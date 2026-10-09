Pentágono anuncia que la ejecución de Nidal Hasan será transmitida en vivo
Publicado el 08/10/2026 a las 20:11
- Pentágono confirma transmisión del fusilamiento.
- Ejecución programada para el 3 de diciembre.
- Hasan asesinó a 13 personas.
La ejecución de Nidal Malik Hasan, condenado por la masacre de Fort Hood en Texas, vuelve a generar controversia por el método anunciado y su posible difusión pública.
El exmayor del Ejército estadounidense recibió la pena de muerte por asesinar a 13 personas durante un tiroteo ocurrido el 5 de noviembre de 2009.
La información proporcionada señala que el fusilamiento está previsto para el 3 de diciembre de 2026, aunque esa fecha y la modalidad requieren confirmación oficial.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría anunciado que el procedimiento sería público, una decisión que abre interrogantes sobre los límites de las ejecuciones militares.
Pentágono transmitirá en vivo la ejecución de Nidal Hasan
🚨 WOW! SecWar Pete Hegseth just announced the firing squad execution of Fort Hood Islamist terrorist Nidal Hasan will be **PUBLIC**
At the SAME time and place where Hasan carried out the attack.
"We'll make sure that people are able to watch it. That it's public. Because people need to understand that there's serious consequences for these types of things!"
"He's gonna get a firing squad of soldiers. As it should be."
@JackPosobiec: Did he make any final requests?
HEGSETH: "Don't care. We'll see him on December 3rd." 🥶
Hasan m*rdered 13 people at Fort Hood in 2009 while yelling "Allahu Akbar" and wounded more than 30 others
He was sentenced to death in 2013 and then sat on death row for over a DECADE. The Acting Sec. of the Army made it official
The victims' families finally get JUSTICE 🙏🏻
Our SecWar is stone COLD when it comes to traitors like this who take American lives.
@RealAmVoice
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 8, 2026
Según la información difundida, Hegseth declaró que las autoridades buscarán garantizar que el público pueda observar el cumplimiento de la sentencia contra Hasan.
“Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público”, afirmó el funcionario, de acuerdo con el material proporcionado.
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Sin embargo, permitir observadores durante una ejecución no equivale necesariamente a autorizar su transmisión en vivo por televisión o plataformas digitales.
La posibilidad de utilizar un pelotón de fusilamiento también ha provocado cuestionamientos, debido a que este procedimiento es excepcional dentro del sistema penal estadounidense.
Masacre de Fort Hood: 13 muertos y más de 30 heridos
The Pentagon says the firing-squad execution of Fort Hood shooter Nidal Malik Hasan will be livestreamed after War Secretary Pete Hegseth said the execution would be “public.” https://t.co/zPDTO9jlKK https://t.co/kzqFrPPFmX
— NEWSMAX (@NEWSMAX) October 8, 2026
El 5 de noviembre de 2009, Hasan abrió fuego contra militares y civiles dentro de un centro de procesamiento de personal en Fort Hood, Texas.
El ataque dejó 13 personas muertas y más de 30 heridas, convirtiéndose en uno de los episodios más graves de violencia dentro de una instalación militar estadounidense.
Hasan trabajaba como psiquiatra del Ejército y tenía el rango de mayor cuando perpetró el tiroteo cerca de Killeen, una ciudad ubicada en Texas.
Tras resultar herido y ser detenido, enfrentó un proceso judicial militar que concluyó en 2013 con una declaración de culpabilidad y una sentencia de muerte.
Fusilamiento en Fort Hood: fecha y procedimiento oficial
“DON’T CARE”: Sec. Pete Hegseth gives a blunt response when asked whether Fort Hood shooter Nidal Malik Hasan reached out to the Trump administration. This comes as the Pentagon vowed to livestream the execution. https://t.co/zPDTO9jlKK https://t.co/6pLH7LHWfX
— NEWSMAX (@NEWSMAX) October 8, 2026
El Ejército confirmó que el fusilamiento está programado para el jueves 3 de diciembre de 2026, a la 1:00 de la tarde, hora central.
La ejecución se realizará en Fort Hood, después de que Donald Trump aprobara la sentencia de muerte el 2 de octubre, tras concluir las apelaciones.
De concretarse, será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y el primer fusilamiento realizado por las Fuerzas Armadas desde 1945.
El Pentágono también confirmó que planea transmitir el procedimiento en vivo, aunque todavía no ha detallado qué plataformas permitirán observarlo.
¿Qué puede ocurrir antes de la ejecución de Nidal Hasan?
El caso todavía podría enfrentar nuevas acciones judiciales relacionadas con el procedimiento, aunque la condena y la fecha de ejecución ya cuentan con aprobación oficial.
La decisión también reabre el debate sobre la pena capital, la exposición pública de las ejecuciones y el tratamiento de las víctimas.
Para los familiares de las 13 personas asesinadas, diciembre representa una nueva etapa judicial, más de 17 años después de la masacre.
Mientras tanto, las autoridades militares deberán precisar los detalles de la transmisión y las condiciones bajo las cuales se cumplirá la sentencia.
Fuentes: Univision, El Heraldo de México.