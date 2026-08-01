Publix amplía retiro de frutas congeladas por posible contaminación con E. coli: esto es lo que debes revisar
Publicado el01/08/2026 a las 10:00
- Publix retiro de frutas congeladas
- Alertan por E. coli
- Recomiendan pedir reembolso
Publix emitió una alerta para sus clientes tras ampliar el retiro preventivo de varios productos congelados de la marca GreenWise por una posible contaminación bacteriana.
La cadena pidió a los consumidores revisar sus compras y evitar consumir determinados arándanos y mezclas de frutos rojos vendidos en sus supermercados.
La medida afecta a todos los lotes de estos productos, luego de que la empresa ampliara el alcance del retiro como parte de una investigación sanitaria.
Los artículos fueron distribuidos en ocho estados de Estados Unidos y permanecen fuera de los estantes mientras continúan las acciones preventivas.
¿Qué productos GreenWise fueron retirados por Publix?
Publix informó que el retiro incluye los arándanos enteros orgánicos GreenWise y las mezclas de frutos rojos enteros de la misma línea.
La decisión se tomó por la posibilidad de que estos alimentos estén contaminados con Escherichia coli O145:H28, una cepa productora de toxina Shiga. Asimismo, la empresa explicó que suspendió la venta de estos productos desde finales de junio y confirmó que siguen sin estar disponibles para los consumidores.
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Posteriormente, decidió ampliar el retiro para incluir todos los lotes de ambas presentaciones como medida de precaución. Los productos involucrados fueron distribuidos en Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.
Publix recomendó revisar el congelador y verificar si alguno de estos artículos fue adquirido recientemente.
La bacteria puede causar enfermedades gastrointestinales graves
La cepa E. coli O145 pertenece al grupo de bacterias productoras de toxina Shiga, asociadas con infecciones intestinales potencialmente graves. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fuertes calambres abdominales, diarrea que puede presentar sangre y episodios de vómito.
Además, la ‘FDA’ señaló que la mayoría de las personas logra recuperarse en aproximadamente una semana, aunque algunos pacientes pueden desarrollar complicaciones.
Las autoridades sanitarias advierten que niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados enfrentan un mayor riesgo. Una de las complicaciones más preocupantes es el síndrome urémico hemolítico, una afección que puede afectar el funcionamiento de los riñones.
Por ello, las autoridades recomiendan buscar atención médica si aparecen síntomas intensos después del consumo de alimentos sospechosos.
Estos son los productos que no deben consumirse
Publix pidió a los clientes no consumir ninguno de los productos incluidos en el retiro preventivo.
Los artículos señalados son:
- Arándanos enteros orgánicos GreenWise de 10 onzas (UPC 41415-06453).
- Arándanos enteros orgánicos GreenWise de 48 onzas (UPC 41415-12053).
- Frutos rojos mixtos enteros orgánicos GreenWise de 10 onzas (UPC 41415-06753).
- Frutos rojos mixtos enteros orgánicos GreenWise de 48 onzas (UPC 41415-12153).
La empresa indicó que los consumidores pueden desechar los productos o devolverlos a cualquier tienda Publix para recibir un reembolso completo.
La decisión forma parte de las acciones preventivas adoptadas mientras continúa la investigación relacionada con el posible brote.
Publix mantiene abierto un canal de atención para clientes
El retiro se produce después de que Frutas y Hortalizas del Sur S.A., con sede en San Carlos, Chile, anunciara previamente el retiro de un lote específico de arándanos orgánicos.
Tras revisar la trazabilidad del producto y la información epidemiológica disponible, Publix optó por extender la medida a todos los lotes de ambas presentaciones.
La compañía indicó que quienes tengan dudas sobre los productos retirados pueden comunicarse con su Servicio de Atención al Cliente.
El número habilitado es el (800) 242-1227, disponible de lunes a viernes entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m., hora del este.
Además, señaló que la investigación sobre el brote continúa en coordinación con las autoridades de salud pública.
Mientras avanzan las pesquisas, la recomendación para los consumidores es no ingerir los productos incluidos en el retiro y solicitar el reembolso correspondiente en cualquiera de las tiendas participantes, señaló la ‘FDA‘.