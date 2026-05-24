Ataque masivo ruso contra Ucrania deja muertos y casi 100 heridos

Rusia lanza ataque masivo

Kiev reporta decenas heridos

Oréshnik golpea Ucrania

Ucrania informó este domingo que al menos cuatro personas murieron y casi cien resultaron heridas tras un masivo bombardeo ruso que incluyó cientos de drones, decenas de misiles y el uso del sistema hipersónico Oréshnik.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, indicó que el ataque golpeó varias regiones del país y dejó severos daños en Kiev.

“Cerca de 100 personas han resultado heridas en todo el país y, lamentablemente, otras cuatro han fallecido”, escribió Zelenski en Telegram.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, precisó que solo en la capital murieron dos personas y 81 resultaron heridas.

Entre los lesionados había tres menores de edad.

Klichkó añadió que 31 personas permanecían hospitalizadas, incluidos dos niños.

Las autoridades ucranianas señalaron que Kiev fue el principal objetivo del ataque ruso.

Rusia utilizó 690 sistemas ofensivos

Segun la agencia EFE, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia empleó un total de 690 sistemas de ataque aéreo durante el bombardeo.

Entre ellos se encontraban drones, misiles de crucero, misiles balísticos y el misil hipersónico Oréshnik.

Inicialmente, los militares ucranianos señalaron que Rusia utilizó 54 misiles de crucero y más de 30 misiles balísticos.

Posteriormente confirmaron también el uso del sistema hipersónico Oréshnik.

Yuri Ignat, portavoz de la Fuerza Aérea, explicó que el misil puede desplazarse a velocidades de entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo, según datos proporcionados por Moscú.

El ataque provocó daños en numerosas estructuras civiles.

TE PUEDE INTERESAR: Explosión en tren de Pakistán provoca descarrilamiento y decenas de víctimas

Zelenski acusó al presidente ruso, Vladímir Putin, de continuar atacando edificios residenciales con misiles.

Según el mandatario ucraniano, el bombardeo dañó decenas de edificios residenciales y varias escuelas.

También indicó que el Museo de Chernóbil quedó prácticamente destruido.

Además, se reportaron daños en el Museo de Arte Nacional y en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania.

El canciller ucraniano, Andrí Sibiga, confirmó daños ligeros en la sede diplomática.