Turista australiano cae por montaña durante recorrido hacia Machu Picchu
Publicado el21/05/2026 a las 14:30
- Turista cae en montaña
- Muere rumbo a Machu Picchu
- Rescate en Camino Inca
Un turista australiano de 53 años murió tras caer por la pendiente de una montaña mientras recorría el Camino Inca rumbo a Machu Picchu, uno de los principales destinos turísticos de Perú.
La víctima fue identificada como Matthew Cameron Patron, quien había llegado a la región de Cusco junto a su esposa hace 12 días, según el reporte de las autoridades.
El accidente ocurrió en una zona del Camino Inca conocida como Wiñaywayna – Intipunku, un tramo frecuentado por turistas que realizan caminatas de larga distancia para llegar a la ciudadela arqueológica.
Las autoridades confirmaron este jueves el hallazgo del cuerpo después de varias horas de búsqueda en una zona de difícil acceso.
El turista cayó en una zona de pronunciada pendiente
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Segun la agencia EFE, de acuerdo con la información oficial, Patron desapareció el miércoles mientras avanzaba junto a un grupo de visitantes por un sector de escalinatas conocido como “50 gradas”.
Las primeras versiones señalan que el hombre aparentemente perdió el equilibrio y cayó por la ladera de una montaña cubierta de árboles y vegetación densa.
La complejidad del terreno dificultó las labores de rescate durante varias horas.
El subprefecto del distrito de Machu Picchu, Michael Ugarte, informó a la emisora RPP que el cuerpo fue recuperado a la altura del kilómetro 107 del Camino Inca.
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Las autoridades indicaron que el cadáver será trasladado a Machu Picchu Pueblo para continuar con los procedimientos correspondientes.
Ugarte también confirmó que la embajada de Australia en Perú será notificada oficialmente sobre el fallecimiento.
La representación diplomática deberá coordinar las gestiones necesarias junto con los familiares del turista.
El Camino Inca es una de las rutas más visitadas
La Policía Nacional de Perú detalló que la víctima realizaba el recorrido junto a su esposa como parte de su visita turística a la región incaica.
Ambos habían optado por llegar a Machu Picchu a través del Camino Inca, una de las rutas más conocidas y demandadas por visitantes extranjeros.
El recorrido es famoso por atravesar paisajes boscosos y sectores montañosos con vistas del parque arqueológico.
Miles de turistas realizan cada año esta caminata para ingresar a la ciudadela histórica.
Sin embargo, algunos tramos presentan pendientes pronunciadas y zonas estrechas que requieren precaución durante el trayecto.
La zona donde desapareció Patron fue descrita por las autoridades como un área de acceso complicado y de alto riesgo debido a la inclinación del terreno.
Equipos especializados participaron en la búsqueda
La Dirección Desconcentrada de Cultura en Cusco informó que las labores de búsqueda comenzaron después de que el turista fuera reportado como desaparecido.
El operativo estuvo a cargo de un equipo de rescate del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu.
Los rescatistas trabajaron utilizando técnicas de progresión vertical debido a las condiciones geográficas de la montaña.
Las tareas se extendieron hasta lograr la recuperación del cuerpo este jueves.
El caso ha generado atención en Perú debido a las circunstancias del accidente y a la popularidad internacional del Camino Inca.
Las autoridades no han informado detalles adicionales sobre las condiciones exactas en las que ocurrió la caída.