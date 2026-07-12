¿Qué restaurantes evalúan medidas por parásito que causa diarrea explosiva?

El brote de ciclospora mantiene en alerta a restaurantes y consumidores en EE.UU. Expertos recomiendan extremar precauciones.

Brote preocupa a restaurantes.

Expertos piden máxima precaución.

Chipotle monitorea investigación. Un brote de ciclosporiasis ha enfermado a cientos, y posiblemente miles, de personas en Estados Unidos, generando preocupación entre consumidores, expertos en seguridad alimentaria y restaurantes. La infección parasitaria puede prolongarse durante meses. El brote ha afectado a distintos estados de manera desigual. Mientras algunos reportan cientos de casos, otros no han registrado contagios. Brote de ciclospora enciende alertas sanitarias Taco Bell reportedly pulls ingredients amid ‘explosive diarrhea’ parasite outbreak https://t.co/zaKF2fByCk — NBC 15 News (@mynbc15) July 10, 2026 La situación ha llevado a especialistas a recomendar mayor precaución al consumir alimentos preparados fuera del hogar. Los expertos señalan que comer en restaurantes representa un desafío adicional. Esto se debe a que los clientes dependen completamente de los procesos de preparación realizados por terceros. Entre ellos están el lavado adecuado de frutas y verduras. También influye la correcta cocción de los alimentos. La preocupación aumenta porque los consumidores no pueden verificar directamente estas medidas.

Expertos piden extremar precauciones al comer fuera ‘Explosive diarrhea’ parasite prompts some restaurants to change the menuhttps://t.co/bxCEKoSewW — Richard S (@Richard01173388) July 12, 2026 Bill Marler, abogado especializado en seguridad alimentaria, pidió a los consumidores adoptar una actitud mucho más cautelosa. El especialista considera que la prevención debe reforzarse tanto en casa como en establecimientos comerciales. «Los consumidores, ya sea en casa o en restaurantes, deben ser un poco más cautelosos y, francamente, estar paranoicos», declaró Marler a USA TODAY. El abogado ha representado anteriormente a personas afectadas por esta enfermedad. Su experiencia lo lleva a advertir sobre las consecuencias prolongadas de la infección. «No es nada agradable y puede durar meses», añadió. La duración de la enfermedad es uno de los aspectos que más preocupa a quienes trabajan en seguridad alimentaria. Mientras tanto, algunos restaurantes han comenzado a modificar sus operaciones. En ciertos casos, han retirado ingredientes considerados de mayor riesgo de sus menús. Estas decisiones buscan reducir la exposición mientras continúa la investigación. Los especialistas mantienen el llamado a extremar precauciones durante el brote.

Grandes cadenas mantienen silencio sobre sus medidas Pese a la creciente preocupación, las principales cadenas nacionales han realizado pocas declaraciones públicas sobre sus estrategias de respuesta. USA TODAY consultó a la Asociación Nacional de Restaurantes. También buscó la postura de varias cadenas de comida rápida. Entre ellas estuvieron YUM! Brands, empresa matriz de Taco Bell. Además, fueron contactadas McDonald’s, Chick-fil-A, Jersey Mike’s, Burger King, Subway y Wendy’s. Las consultas buscaban conocer si estaban implementando medidas adicionales relacionadas con el brote. Ninguna respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios realizadas por USA TODAY. La ausencia de respuestas públicas mantiene la incertidumbre sobre posibles cambios en sus protocolos. El impacto desigual del brote también dificulta una respuesta uniforme. Mientras algunos estados enfrentan numerosos casos, otros no han informado contagios. Esta diferencia regional influye en la percepción del riesgo. Los expertos, sin embargo, continúan recomendando vigilancia constante.