Trump descarta escalada militar pero endurece presión sobre Cuba
Publicado el20/05/2026 a las 15:05
- Trump descarta escalada cubana
- EEUU acusa Raúl Castro
- Cuba rechaza acusaciones estadounidenses
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que no prevé una “escalada” en la tensión con Cuba y adelantó que pronto hará un anuncio relacionado con el bloqueo petrolero impuesto a la isla.
Trump habló ante la prensa al regresar a Washington después de participar en un evento en Connecticut.
“No, no habrá una escalada. No creo que sea necesario. Ese lugar se cae a pedazos. Ellos perdieron el control”, afirmó el mandatario.
El presidente fue consultado sobre cuánto tiempo continuará el bloqueo petrolero que Washington impuso a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado enero.
Ante la pregunta, Trump respondió que “pronto habrá un anuncio”.
Las declaraciones ocurrieron el mismo día en que el Departamento de Justicia presentó cargos en Miami contra Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de Hermanos al Rescate en 1996.
Estados Unidos imputa a Raúl Castro por caso de 1996
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Segun la agencia EFE, Raúl Castro, de 94 años, enfrenta acusaciones de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves.
Los cargos están relacionados con el derribo de aviones de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate.
Según la acusación, el exministro de Defensa cubano podría enfrentar incluso la pena de muerte.
Trump calificó la jornada como un momento importante para Estados Unidos.
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“Creo que es un día muy grande y muy importante”, declaró el presidente.
El mandatario también destacó el respaldo que recibe del electorado cubanoestadounidense en Florida.
Trump afirmó que la comunidad cubana en Estados Unidos “valora” el anuncio realizado por el fiscal general adjunto Todd Blanche.
Blanche fue nombrado previamente por el propio Trump.
“Tenemos a Cuba en mente, es muy importante. Muchos problemas durante muchos años. Creo que fue un momento muy importante”, agregó el mandatario.
La presión de Washington sobre Cuba continúa
La acusación contra Raúl Castro representa un nuevo paso dentro de la estrategia de presión impulsada por la Administración Trump hacia Cuba.
Aunque Castro dejó la presidencia de Cuba en 2019 y abandonó la dirección del Partido Comunista en 2021, continúa siendo una figura influyente dentro del aparato político cubano.
Desde la captura de Nicolás Maduro, Washington ha intensificado la presión sobre La Habana.
Estados Unidos busca que Cuba implemente reformas económicas.
Como parte de esa presión, Washington impuso un bloqueo que limita la llegada de petróleo a la isla.
Además, Trump ha amenazado en distintas ocasiones con tomar el control de Cuba.
Las declaraciones del presidente estadounidense reactivan la tensión política entre ambos países en medio de un escenario de presión diplomática y económica.
Cuba rechaza la acusación contra Raúl Castro
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió este miércoles a las acciones emprendidas por Estados Unidos.
Díaz-Canel aseguró que la acusación contra Raúl Castro tiene motivaciones políticas.
El mandatario cubano afirmó que las acusaciones carecen de fundamento jurídico.
También sostuvo que la medida busca fortalecer argumentos para justificar una posible agresión militar contra la isla.
“Es una acción política, sin ningún basamento jurídico, que sólo busca engrosar el argumentario para justificar el desatino de una agresión militar”, declaró Díaz-Canel.
Las declaraciones reflejan el aumento de la tensión diplomática entre Washington y La Habana tras las recientes acciones del Gobierno estadounidense.