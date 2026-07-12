Baba Vanga vuelve al centro del debate tras ataques de Trump y una inquietante predicción sobre el Mundial 2026
Publicado el12/07/2026 a las 08:05
- Baba Vanga predicción del Mundial
- Trump e Irán escalan
- Profecía vuelve a viralizarse
Los recientes ataques ordenados por Donald Trump contra Irán reactivaron el interés por antiguas profecías atribuidas a Baba Vanga, una vidente cuyas predicciones suelen resurgir durante grandes acontecimientos mundiales.
La tensión aumentó después de que autoridades iraníes informaran la muerte de un alto mando militar tras una ofensiva estadounidense.
Agencias iraníes señalaron que el fallecido fue el teniente Hamidreza Dehghani durante un ataque contra el puerto de Jask.
El conflicto volvió a colocar en redes sociales antiguas frases atribuidas a la pitonisa búlgara.
La predicción de Baba Vanga sobre Trump vuelve a viralizarse
Seguidores de Baba Vanga retomaron una de sus supuestas predicciones relacionadas con Donald Trump y el futuro de Estados Unidos.
La interpretación parte de una referencia al presidente número 44 de Estados Unidos, que algunos asocian con Trump.
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La frase que más circula señala: “Todos pondrán sus esperanzas en él (Trump) para terminarlo, pero ocurrirá lo contrario. Llevará al país hacia abajo y los conflictos entre los estados del norte y del sur escalarán”.
El resurgimiento de esa cita coincide con el aumento de las tensiones entre Washington y Teherán.
La final del Mundial también aparece en la profecía
Otra predicción atribuida a Baba Vanga volvió a cobrar fuerza por la cercanía de la final del Mundial 2026.
La supuesta visión menciona un fenómeno observado durante un gran evento deportivo seguido en todo el planeta.
El texto dice: «Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá».
En redes sociales, algunos usuarios relacionan esa frase con la final de la Copa del Mundo, aunque no existe evidencia que respalde esa interpretación.
Hechos reales y teorías vuelven a mezclarse
Las profecías atribuidas a Baba Vanga suelen resurgir cuando ocurren conflictos internacionales o eventos de gran impacto.
Especialistas recuerdan que muchas de estas predicciones carecen de documentación verificable y dependen de interpretaciones posteriores.
Mientras continúa la crisis entre Estados Unidos e Irán, la atención mundial permanece sobre la evolución del conflicto.
Al mismo tiempo, las teorías sobre Baba Vanga vuelven a multiplicarse en internet conforme se acerca la final del Mundial 2026, apuntó ‘El Heraldo de México‘.
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