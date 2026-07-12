Baba Vanga vuelve al centro del debate tras ataques de Trump y una inquietante predicción sobre el Mundial 2026

Baba Vanga predicción del Mundial

Trump e Irán escalan

Profecía vuelve a viralizarse

Los recientes ataques ordenados por Donald Trump contra Irán reactivaron el interés por antiguas profecías atribuidas a Baba Vanga, una vidente cuyas predicciones suelen resurgir durante grandes acontecimientos mundiales.

La tensión aumentó después de que autoridades iraníes informaran la muerte de un alto mando militar tras una ofensiva estadounidense.

Agencias iraníes señalaron que el fallecido fue el teniente Hamidreza Dehghani durante un ataque contra el puerto de Jask.

El conflicto volvió a colocar en redes sociales antiguas frases atribuidas a la pitonisa búlgara.

La predicción de Baba Vanga sobre Trump vuelve a viralizarse

Seguidores de Baba Vanga retomaron una de sus supuestas predicciones relacionadas con Donald Trump y el futuro de Estados Unidos.

La interpretación parte de una referencia al presidente número 44 de Estados Unidos, que algunos asocian con Trump.

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La frase que más circula señala: “Todos pondrán sus esperanzas en él (Trump) para terminarlo, pero ocurrirá lo contrario. Llevará al país hacia abajo y los conflictos entre los estados del norte y del sur escalarán”.

El resurgimiento de esa cita coincide con el aumento de las tensiones entre Washington y Teherán.