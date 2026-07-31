Un reclamo por el asiento de su hija terminó en una doble tragedia

Una discusión por la seguridad de una niña de apenas dos años terminó en una tragedia familiar en Texas. Una adolescente de 17 años y su hermano de 29 fueron asesinados a tiros presuntamente por el exnovio de la joven, quien además es el padre de la menor.

El ataque ocurrió la mañana del domingo frente a una vivienda ubicada en el condado de Harris.

La discusión comenzó por el asiento de seguridad

De acuerdo con la investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, Karen Lisbeth Rivera, de 17 años, discutió con su expareja, Ángel Javier Rodríguez, de 19 años, luego de que este llegara para llevarse a la hija que ambos tenían en común.

Según las autoridades, la joven le reclamó porque el vehículo no contaba con un asiento de seguridad infantil para transportar a la menor.

La discusión escaló rápidamente y, presuntamente, Rodríguez sacó un arma y abrió fuego contra Karen.

Su hermano intentó protegerla

Al escuchar los disparos, Efrén Alberto Sidonio, de 29 años y hermano de la adolescente, salió de la vivienda para intentar protegerla.

Sin embargo, también fue alcanzado por varios disparos y murió junto a su hermana en el lugar.