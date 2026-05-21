Trump descarta escalada militar pero endurece presión sobre Cuba

Trump descarta escalada cubana

EEUU acusa Raúl Castro

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que no prevé una “escalada” en la tensión con Cuba y adelantó que pronto hará un anuncio relacionado con el bloqueo petrolero impuesto a la isla.

Trump habló ante la prensa al regresar a Washington después de participar en un evento en Connecticut.

“No, no habrá una escalada. No creo que sea necesario. Ese lugar se cae a pedazos. Ellos perdieron el control”, afirmó el mandatario.

El presidente fue consultado sobre cuánto tiempo continuará el bloqueo petrolero que Washington impuso a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado enero.

Ante la pregunta, Trump respondió que “pronto habrá un anuncio”.