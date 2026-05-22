México y Estados Unidos refuerzan diálogo tras reunión en Palacio Nacional
Publicado el21/05/2026 a las 15:29
- Sheinbaum recibe enviado estadounidense
- México y EE.UU. colaborarán
- Crecen tensiones por narcotráfico
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este jueves una reunión en Palacio Nacional con el secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin.
Tras el encuentro, la mandataria informó que ambos gobiernos acordaron mantener la colaboración bilateral “en el marco de respeto” entre México y Estados Unidos.
El mensaje fue publicado por Sheinbaum en redes sociales en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas relacionadas con seguridad y narcotráfico.
“Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”, escribió la presidenta mexicana.
La reunión ocurre mientras Washington mantiene presión sobre el Gobierno mexicano para reforzar el combate contra el narcotráfico.
La visita ocurre en medio de tensiones bilaterales
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Segun la agencia EFE, el encuentro entre Sheinbaum y Mullin se produjo en un momento especialmente sensible de la relación entre ambos países.
La visita del funcionario estadounidense ocurre tras semanas de creciente presión desde Washington sobre temas de seguridad y cooperación antidrogas.
Markwayne Mullin asumió el cargo hace menos de dos meses y esta representa su primera visita oficial a México como integrante del gabinete del presidente Donald Trump en 2026.
El viaje también ocurre después de la visita realizada el año pasado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
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En los días previos al encuentro, aumentó la expectativa sobre una posible reunión entre Mullin y la presidenta mexicana debido al contexto político y diplomático actual.
Sheinbaum había adelantado que la visita tendría como objetivo mantener la coordinación bilateral en temas de seguridad.
Sin embargo, la mandataria insistió en que cualquier mecanismo de cooperación debe realizarse respetando la soberanía de México.
El tema de la seguridad se ha convertido nuevamente en uno de los principales puntos de tensión en la relación bilateral.
Seguridad y narcotráfico elevan presión diplomática
La reunión ocurre además después de diversos episodios que han incrementado las fricciones entre ambos gobiernos.
Uno de los antecedentes recientes fue la visita de Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, realizada el año pasado.
La presión estadounidense hacia México se ha intensificado especialmente en asuntos relacionados con el narcotráfico y la seguridad fronteriza.
En los últimos días también se registró una conversación telefónica entre Sheinbaum y Donald Trump.
La presidenta mexicana calificó esa llamada como “cordial y excelente”.
A pesar de ello, la relación bilateral atraviesa un momento delicado debido a recientes acciones judiciales impulsadas desde Estados Unidos.
Acusaciones en Sinaloa aumentan tensión política
Uno de los temas que ha generado mayor tensión es la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez altos funcionarios del estado de Sinaloa.
Entre los señalados se encuentra el gobernador oficialista Rubén Rocha Moya.
Las acusaciones incluyen presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
El Gobierno mexicano ha respondido que cualquier acción legal debe estar respaldada con pruebas suficientes.
La situación ha incrementado el debate político y diplomático sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Mientras tanto, ambos gobiernos mantienen abiertos los canales de comunicación en medio de un escenario marcado por presiones políticas y diferencias sobre la estrategia de combate al narcotráfico.
La reunión en Palacio Nacional representa uno de los contactos de más alto nivel entre ambos países desde el inicio del nuevo mandato presidencial en Estados Unidos.