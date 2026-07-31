Miles de familias podrán ahorrar en el regreso a clases con este beneficio

Las familias de Florida ya pueden ahorrar dinero en sus compras para el regreso a clases gracias a una nueva temporada libre de impuestos que estará vigente hasta el 20 de agosto. La medida, respaldada por el gobernador Ron DeSantis, elimina el impuesto sobre las ventas en una amplia variedad de productos escolares y tecnológicos.

El programa busca reducir el impacto económico que representa el inicio del año escolar para miles de hogares, en un contexto donde los costos de los suministros continúan aumentando.

Millones de dólares en ahorro para las familias

De acuerdo con Bay News 9, el programa permitió ahorrar cerca de 450 millones de dólares a los consumidores de Florida durante el año pasado.

La ayuda llega en un momento en el que, según la Asociación Nacional de Educación (NEA), los padres podrían gastar entre 500 y 900 dólares por cada hijo en útiles escolares durante este ciclo. Además, algunos productos esenciales registraron incrementos de precio de entre 17% y 43%.

Qué productos califican para la exención de impuestos

Según informó Telemundo 51, la exención aplica a diferentes categorías de productos, siempre que respeten los límites de precio establecidos.

Ropa y accesorios

Califican artículos de hasta 100 dólares por unidad, entre ellos:

Ropa escolar

Calzado

Mochilas

Bolsos

Riñoneras

Bolsas para pañales

Computadoras y equipos tecnológicos

También están exentos del impuesto los equipos tecnológicos para uso personal o educativo con un valor de hasta 1,500 dólares por artículo.

Entre ellos se incluyen:

Laptops

Computadoras de escritorio

Tabletas

Monitores

Teclados

Ratones

Calculadoras

Lectores electrónicos

Enrutadores (routers)

Útiles escolares de hasta 50 dólares

Los útiles escolares también forman parte del beneficio siempre que su precio individual no supere los 50 dólares.

La lista incluye:

Cuadernos

Carpetas

Lápices

Plumas

Lápices de colores

Borradores

Pegamento

Tijeras

Reglas

Marcadores

Loncheras

Cartulina

Papel para carteles

Papel de construcción

Grapadoras y grapas

Brújulas

Transportadores

Libros de composición

Además, las ayudas didácticas y rompecabezas de hasta 30 dólares también califican para la exención.

Importantes aclaraciones sobre el beneficio

El Departamento de Ingresos de Florida recordó que el beneficio depende del precio individual de cada producto.

Si un artículo supera el límite establecido para su categoría, pierde completamente la exención y deberá pagar el impuesto sobre el valor total del producto, no solo sobre la cantidad excedente.

La agencia también aclaró que no existe un límite en la cantidad de artículos que una persona puede comprar libres de impuestos, siempre que cada uno cumpla con el precio máximo permitido.

Comercios se preparan para la temporada

Según Bay News 9, grandes cadenas como Walmart reforzaron su inventario de cuadernos, carpetas, lápices y otros suministros escolares para atender la alta demanda.

El reporte también señala que muchas familias han optado por realizar sus compras en varias visitas durante el mes para aprovechar promociones adicionales y distribuir mejor su presupuesto antes del inicio del nuevo año escolar.