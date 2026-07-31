Un reclamo por el asiento de su hija terminó en una doble tragedia
Publicado el31/07/2026 a las 07:53
Una discusión por la seguridad de una niña de apenas dos años terminó en una tragedia familiar en Texas. Una adolescente de 17 años y su hermano de 29 fueron asesinados a tiros presuntamente por el exnovio de la joven, quien además es el padre de la menor.
El ataque ocurrió la mañana del domingo frente a una vivienda ubicada en el condado de Harris.
La discusión comenzó por el asiento de seguridad
De acuerdo con la investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, Karen Lisbeth Rivera, de 17 años, discutió con su expareja, Ángel Javier Rodríguez, de 19 años, luego de que este llegara para llevarse a la hija que ambos tenían en común.
Según las autoridades, la joven le reclamó porque el vehículo no contaba con un asiento de seguridad infantil para transportar a la menor.
La discusión escaló rápidamente y, presuntamente, Rodríguez sacó un arma y abrió fuego contra Karen.
Su hermano intentó protegerla
Al escuchar los disparos, Efrén Alberto Sidonio, de 29 años y hermano de la adolescente, salió de la vivienda para intentar protegerla.
Sin embargo, también fue alcanzado por varios disparos y murió junto a su hermana en el lugar.
Las autoridades indicaron que ambas víctimas recibieron múltiples impactos de bala.
La niña presenció el ataque
La hija de la pareja, de apenas dos años, presenció el doble homicidio, aunque no sufrió lesiones físicas.
Los investigadores también informaron que el sospechoso disparó contra otras personas presentes en la escena, incluida la madre de las víctimas, quien resultó ilesa.
«Esa madre acaba de perder a un hijo y a una hija», declaró el sargento Michael Ritchie.
El sospechoso fue arrestado
Ángel Javier Rodríguez fue localizado aproximadamente 20 minutos después del ataque y se entregó sin oponer resistencia.
Posteriormente fue acusado de asesinato capital e ingresado en la cárcel del condado de Harris.
Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, si los fiscales deciden solicitarla y se cumplen los requisitos legales.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon el crimen y la relación entre el sospechoso y la adolescente.
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