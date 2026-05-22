Trump reactiva despliegue militar en Polonia en plena tensión con OTAN

Trump despliega tropas en Polonia

OTAN debate presencia militar

Tensiones por guerra iraní El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves el despliegue de 5.000 soldados adicionales en Polonia, apenas una semana después de haber cancelado el envío de tropas a ese país europeo. El mandatario informó sobre la decisión a través de su red Truth Social y aseguró que el movimiento responde a la relación que mantiene con el presidente polaco Karol Nawrocki. Trump señaló que tomó la medida “basándose en la exitosa elección” del mandatario conservador, a quien dijo haber respaldado políticamente. El presidente estadounidense destacó además la cercanía entre ambos gobiernos al confirmar el nuevo despliegue militar en territorio polaco. Trump cambia postura tras cancelar envío militar

Segun la agencia EFE, el anuncio representa un giro en la estrategia reciente de Washington sobre su presencia militar en Europa.

La semana pasada, el Pentágono había confirmado la cancelación del despliegue de una brigada blindada compuesta por más de 4.000 efectivos que se dirigían a Polonia. La decisión formaba parte de una reconfiguración de la presencia militar estadounidense en el continente europeo. En las últimas semanas, Trump también había anunciado la reducción de tropas estadounidenses en distintas bases europeas. TE PUEDE INTERESAR: Turista australiano cae por montaña durante recorrido hacia Machu Picchu A principios de mayo, el mandatario aseguró que retiraría 5.000 soldados de Alemania en un periodo de entre seis y doce meses.

La medida fue presentada como respuesta a declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz, quien cuestionó la estrategia de Washington respecto a la guerra con Irán. El nuevo anuncio sobre Polonia ocurre mientras Trump mantiene críticas hacia aliados europeos por su negativa a involucrarse militarmente en el conflicto relacionado con Irán y el estrecho de Ormuz. JD Vance negó reducción de tropas en Polonia El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ya había anticipado esta semana que Washington no planeaba reducir su presencia militar en Polonia. El martes, Vance afirmó que el retraso en el despliegue respondía únicamente a la necesidad de redistribuir recursos. Según explicó, el objetivo era maximizar la seguridad y reorganizar capacidades militares estadounidenses.

Las declaraciones del vicepresidente llegaron en medio de especulaciones sobre posibles recortes permanentes de tropas en Europa del Este. El anuncio de Trump parece confirmar ahora que el despliegue militar seguirá adelante. Polonia se ha convertido en uno de los aliados más cercanos de Washington dentro de la OTAN, especialmente en asuntos relacionados con seguridad regional y presencia militar estadounidense. La OTAN debate gasto militar y presencia estadounidense La decisión del mandatario coincide con la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra este jueves y viernes en Suecia. El encuentro está marcado por las discusiones sobre el incremento del gasto militar europeo y la reducción de tropas estadounidenses en el continente.