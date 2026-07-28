Terremoto en Japón deja heridos, edificios colapsados y caos

Sismo de 7.1

Daños y heridos

Servicios paralizados

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el sur de Japón y dejó al menos 50 heridos, además de importantes daños en infraestructura.

El sismo revive el temor en una región ya golpeada en el pasado y evidencia la vulnerabilidad incluso en uno de los países mejor preparados.

El epicentro se registró en la prefectura de Kumamoto.

Las autoridades aún evalúan la magnitud total del desastre.

Heridos, derrumbes y personas atrapadas

Más de 50 personas resultaron heridas, según reportes hospitalarios.

Algunas quedaron atrapadas dentro de un centro comercial parcialmente colapsado.

También se registraron heridos en un tren de alta velocidad.