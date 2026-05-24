Ataque masivo ruso contra Ucrania deja muertos y casi 100 heridos
Publicado el24/05/2026 a las 09:20
- Rusia lanza ataque masivo
- Kiev reporta decenas heridos
- Oréshnik golpea Ucrania
Ucrania informó este domingo que al menos cuatro personas murieron y casi cien resultaron heridas tras un masivo bombardeo ruso que incluyó cientos de drones, decenas de misiles y el uso del sistema hipersónico Oréshnik.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, indicó que el ataque golpeó varias regiones del país y dejó severos daños en Kiev.
“Cerca de 100 personas han resultado heridas en todo el país y, lamentablemente, otras cuatro han fallecido”, escribió Zelenski en Telegram.
El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, precisó que solo en la capital murieron dos personas y 81 resultaron heridas.
Entre los lesionados había tres menores de edad.
Klichkó añadió que 31 personas permanecían hospitalizadas, incluidos dos niños.
Las autoridades ucranianas señalaron que Kiev fue el principal objetivo del ataque ruso.
Rusia utilizó 690 sistemas ofensivos
Segun la agencia EFE, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia empleó un total de 690 sistemas de ataque aéreo durante el bombardeo.
Entre ellos se encontraban drones, misiles de crucero, misiles balísticos y el misil hipersónico Oréshnik.
Inicialmente, los militares ucranianos señalaron que Rusia utilizó 54 misiles de crucero y más de 30 misiles balísticos.
Posteriormente confirmaron también el uso del sistema hipersónico Oréshnik.
Yuri Ignat, portavoz de la Fuerza Aérea, explicó que el misil puede desplazarse a velocidades de entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo, según datos proporcionados por Moscú.
El ataque provocó daños en numerosas estructuras civiles.
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Zelenski acusó al presidente ruso, Vladímir Putin, de continuar atacando edificios residenciales con misiles.
Según el mandatario ucraniano, el bombardeo dañó decenas de edificios residenciales y varias escuelas.
También indicó que el Museo de Chernóbil quedó prácticamente destruido.
Además, se reportaron daños en el Museo de Arte Nacional y en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania.
El canciller ucraniano, Andrí Sibiga, confirmó daños ligeros en la sede diplomática.
Moscú afirma que el ataque fue una represalia
I am grateful to all our services currently working at the sites of Russia’s overnight strikes: units of the State Emergency Service, the National Police, and municipal services. Everyone is acting as effectively as possible, given the scale of the attack and its consequences:… pic.twitter.com/m6hLSNeEJc
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2026
Desde Rusia, el Ministerio de Defensa confirmó el uso de distintos tipos de misiles durante el ataque.
Las autoridades rusas aseguraron que los objetivos eran instalaciones militares en territorio ucraniano.
El gobierno ruso calificó el bombardeo como una respuesta a supuestos “ataques terroristas” de Ucrania contra civiles en Rusia.
El ex presidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, afirmó que la ofensiva fue una represalia por un reciente ataque en Lugansk.
Según Moscú, en ese ataque murieron 21 personas y más de 40 resultaron heridas.
Las autoridades rusas responsabilizan a Kiev por ese hecho.
Sin embargo, Ucrania niega cualquier participación.
El misil hipersónico Oréshnik ya había sido utilizado anteriormente en la guerra.
El medio ucraniano The Kyiv Independent recordó que Rusia lo empleó por primera vez en noviembre de 2024 contra la ciudad de Dnipró.
También habría sido usado el 9 de enero en la región de Leópolis.
Ucrania pide más apoyo militar internacional
Tras el bombardeo, el gobierno ucraniano volvió a pedir mayor respaldo militar y político de sus aliados.
El canciller Andrí Sibiga señaló que es momento de aumentar la presión sobre Rusia y fortalecer la defensa aérea ucraniana.
También pidió más inversiones en la industria de defensa y respaldo político para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea.
Varios líderes internacionales expresaron solidaridad con Ucrania tras el ataque.
Entre ellos estuvieron el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
También se pronunciaron el primer ministro canadiense Mark Carney y el ministro español José Manuel Albares.
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, condenó lo que calificó como “actos terroristas abominables” por parte de Rusia.