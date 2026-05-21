EEUU envía poderoso portaviones al Caribe en plena tensión política con Cuba

Nimitz llega al Caribe

EEUU aumenta presión cubana

Portaviones refuerza presencia militar

El Ejército de Estados Unidos confirmó este miércoles el despliegue del portaaviones nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque en el Caribe.

El anuncio ocurre mientras aumenta la presión política y económica de Washington sobre Cuba.

El Comando Sur estadounidense informó sobre la operación a través de la red social X.

“¡Bienvenidos al Caribe, Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz!”, escribió el organismo militar encargado de las operaciones en América Latina, excepto México.

La publicación destacó la capacidad estratégica y militar del grupo naval.