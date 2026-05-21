EEUU envía poderoso portaviones al Caribe en plena tensión política con Cuba
Publicado el20/05/2026 a las 16:02
- Nimitz llega al Caribe
- EEUU aumenta presión cubana
- Portaviones refuerza presencia militar
El Ejército de Estados Unidos confirmó este miércoles el despliegue del portaaviones nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque en el Caribe.
El anuncio ocurre mientras aumenta la presión política y económica de Washington sobre Cuba.
El Comando Sur estadounidense informó sobre la operación a través de la red social X.
“¡Bienvenidos al Caribe, Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz!”, escribió el organismo militar encargado de las operaciones en América Latina, excepto México.
La publicación destacó la capacidad estratégica y militar del grupo naval.
“El portaaviones USS Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia”, señaló el mensaje.
El despliegue coincide con un endurecimiento del discurso de la Administración de Donald Trump hacia La Habana.
Washington mantiene desde hace meses negociaciones relacionadas con el bloqueo petrolero impuesto a Cuba.
El mismo día del anuncio militar, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro.
La acusación está vinculada a la muerte de cuatro aviadores en 1996.
El Nimitz ya participó en operaciones recientes
Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group!
The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd
— U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026
Segun la agencia EFE, el USS Nimitz había participado anteriormente en distintos operativos internacionales liderados por Estados Unidos.
A mediados de 2025, el portaviones apoyó durante cuatro meses la operación Martillo de Medianoche.
Durante esa operación, Estados Unidos e Israel bombardearon instalaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.
Posteriormente, el Nimitz participó en acciones contra posiciones de Estado Islámico cerca de aguas somalíes.
El navío regresó a puerto en diciembre pasado en la costa oeste de Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR :Trump descarta escalada militar pero endurece presión sobre Cuba
Luego inició una nueva ruta hacia el sur.
El objetivo original era cruzar el estrecho de Magallanes para dirigirse posteriormente a Norfolk, su puerto base en la costa este estadounidense.
El grupo de ataque realizó ejercicios militares conjuntos con varios países latinoamericanos durante el trayecto.
Entre ellos aparecen México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.
Washington ya había enviado otro portaviones al Caribe
El despliegue del Nimitz ocurre meses después de otra operación naval estadounidense en la región.
A finales del año pasado, Washington envió al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford.
Ese buque participó posteriormente en el operativo que permitió la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero.
Después fue enviado a Medio Oriente para participar en la actual campaña militar contra Irán.
La presencia del Nimitz ahora vuelve a colocar al Caribe en el centro de la estrategia militar estadounidense.
El movimiento coincide con el incremento de las tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana.
La Administración Trump ha intensificado recientemente la presión económica y política contra Cuba.
Entre las medidas más recientes aparece el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos hace cinco meses.
El despliegue aumenta la atención regional
La presencia de uno de los principales portaviones estadounidenses en el Caribe ha generado atención debido al contexto político actual.
El Comando Sur describió al grupo naval como una demostración de “alcance y letalidad inigualables”.
El despliegue ocurre mientras continúan las tensiones diplomáticas relacionadas con Cuba y Venezuela.
También coincide con las acciones judiciales emprendidas contra Raúl Castro y con la campaña de presión impulsada por Washington sobre La Habana.