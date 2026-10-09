Pentágono anuncia que la ejecución de Nidal Hasan será transmitida en vivo

Pentágono confirma transmisión del fusilamiento.

Ejecución programada para el 3 de diciembre.

Hasan asesinó a 13 personas.

La ejecución de Nidal Malik Hasan, condenado por la masacre de Fort Hood en Texas, vuelve a generar controversia por el método anunciado y su posible difusión pública.

El exmayor del Ejército estadounidense recibió la pena de muerte por asesinar a 13 personas durante un tiroteo ocurrido el 5 de noviembre de 2009.

La información proporcionada señala que el fusilamiento está previsto para el 3 de diciembre de 2026, aunque esa fecha y la modalidad requieren confirmación oficial.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría anunciado que el procedimiento sería público, una decisión que abre interrogantes sobre los límites de las ejecuciones militares.

Pentágono transmitirá en vivo la ejecución de Nidal Hasan

🚨 WOW! SecWar Pete Hegseth just announced the firing squad execution of Fort Hood Islamist terrorist Nidal Hasan will be **PUBLIC** At the SAME time and place where Hasan carried out the attack. "We'll make sure that people are able to watch it. That it's public. Because people need to understand that there's serious consequences for these types of things!" "He's gonna get a firing squad of soldiers. As it should be." @JackPosobiec: Did he make any final requests? HEGSETH: "Don't care. We'll see him on December 3rd." 🥶 Hasan m*rdered 13 people at Fort Hood in 2009 while yelling "Allahu Akbar" and wounded more than 30 others He was sentenced to death in 2013 and then sat on death row for over a DECADE. The Acting Sec. of the Army made it official The victims' families finally get JUSTICE 🙏🏻 Our SecWar is stone COLD when it comes to traitors like this who take American lives. @RealAmVoice — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 8, 2026

Según la información difundida, Hegseth declaró que las autoridades buscarán garantizar que el público pueda observar el cumplimiento de la sentencia contra Hasan.

“Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público”, afirmó el funcionario, de acuerdo con el material proporcionado.

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Sin embargo, permitir observadores durante una ejecución no equivale necesariamente a autorizar su transmisión en vivo por televisión o plataformas digitales.

La posibilidad de utilizar un pelotón de fusilamiento también ha provocado cuestionamientos, debido a que este procedimiento es excepcional dentro del sistema penal estadounidense.