Trump acusa discriminación universitaria

Yale bajo investigación federal

Polémica por admisiones raciales La administración del presidente Donald Trump acusó a la facultad de medicina de la Universidad de Yale de discriminar a estudiantes blancos y asiáticos durante sus procesos de admisión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró este jueves que la universidad habría favorecido a solicitantes negros e hispanos con calificaciones inferiores. La acusación surge tras una investigación realizada por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Según el Gobierno, los responsables de Yale “seleccionaron intencionadamente a los solicitantes en función de su raza”. Además, sostuvo que los datos de admisión muestran que “los estudiantes negros e hispanos tienen muchas más posibilidades de admisión en Yale que los estudiantes blancos o asiáticos con las mismas calificaciones en las pruebas”.

Investigación federal señala diferencias en admisiones El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a la facultad de medicina de la Universidad de Yale de discriminar a blancos y asiáticos que solicitan acceder a sus estudios y «favorecer a aspirantes negros e hispanos».https://t.co/x7eFezShrI — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 14, 2026

Segun la agencia EFE, el Departamento de Justicia afirmó que la investigación detectó diferencias sistemáticas en el proceso de selección de estudiantes. De acuerdo con el comunicado oficial, los “solicitantes negros e hispanos eran admitidos con calificaciones académicas sistemáticamente inferiores a las de sus homólogos blancos y asiáticos”. La fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon aseguró que Yale mantuvo este sistema pese a decisiones judiciales recientes.

“Yale ha seguido aplicando su programa de admisión basado en la raza a pesar del claro mandato de reforma por parte del Tribunal Supremo y de la opinión pública”, afirmó Dhillon. La Fiscalía también acusó a la universidad de violar la ley federal al “discriminar intencionadamente por motivos raciales en sus admisiones”. El Gobierno subrayó que las facultades de medicina reciben importantes recursos federales. TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. enfrenta alarmante crisis educativa: millones de niños siguen sin recuperar su nivel de lectura tras la pandemia Por ello, el Departamento de Justicia sostuvo que continuará vigilando los procesos de admisión en instituciones académicas.

“Las facultades de medicina utilizan una importante ayuda financiera federal para formar a la próxima generación de médicos”, indicó el comunicado. La dependencia añadió que busca “erradicar las políticas raciales ilegales de las admisiones en las facultades de medicina, donde la calidad y la excelencia son de vital importancia para la seguridad pública”. Trump mantiene ofensiva contra políticas de diversidad Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump prohibió las políticas públicas de diversidad, equidad e inclusión. Estas medidas habían sido impulsadas para garantizar la representatividad y ampliar las oportunidades de acceso a distintas instituciones. Sin embargo, Trump sostiene que esas políticas generan discriminación contra estudiantes blancos.

La acusación contra Yale se enmarca dentro de esa estrategia política. En los últimos meses, la administración republicana ha aumentado la presión sobre universidades y centros académicos del país. La Casa Blanca ha cuestionado abiertamente los programas de admisión que consideran factores raciales. Trump y miembros de su Gobierno aseguran que esos sistemas violan principios de igualdad establecidos por la ley federal. Yale se suma a otros casos investigados Hace apenas unos días, el Departamento de Justicia emitió conclusiones similares contra la facultad de medicina de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El caso de Yale representa un nuevo episodio en la confrontación entre el Gobierno de Trump y varias universidades estadounidenses. La administración republicana ha amenazado a distintas instituciones con recortes en subvenciones federales. También ha planteado la posibilidad de retirar exenciones fiscales. En meses recientes, universidades como Harvard y UCLA protagonizaron enfrentamientos con el Gobierno. Esas disputas ocurrieron después de acusaciones de antisemitismo realizadas por funcionarios federales.