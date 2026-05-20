Brote de ébola continúa creciendo en África mientras OMS descarta crisis global

OMS descarta pandemia por ébola

Brote preocupa África central

Casos sospechosos siguen aumentando La Organización Mundial de la Salud aseguró que el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo representa un riesgo alto a nivel nacional y regional, pero bajo a escala mundial. La agencia de salud de la ONU indicó que, pese al avance de la enfermedad y al aumento de casos sospechosos, la situación todavía no cumple con los criterios necesarios para ser considerada una emergencia pandémica. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el brote mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales. “La OMS considera que el riesgo de la epidemia es alto a nivel nacional y regional, y bajo a nivel mundial”, declaró Tedros. Actualmente se han confirmado 51 casos de ébola en las provincias orientales de Ituri y Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo.

Sin embargo, la OMS advirtió que la magnitud real del brote podría ser mucho mayor. Uganda también confirmó dos casos en Kampala, incluida una muerte. Además, un ciudadano estadounidense que trabajaba en la República Democrática del Congo dio positivo y fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento. El grupo misionero Serge informó que se trata del doctor Peter Stafford, quien vivía junto a su familia en territorio congoleño. La OMS teme más contagios y muertes WHO says Ebola not a «pandemic emergency,» and U.S. criticism over response may be down to «misunderstanding.» https://t.co/iIlYtTAK0P

— CBS News (@CBSNews) May 20, 2026

Segun CBS, tedros señaló que existen varios factores que generan preocupación sobre la posible expansión del virus. “Hay varios factores que justifican una seria preocupación por el potencial de una mayor propagación y más muertes”, afirmó. La OMS detalló que, además de los casos confirmados, existen cerca de 600 casos sospechosos y 139 muertes sospechosas relacionadas con el brote. Las autoridades sanitarias creen que las cifras seguirán aumentando.

Anais Legand, oficial técnica de la OMS especializada en fiebres hemorrágicas virales, explicó que las investigaciones siguen en curso para determinar cuándo comenzó la propagación. “Dada la magnitud del problema, creemos que probablemente comenzó hace un par de meses”, indicó. TE PUEDE INTERESAR: Madres peruanas exigen información sobre hijos enviados a combatir en Rusia Legand explicó que la prioridad de la OMS es cortar la cadena de transmisión mediante rastreo de contactos, aislamiento y atención médica de los casos sospechosos y confirmados. El domingo, Tedros declaró la situación como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Se trata del segundo nivel de alerta más alto contemplado por el Reglamento Sanitario Internacional. La medida activó respuestas sanitarias de emergencia en distintos países. El comité de la OMS descarta una pandemia El comité de emergencia de la OMS se reunió el martes para analizar el avance del brote. Tras la evaluación, los expertos concluyeron que el escenario actual no alcanza el nivel necesario para declarar una emergencia pandémica. Lucille Blumberg, presidenta del comité de emergencia, confirmó la decisión desde Sudáfrica.

“Coincidimos en que la situación actual no satisface los criterios para una emergencia pandémica”, declaró. La decisión llega en medio de críticas de Estados Unidos sobre la rapidez de la respuesta internacional. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el martes que la OMS tardó “un poco” en identificar el brote mortal. Las declaraciones se producen después de que el presidente Donald Trump impulsara nuevamente la retirada de Estados Unidos de la OMS. Trump criticó previamente a la organización por su manejo de la pandemia de COVID-19.