Publix amplía retiro de frutas congeladas por posible contaminación con E. coli: esto es lo que debes revisar

Publix retiro de frutas congeladas

Alertan por E. coli

Recomiendan pedir reembolso

Publix emitió una alerta para sus clientes tras ampliar el retiro preventivo de varios productos congelados de la marca GreenWise por una posible contaminación bacteriana.

La cadena pidió a los consumidores revisar sus compras y evitar consumir determinados arándanos y mezclas de frutos rojos vendidos en sus supermercados.

La medida afecta a todos los lotes de estos productos, luego de que la empresa ampliara el alcance del retiro como parte de una investigación sanitaria.

Los artículos fueron distribuidos en ocho estados de Estados Unidos y permanecen fuera de los estantes mientras continúan las acciones preventivas.

¿Qué productos GreenWise fueron retirados por Publix?

Publix informó que el retiro incluye los arándanos enteros orgánicos GreenWise y las mezclas de frutos rojos enteros de la misma línea.

La decisión se tomó por la posibilidad de que estos alimentos estén contaminados con Escherichia coli O145:H28, una cepa productora de toxina Shiga. Asimismo, la empresa explicó que suspendió la venta de estos productos desde finales de junio y confirmó que siguen sin estar disponibles para los consumidores.

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Posteriormente, decidió ampliar el retiro para incluir todos los lotes de ambas presentaciones como medida de precaución. Los productos involucrados fueron distribuidos en Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

Publix recomendó revisar el congelador y verificar si alguno de estos artículos fue adquirido recientemente.