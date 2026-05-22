México y Estados Unidos refuerzan diálogo tras reunión en Palacio Nacional

Sheinbaum recibe enviado estadounidense

México y EE.UU. colaborarán

Crecen tensiones por narcotráfico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este jueves una reunión en Palacio Nacional con el secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

Tras el encuentro, la mandataria informó que ambos gobiernos acordaron mantener la colaboración bilateral “en el marco de respeto” entre México y Estados Unidos.

El mensaje fue publicado por Sheinbaum en redes sociales en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas relacionadas con seguridad y narcotráfico.

“Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”, escribió la presidenta mexicana.

La reunión ocurre mientras Washington mantiene presión sobre el Gobierno mexicano para reforzar el combate contra el narcotráfico.