeros pueden ser deportables por consideraciones de política exterior.

Como ejemplos, el Departamento mencionó a un ciudadano cubano presuntamente vinculado con una operación de influencia del gobierno cubano y a ciudadanos iraníes con supuestas conexiones con el gobierno de Irán.