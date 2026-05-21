Turista australiano cae por montaña durante recorrido hacia Machu Picchu

Turista cae en montaña

Muere rumbo a Machu Picchu

Rescate en Camino Inca

Un turista australiano de 53 años murió tras caer por la pendiente de una montaña mientras recorría el Camino Inca rumbo a Machu Picchu, uno de los principales destinos turísticos de Perú.

La víctima fue identificada como Matthew Cameron Patron, quien había llegado a la región de Cusco junto a su esposa hace 12 días, según el reporte de las autoridades.

El accidente ocurrió en una zona del Camino Inca conocida como Wiñaywayna – Intipunku, un tramo frecuentado por turistas que realizan caminatas de larga distancia para llegar a la ciudadela arqueológica.

Las autoridades confirmaron este jueves el hallazgo del cuerpo después de varias horas de búsqueda en una zona de difícil acceso.

El turista cayó en una zona de pronunciada pendiente

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latina Noticias (@latinanoticias.pe)



Segun la agencia EFE, de acuerdo con la información oficial, Patron desapareció el miércoles mientras avanzaba junto a un grupo de visitantes por un sector de escalinatas conocido como “50 gradas”.

Las primeras versiones señalan que el hombre aparentemente perdió el equilibrio y cayó por la ladera de una montaña cubierta de árboles y vegetación densa.

La complejidad del terreno dificultó las labores de rescate durante varias horas.