Terremoto en Japón deja heridos, edificios colapsados y caos
Publicado el28/07/2026 a las 04:09
- Sismo de 7.1
- Daños y heridos
- Servicios paralizados
Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el sur de Japón y dejó al menos 50 heridos, además de importantes daños en infraestructura.
El sismo revive el temor en una región ya golpeada en el pasado y evidencia la vulnerabilidad incluso en uno de los países mejor preparados.
El epicentro se registró en la prefectura de Kumamoto.
Las autoridades aún evalúan la magnitud total del desastre.
Heridos, derrumbes y personas atrapadas
Más de 50 personas resultaron heridas, según reportes hospitalarios.
Algunas quedaron atrapadas dentro de un centro comercial parcialmente colapsado.
También se registraron heridos en un tren de alta velocidad.
“Se han producido cortes de electricidad e incendios en algunas áreas”, dijo la primera ministra Sanae Takaichi.
Las imágenes muestran edificios dañados y zonas en llamas.
Infraestructura colapsada y servicios paralizados
El terremoto dejó carreteras con grietas y puentes afectados.
Un tren de carga descarriló tras el impacto del sismo.
Se suspendieron servicios ferroviarios, incluidos trenes bala.
El aeropuerto de Kumamoto cerró su pista, provocando cancelaciones.
Las telecomunicaciones también sufrieron interrupciones en varias zonas.
Miles sin electricidad y evacuaciones preventivas
Al menos 40.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico.
Empresas como Sony y TSMC evacuaron a sus trabajadores.
El gobierno emitió alertas de emergencia en varias prefecturas.
Inicialmente se activó una alerta de tsunami que luego fue retirada.
Las autoridades piden a la población prepararse para réplicas.
Japón bajo amenaza constante de terremotos
El país se ubica en el “Cinturón de Fuego” del Pacífico.
Allí ocurre cerca del 20 % de los terremotos fuertes del mundo.
Hace una década, un sismo en Kumamoto dejó cientos de muertos.
El nuevo evento revive ese recuerdo y genera preocupación.
Expertos advierten riesgo de deslizamientos y nuevos movimientos.
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