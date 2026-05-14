Trump reduce tropas europeas

Pentágono cancela despliegue militar

Tensión entre EEUU y Europa El Pentágono canceló el despliegue de una brigada blindada de Estados Unidos que se dirigía a Polonia. La medida forma parte del plan del presidente Donald Trump para reducir la presencia militar estadounidense en Europa. Medios estadounidenses informaron que la decisión afecta a la Segunda Brigada Blindada de Combate de la Primera División de Caballería. Pentágono cancela despliegue hacia Polonia 🇺🇸 El Pentágono cancela el despliegue de tropas militares de EE.UU. en Polonia

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La unidad está compuesta por más de 4.000 efectivos. Preguntado por EFE, el Pentágono evitó ofrecer detalles adicionales sobre la cancelación del despliegue. Funcionarios estadounidenses señalaron a medios locales que la decisión responde a una reconfiguración más amplia de la presencia militar de Estados Unidos en Europa. También indicaron que podrían tomarse nuevas medidas próximamente.

Trump impulsa reducción militar en Europa 🪖 El Pentágono cancela el despliegue de tropas militares de EE UU en Polonia https://t.co/28924kwy3s — La Razón (@larazon_es) May 14, 2026 La cancelación del despliegue se enmarca en una política anunciada por Donald Trump para reducir la presencia militar estadounidense en territorio europeo. La estrategia ha profundizado las tensiones entre Washington y varios aliados europeos en asuntos relacionados con defensa.

A principios de mayo, Trump aseguró que retiraría más de 5.000 soldados de Alemania. TE PUEDE INTERESAR: Jefe de la Patrulla Fronteriza deja el cargo tras acusaciones sexuales El proceso, según dijo entonces, ocurriría en un plazo de entre seis y doce meses. La decisión llegó después de declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz sobre la estrategia estadounidense en la guerra de Irán. Merz cuestionó la postura de Washington y afirmó que Teherán estaba “humillando” a Estados Unidos.

Trump también advirtió que en el futuro el retiro de tropas “sería mucho mayor”. Pentágono busca que Europa asuma más defensa El Pentágono ha confirmado en distintas ocasiones que su objetivo a largo plazo es reducir el papel militar estadounidense en Europa. La intención es que los aliados europeos asuman una mayor parte de la defensa convencional del continente. Según cálculos del Departamento de Defensa, la salida de tropas desde Alemania dejaría el contingente estadounidense en Europa en unos 80.000 soldados. Esa cifra sería similar al despliegue existente antes de la guerra en Ucrania iniciada en febrero de 2022.

Sin embargo, Alemania tendría una reducción considerable respecto a los niveles actuales. Actualmente, Alemania concentra la mayor cantidad de militares estadounidenses en Europa. El país alberga aproximadamente 36.400 efectivos de Estados Unidos. Reino Unido ocupa el segundo lugar con 10.156 militares estadounidenses desplegados. Bases militares siguen distribuidas en Europa La presencia militar estadounidense en Europa se mantiene distribuida en múltiples instalaciones estratégicas.